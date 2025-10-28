НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Платные парковки В Ярославской области могут расширить льготы по оплате парковок

В Ярославской области могут расширить льготы по оплате парковок

Депутаты региональной думы подготовили обращение в правительство

370
В Ярославской области на центральных улицах городов заработают платные парковки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области на центральных улицах городов заработают платные парковки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области на центральных улицах городов заработают платные парковки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

28 октября Ярославская областная Дума утвердила предложенный областным правительством список льготных категорий, которые смогут со скидками оплачивать платную парковку. Размер льготы власти закрепят отдельным постановлением. Предварительно озвучивалось, что все жители, зарегистрированные в Ярославской области, будут платить только половину стоимости, остальные льготники — минимум 60%.

При этом депутаты думы направили в правительство свои предложения о расширении льгот. В частности, они считают, что нужно сделать бесплатной парковку для инвалидов I и II групп, а также для транспорта, перевозящего таких инвалидов или детей-инвалидов. Кроме того, было предложено предусмотреть льготы работникам социальной сферы — учителям, врачам, сотрудникам культурных учреждений, которые работают в центре.

«Правительство обещало такую новацию проработать», — сообщил председатель комитета по законодательству, вопросам госвласти и местного самоуправления Илья Осипов.

Среди рекомендаций депутатов — обустройство перехватывающих парковок вблизи границ платной зоны, улучшение работы общественного транспорта, включая организацию выделенных полос для движения, увеличение времени бесплатной парковки для резидентов (людей, которые живут в зоне платной парковки), льготы на посуточные абонементы для туристов, прошедших официальную регистрацию в качестве временного пользователя платной парковкой на портале «ЯПарковки» и другое.

Кого уже включили в список льготников при оплате парковок:

  • граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Ярославской области;

  • участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

  • инвалиды I и II группы, а также граждане из числа инвалидов III группы, на которых распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, законные представители ребенка-инвалида, лица, перевозящие таких инвалидов и (или) детей-инвалидов;

  • один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семье, относящейся к многодетной;

  • резиденты (собственники или наниматели помещений в домах рядом с парковками);

  • Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

  • участники СВО;

  • ветераны боевых действий, супруга (супруг) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;

  • граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Напомним, зоны платных парковок создадут в пяти городах Ярославской области: Ярославле, Угличе, Рыбинске, Ростове Великом и Переславле-Залесском. Они разместятся на центральных улицах. В Ярославле уже начали наносить на проезжую часть голубую разметку, указывающую на платные места для стоянки. Предварительно решено, что плата начнет взиматься с 20 декабря. Ранее власти озвучили, сколько придется отдавать за пользование такими парковками.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
13
Гость
44 минуты
Ярославцы мэра не выбирали выбирали депутатики . Пускай депутатики платят за своих избирателей .
Гость
1 час
Проснулись "слуги народа" 🤔
Читать все комментарии
