На дорогах Ярославля появились голубая разметка. Что она обозначает

На дорогах Ярославля появилась голубая разметка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославля заметили, что на городских дорогах появилась разметка голубого цвета. Прерывистые линии с короткими штрихами уже нанесли на асфальт в Народном переулке, на улице Свердлова неподалеку от ЗАГСа, на Советской площади, Волжской набережной и Красном съезде.

В мэрии Ярославля объяснили: таким образом в городе отмечают платные парковки.

«В Ярославле ведутся работы по созданию единого парковочного пространства. Голубая или синяя разметка на парковке обозначает платные парковочные места. Специалистами Центра организации дорожного движения через единую систему будет осуществляться управление всем платным парковочным пространством Ярославской области», — рассказали 76.RU в городской администрации.

Новые разметки появляются в разных районах города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле уже начались работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков. Ими занимается ООО «Система Сити». Эта же компания выполняет подобные работы в Угличе. По контракту фирме должны заплатить суммарно 70 миллионов рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Система Сити» было образовано в сентябре 2013 года в Ярославле. Компания сама производит и устанавливает дорожные знаки и другие металлоконструкции. Генеральным директором и единственным владельцем является Елена Бородулина. За 2024 год выручка компании составила 251 млн рублей.

По прогнозам платные парковки в Ярославле должны заработать в декабре. Час пользования стоянкой в центре города для легковых автомобилей до 3,5 тонны обойдется в 230 рублей, для остального транспорта — в 450 рублей.

На отмеченных участках можно будет парковать авто за деньги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для всех жителей региона будет действовать скидка в размере 50% на почасовые тарифы. Отдельные льготы будут закреплены для инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий. Машину рядом с медучреждениями можно будет оставлять бесплатно на два часа в сутки.

Также платить за парковку не придется пользователям каршеринга — деньги за услуги в данном случае будет отдавать сервис.

Те, кто живет в домах рядом с платными парковками, смогут оставлять машину бесплатно на ночь — с 20:00 до 8:00. Либо платить 300 рублей в месяц или 1700 рублей в год.