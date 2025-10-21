Назвали дату открытия платных парковок в центре Ярославля

Платные парковки в центре Ярославля заработают в декабре Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков 21 октября озвучил дату, с которой заработают платные парковки в центре Ярославля. По его словам, предварительно решено, что это произойдет с 20 декабря.

С этого времени в зоне платной парковки оставлять машину бесплатно будет запрещено. Это смогут сделать только резиденты (жители ближайших домов) в период времени с 20:00 до 8:00.

«Бесплатные парковки в зоне платного парковочного пространства нецелесообразны, так как создадут очаги хаотичности. Если точечно будут бесплатные парковки, все поедут туда и будут ставить машины не двумя и не тремя рядами. Это будет создавать угрозу мелких ДТП, наезда на пешеходов», — пояснил Кирилл Крюков на заседании комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости .

Он добавил, что в непосредственной близости от исторического центра на расстоянии примерно километра) для бесплатной стоянки транспорта есть порядка 3650 мест.

Напомним, разговоры о введении платных парковок в регионе велись еще с 2023 года. По мнению властей, такой шаг позволит решить сразу несколько проблем — разгрузить от транспорта центр города, улучшить визуальное восприятие достопримечательностей города и пополнить бюджет.

Власти уже говорили, что платные парковки заработают в декабре 2025 года, но точная дата не называлась.

Где отроются платные парковки Узнать В Ярославле платные парковки на первом этапе оборудуют больше, чем на 30 улицах:

Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

Советская площадь;

Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;

улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;

улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;

улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.