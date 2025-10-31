НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Реконструкция центра Инфографика Какие улицы станут пешеходными в Ярославле — карта

Какие улицы станут пешеходными в Ярославле — карта

Масштабная реконструкция будет идти ближайшие годы

414
Какие улицы в Ярославле станут пешеходными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие улицы в Ярославле станут пешеходными | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие улицы в Ярославле станут пешеходными

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле до декабря 2025-го продлили перекрытие улицы Максимова, где идут работы по созданию пешеходного центра. С 5 ноября ограничения введут на улице Депутатской.

«К концу 2026 года будут полностью преображены ключевые пешеходные маршруты в центре города, включая площадь у часовни Александра Невского, улицы Кирова, Нахимсона, Андропова», — ранее сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Напомним, уже существующую пешеходную зону на участке улицы Кирова и в Депутатском переулке расширят, включив участок Максимова, улицы Андропова, Депутатскую и Нахимсона.

Директор казенного учреждения «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков 28 октября на заседании облдумы упомянул, что пешеходная зона также должна пройти вокруг здания правительства. Именно по этой причине, по его словам, вокруг администрации не будет зоны платной парковки. Однако при согласовании карты на запрос 76.RU власти не подтвердили продление зоны платной парковки вокруг здания.

Какие улицы станут пешеходными в Ярославле&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаКакие улицы станут пешеходными в Ярославле&nbsp;— карта | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Какие улицы станут пешеходными в Ярославле — карта

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

По данным мэра Ярославля Артема Молчанова, переделка центра будет вестись два-три года. Напомним, 1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля подписало контракт с компанией «Ярдормост» на создание пешеходной зоны. Подрядчику должны заплатить более 1,4 миллиарда рублей.

Тревожный опыт подрядчика

АО «Ярдормост» — ярославская компания, зарегистрирована в деревне Кузнечихе Ярославского района в декабре 2018 года. Ее учредителем является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству.

Ежегодно компания «Ярдормост» через торги получает крупные дорожные проекты. По данным «Контур.Фокуса», в качестве исполнителя заключила госконтракты на сумму 37 миллиардов рублей. За 2024 год АО «Ярдормост» заработало 6,9 миллиарда рублей.

Однако не все проекты «Ярдормост» сдавало вовремя. В частности подрядчик затянул благоустройство площади Труда, где должна появится зона отдыха с медиакубом. Кроме того, компания с пылью и горами грязи ремонтировала улицу Победу.

Летом 2025 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в Ярославле задержали бывшего топ-менеджера компании Дмитрия Драного. По версии следствия, обвиняемый получил более 10 миллионов рублей за способствование заключению контрактов с коммерческими организациями.

При задержанном руководителе «Ярдормост» ремонтировал Юбилейный мост, проспект Машиностроителей, улицу Победу, а также достраивал новый корпус детской областной больницы.

С 16 июля 2025 года исполняющим обязанности директора предприятия «Ярдормост» назначен руководитель Единой службы заказчика Ярославской области Артем Малышкин.

Реализация задумки началась со скандала: рабочие «оголили» памятник оперному певцу Леониду Собинову, содрав антикоррозийное покрытие. В администрации сообщили, что рабочие допустили ошибку при очистке, предусмотренной проектом. Теперь скульптуру увезут на спецплощадку для восстановления.

О создании пешеходной зоны в центре Ярославля заговорили с 2022 года. С таким предложением выступил глава региона Михаил Евраев. Изначально речь шла о трех улицах — Депутатской, Нахимсона и Андропова. Позже пешеходную зону решили расширить больше, включив улицы Максимова, еще один участок Кирова, территорию вокруг часовни Александра Невского.

Читайте также
Сквер на улице Андропова | Источник: мэрия ЯрославляСквер на улице Андропова | Источник: мэрия Ярославля
Таким предлагается сделать вход с Первомайской улицы на улицу Кирова | Источник: мэрия ЯрославляТаким предлагается сделать вход с Первомайской улицы на улицу Кирова | Источник: мэрия Ярославля
На центральной улице поставят лавочки и посадят растения | Источник: мэрия ЯрославляНа центральной улице поставят лавочки и посадят растения | Источник: мэрия Ярославля
Таким предлагают сделать пересечение улицы Кирова и Депутатского переулка | Источник: мэрия ЯрославляТаким предлагают сделать пересечение улицы Кирова и Депутатского переулка | Источник: мэрия Ярославля
Еще один вид на эту же зону | Источник: мэрия ЯрославляЕще один вид на эту же зону | Источник: мэрия Ярославля
А это участок улицы Кирова с новыми летними террасами кафе | Источник: мэрия ЯрославляА это участок улицы Кирова с новыми летними террасами кафе | Источник: мэрия Ярославля
+6
Таким может стать пересечение улиц Кирова и Андропова | Источник: мэрия ЯрославляТаким может стать пересечение улиц Кирова и Андропова | Источник: мэрия Ярославля
На пересечении улиц Кирова и Андропова появится маленькая площадь | Источник: мэрия ЯрославляНа пересечении улиц Кирова и Андропова появится маленькая площадь | Источник: мэрия Ярославля
А это улица Кирова перед Советской площадью | Источник: мэрия ЯрославляА это улица Кирова перед Советской площадью | Источник: мэрия Ярославля
Это обновленный вид Депутатского переулка | Источник: мэрия ЯрославляЭто обновленный вид Депутатского переулка | Источник: мэрия Ярославля
Здесь еще один вид Депутатского переулка | Источник: мэрия ЯрославляЗдесь еще один вид Депутатского переулка | Источник: мэрия Ярославля
Это пересечение Максимова и Трефолева | Источник: мэрия ЯрославляЭто пересечение Максимова и Трефолева | Источник: мэрия Ярославля

В этой зоне находится огромное количество кафе, ресторанов, баров, магазинов и других торговых точек. Мы публиковали позицию бизнеса касательно работ, а также вместе с урбанистом разбирались, как масштабная реконструкция отразится на жизни ярославцев.

К слову, власти расширили практику создания пешеходного центра и в других городах региона — Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростове Великом и Угличе.

Реконструкция общественных пространств для привлечения туристов реализуется во многих городах России, урбанист Артем Пирожников выделял опыт Старицы и Торжка в Тверской области, а также Нижегородской области и Дальнего Востока, например, Тынды с ее бамовским Арбатом.

А вы поддерживаете идею создания пешеходного центра?

Да, посмотрим, что будет на деле
Нет, можно было обойтись без кардинальных мер
Слишком много улиц освободят от машин
Затрудняюсь ответить
Своим мнением поделюсь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Реконструкция Пешеходный центр Благоустройство
Комментарии
1
Гость
2 минуты
Помню про площадь богоявления, когда сносили ларьки и магазины, также про грандиозные проекты рассказывали. По итогу снесли и всё. Дерево светящееся поставили.
Читать все комментарии
