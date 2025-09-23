НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, дождь

ощущается как +8

0 м/c,

 751мм 82%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,02
EUR 98,96
Момент тройного ДТП
Почему дежурят патрули ДПС
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Ярославский бренд покорил Россию
Вернут ли молочную кухню
ДТП со скорой
Вспышки в небе
Закрыли аэропорт
Смягчили приговор экс-депутату
Что будет с «панельками»
Дороги и транспорт В Ярославле изменили расписание рейсов скоростного водного судна

В Ярославле изменили расписание рейсов скоростного водного судна

Как теперь будет работать теплоход «Восход»

241
В Ярославле изменили расписание рейсов теплохода «Восход» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле изменили расписание рейсов теплохода «Восход» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле изменили расписание рейсов теплохода «Восход»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области изменили расписание скоростного водного судна «Восход», курсирующего между Ярославлем и Рыбинском с остановкой в Тутаеве. Об этом сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Отправления по новому расписанию:

  • из Ярославля: в 08:50 и 13:50;

  • Из Тутаева: в 09:40 и 14:40;

  • Из Рыбинска: в 10:50 и 15:50.

Время в пути от Ярославля до Рыбинска составит два часа. Полный билет будет стоить 406 рублей. За проезд от Ярославля до Тутаева нужно будет заплатить 177 рублей. От Тутаева до Рыбинска — 229 рублей.

«Для детей до 5 лет проезд бесплатный, от 6 до 10 лет — действует льготный тариф (50% от полной стоимости)», — уточнили власти.

Билеты можно купить на борту теплохода в порядке живой очереди.

Маршрут обслуживает компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Она была образована в 1999 году, зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. 49% акций перевозчика принадлежат компании «ВосходЪ» — одному из крупнейших организаторов речных круизов. Еще 39% в собственности у бизнесмен Владимира Касьяненко.

Теплоход должен был начать ходить с 14 июля. Но запуск рейса перенесли из-за сложных погодных условий на Ладожском озере. Теплоход не могли вовремя доставить в Ярославль.

В итоге рейсы запустили 16 июля. Пассажиры сразу пожаловались, что «Восход» слишком медленно двигался по Волге и долго не мог пришвартоваться на промежуточных остановках. Помимо этого по словам пассажиров, судно не забрало людей перед отправлением из Рыбинска в Ярославль. Власти объясняли, что перевозчик понесет ответственность за срыв рейса. Причиной тогда называли технические неполадки.

30 августа рейсы снова отменили, вновь из-за технических неполадок. Но уже днем 31 августа теплоход вернули на линию.

С 4 сентября снова возникла пауза в работе судна. Власти снова сослались на необходимость устранения технических неполадок. А спустя неделю, 11 сентября, работа «Восхода» была возобновлена.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Теплоход Маршрут Расписание рейсов
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление