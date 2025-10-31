Какие улицы станут пешеходными в Ярославле — карта

В Ярославле до декабря 2025-го продлили перекрытие улицы Максимова, где идут работы по созданию пешеходного центра. С 5 ноября ограничения введут на улице Депутатской.
«К концу 2026 года будут полностью преображены ключевые пешеходные маршруты в центре города, включая площадь у часовни Александра Невского, улицы Кирова, Нахимсона, Андропова», — ранее сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Напомним, уже существующую пешеходную зону на участке улицы Кирова и в Депутатском переулке расширят, включив участок Максимова, улицы Андропова, Депутатскую и Нахимсона.
Директор казенного учреждения «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков 28 октября на заседании облдумы упомянул, что пешеходная зона также должна пройти вокруг здания правительства. Именно по этой причине, по его словам, вокруг администрации не будет зоны платной парковки. Однако при согласовании карты на запрос 76.RU власти не подтвердили продление зоны платной парковки вокруг здания.
По данным мэра Ярославля Артема Молчанова, переделка центра будет вестись два-три года. Напомним, 1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля подписало контракт с компанией «Ярдормост» на создание пешеходной зоны. Подрядчику должны заплатить более 1,4 миллиарда рублей.
Тревожный опыт подрядчика
АО «Ярдормост» — ярославская компания, зарегистрирована в деревне Кузнечихе Ярославского района в декабре 2018 года. Ее учредителем является Министерство имущественных отношений Ярославской области, то есть компания принадлежит региональному правительству.
Ежегодно компания «Ярдормост» через торги получает крупные дорожные проекты. По данным «Контур.Фокуса», в качестве исполнителя заключила госконтракты на сумму 37 миллиардов рублей. За 2024 год АО «Ярдормост» заработало 6,9 миллиарда рублей.
Однако не все проекты «Ярдормост» сдавало вовремя. В частности подрядчик затянул благоустройство площади Труда, где должна появится зона отдыха с медиакубом. Кроме того, компания с пылью и горами грязи ремонтировала улицу Победу.
Летом 2025 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере в Ярославле задержали бывшего топ-менеджера компании Дмитрия Драного. По версии следствия, обвиняемый получил более 10 миллионов рублей за способствование заключению контрактов с коммерческими организациями.
При задержанном руководителе «Ярдормост» ремонтировал Юбилейный мост, проспект Машиностроителей, улицу Победу, а также достраивал новый корпус детской областной больницы.
С 16 июля 2025 года исполняющим обязанности директора предприятия «Ярдормост» назначен руководитель Единой службы заказчика Ярославской области Артем Малышкин.
Реализация задумки началась со скандала: рабочие «оголили» памятник оперному певцу Леониду Собинову, содрав антикоррозийное покрытие. В администрации сообщили, что рабочие допустили ошибку при очистке, предусмотренной проектом. Теперь скульптуру увезут на спецплощадку для восстановления.
О создании пешеходной зоны в центре Ярославля заговорили с 2022 года. С таким предложением выступил глава региона Михаил Евраев. Изначально речь шла о трех улицах — Депутатской, Нахимсона и Андропова. Позже пешеходную зону решили расширить больше, включив улицы Максимова, еще один участок Кирова, территорию вокруг часовни Александра Невского.
В этой зоне находится огромное количество кафе, ресторанов, баров, магазинов и других торговых точек. Мы публиковали позицию бизнеса касательно работ, а также вместе с урбанистом разбирались, как масштабная реконструкция отразится на жизни ярославцев.
К слову, власти расширили практику создания пешеходного центра и в других городах региона — Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростове Великом и Угличе.
Реконструкция общественных пространств для привлечения туристов реализуется во многих городах России, урбанист Артем Пирожников выделял опыт Старицы и Торжка в Тверской области, а также Нижегородской области и Дальнего Востока, например, Тынды с ее бамовским Арбатом.
А вы поддерживаете идею создания пешеходного центра?