Назвали дату открытия платных парковок в центре Ярославля

Назвали дату открытия платных парковок в центре Ярославля

Когда это произойдет

Директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков 21 октября озвучил дату, с которой заработают платные парковки в центре Ярославля. По его словам, предварительно решено, что это произойдет с 20 декабря.

С этого времени в зоне платной парковки оставлять машину бесплатно будет запрещено. Это смогут сделать только резиденты (жители ближайших домов) в период времени с 20:00 до 8:00.

«Бесплатные парковки в зоне платного парковочного пространства нецелесообразны, так как создадут очаги хаотичности. Если точечно будут бесплатные парковки, все поедут туда и будут ставить машины не двумя и не тремя рядами. Это будет создавать угрозу мелких ДТП, наезда на пешеходов», — пояснил Кирилл Крюков на заседании комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости .

Он добавил, что в непосредственной близости от исторического центра на расстоянии примерно километра) для бесплатной стоянки транспорта есть порядка 3650 мест.

Напомним, разговоры о введении платных парковок в регионе велись еще с 2023 года. По мнению властей, такой шаг позволит решить сразу несколько проблем — разгрузить от транспорта центр города, улучшить визуальное восприятие достопримечательностей города и пополнить бюджет.

Власти уже говорили, что платные парковки заработают в декабре 2025 года, но точная дата не называлась.

Где отроются платные парковки

В Ярославле платные парковки на первом этапе оборудуют больше, чем на 30 улицах:

  • Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

  • Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

  • Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

  • Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

  • Советская площадь;

  • Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

  • улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

  • улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

  • улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

  • улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

  • Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

  • улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

  • улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

  • Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

  • улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

  • улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

  • улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

  • улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

  • улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;

  • улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

  • Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;

  • улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

  • улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

  • улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

  • улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

  • площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

  • Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

  • Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

  • улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

  • улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

  • улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

  • Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

  • Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

  • Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

  • Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

  • улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;

  • улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.

Ранее власти озвучили, сколько придется платить за пользование платными парковками.

Гость
1 минута
Где опубликован регламент парковок? Как местным получить пропуска? Сколько уж жителям читать бесконечные интервью и вылавливать из них по одному слову что интересно вместо того чтобы прочитать полный документ? и все это в эпоху цифровизации - деревня какая то с рупором на столбе а не областной центр
Гость
2 минуты
...Если точечно будут бесплатные парковки, все поедут туда и будут ставить машины не двумя и не тремя рядами. Это будет создавать угрозу мелких ДТП, наезда на пешеходов... Получается, что безопасность движения никак не улучшится, а наоборот. А чтобы вы не ставили машины на бесплатные парковки рядом, мы вам назло весь центр сделали без них. Вот это забота о горожанах!
