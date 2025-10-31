Какие улицы станут пешеходными в Ярославле — карта

АО «Ярдормост» — ярославская компания, зарегистрирована в деревне Кузнечихе Ярославского района в декабре 2018 года. Ее учредителем является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству.

Ежегодно компания «Ярдормост» через торги получает крупные дорожные проекты. По данным «Контур.Фокуса», в качестве исполнителя заключила госконтракты на сумму 37 миллиардов рублей. За 2024 год АО «Ярдормост» заработало 6,9 миллиарда рублей.

Однако не все проекты «Ярдормост» сдавало вовремя. В частности подрядчик затянул благоустройство площади Труда, где должна появится зона отдыха с медиакубом. Кроме того, компания с пылью и горами грязи ремонтировала улицу Победу.

Летом 2025 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в Ярославле задержали бывшего топ-менеджера компании Дмитрия Драного. По версии следствия, обвиняемый получил более 10 миллионов рублей за способствование заключению контрактов с коммерческими организациями.

При задержанном руководителе «Ярдормост» ремонтировал Юбилейный мост, проспект Машиностроителей, улицу Победу, а также достраивал новый корпус детской областной больницы.

С 16 июля 2025 года исполняющим обязанности директора предприятия «Ярдормост» назначен руководитель Единой службы заказчика Ярославской области Артем Малышкин.