Сколько будет стоить платная парковка в центре Ярославля: почасовые, месячные и годовые тарифы

Власти назвали стоимость платной парковки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Правительство Ярославской области опубликовало карточки, в которых наглядно показано, сколько будет стоить платная парковка в разных местах и на разный срок.

«Стоимость тарифа будет зависеть от близости к историческому центру, соцобъектам и жилым зонам, а также от загруженности парковки. За каждым, чья машина зарегистрирована в Ярославской области, учтена скидка — для гостей региона тарифы в два раза выше», — пояснили власти.

Согласно опубликованным данным, час парковки в Ярославле будет стоить в среднем 75 рублей для жителей города и 150 рублей для туристов. Также водители смогут приобрести абонемент на месяц и год. В Ярославле стоимость абонементов составит соответственно 5400 и 32900 рублей.

Для резидентов (то есть жителей домов рядом с платной парковкой) предусмотрен льготный тариф на круглосуточную парковку — 300 рублей в месяц или 1700 рублей в год. Оставлять машины у домов такие люди смогут и бесплатно, но только с 20:00 до 8:00.

Власти показали стоимость платной парковки Стоимость будет зависеть от нескольких факторов Предусмотрены скидки для резидентов Можно будет купить абонемент 1 из 4 Власти показали стоимость платной парковки Источник: Ярославская область / Telegram