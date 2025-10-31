Ярославцам и рыбинцам наглядно показали, где расположится зона платных парковок

Платные парковки откроются в пяти городах Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жителям Ярославля и Рыбинска наглядно показали, где расположится зона платных парковок в этих городах. Соответствующие схемы опубликовал 31 октября в своем телеграм-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Судя по изображениям, зона платного парковочного пространства в Ярославле займет территорию в центре, ограниченную улицей Республиканской. В Рыбинске — между улицами Свободы, Радищева, Луначарского, Плеханова Пушкина, Стоялой. Бесплатно оставить машину можно будет на примыкающих улицах.

«В центральных районах Ярославля и Рыбинска сохраняется более 4000 парковочных мест, где можно оставлять автомобили бесплатно: 3000 в Ярославле и 1000 в Рыбинске. Все они расположены в шаговой доступности от платных зон, в 10 — 15 минутах ходьбы», — уточняется в посте губернатора.

Зона платной парковки в Ярославле обозначена синим цветом, бесплатной — зеленым Источник: Михаил Евраев / Telegram

Это аналогичная схема для Рыбинска Источник: Михаил Евраев / Telegram

Также Михаил Евраев напомнил, что все, кто зарегистрирован в Ярославской области, будут пользоваться 50-процентной скидкой на платную парковку. Многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и СВО и другие льготники смогут парковаться со скидкой в размере 60%. Для инвалидов парковка останется бесплатной на специально выделенных местах.

Для жителей домов, расположенных в зоне платной парковки, будут действовать резидентские условия. Такие горожане смогут бесплатно оставлять машину у дома с 20:00 до 8:00 или круглосуточно по сниженной фиксированной стоимости.

«В Рыбинске прорабатывают дополнительный каркас парковок вокруг исторического центра, что добавит еще более 200 бесплатных машино-мест. Такой подход позволяет учитывать интересы всех категорий автовладельцев и создавать комфортную парковочную среду в наших городах», — добавил Михаил Евраев.

Напомним, зоны платных парковок создадут в пяти городах Ярославской области: Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Они разместятся на центральных улицах. В Ярославле уже начали наносить на проезжую часть голубую разметку, указывающую на платные места для стоянки. Предварительно решено, что плата начнет взиматься с 20 декабря. Ранее власти озвучили, сколько придется отдавать за пользование такими парковками.