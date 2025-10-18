НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Сколько будет стоить платная парковка в центре Ярославля: почасовые, месячные и годовые тарифы

Сколько будет стоить платная парковка в центре Ярославля: почасовые, месячные и годовые тарифы

Власти показали наглядно

157
Власти назвали стоимость платной парковки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВласти назвали стоимость платной парковки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти назвали стоимость платной парковки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Правительство Ярославской области опубликовало карточки, в которых наглядно показано, сколько будет стоить платная парковка в разных местах и на разный срок.

«Стоимость тарифа будет зависеть от близости к историческому центру, соцобъектам и жилым зонам, а также от загруженности парковки. За каждым, чья машина зарегистрирована в Ярославской области, учтена скидка — для гостей региона тарифы в два раза выше», — пояснили власти.

Согласно опубликованным данным, час парковки в Ярославле будет стоить в среднем 75 рублей для жителей города и 150 рублей для туристов. Также водители смогут приобрести абонемент на месяц и год. В Ярославле стоимость абонементов составит соответственно 5400 и 32900 рублей.

Для резидентов (то есть жителей домов рядом с платной парковкой) предусмотрен льготный тариф на круглосуточную парковку — 300 рублей в месяц или 1700 рублей в год. Оставлять машины у домов такие люди смогут и бесплатно, но только с 20:00 до 8:00.

Власти показали стоимость платной парковки | Источник: Ярославская область / Telegram

Власти показали стоимость платной парковки

Стоимость будет зависеть от нескольких факторов | Источник: Ярославская область / Telegram

Стоимость будет зависеть от нескольких факторов

Предусмотрены скидки для резидентов | Источник: Ярославская область / Telegram

Предусмотрены скидки для резидентов

Можно будет купить абонемент | Источник: Ярославская область / Telegram

Можно будет купить абонемент

1 из 4

Власти показали стоимость платной парковки

Источник:

Ярославская область / Telegram

Напомним, ранее власти Ярославской области сообщали, что максимальная стоимость платной парковки в центре Ярославля составит 230 рублей в час для легковых автомобилей массой до 3,5 тонны. Для остальных транспортных средств — 450 рублей. Позже губернатор Михаил Евраев пояснил, что тариф будет зависеть от разных факторов.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
