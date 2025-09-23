В Ярославле изменили расписание рейсов скоростного водного судна

В Ярославле изменили расписание рейсов теплохода «Восход» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области изменили расписание скоростного водного судна «Восход», курсирующего между Ярославлем и Рыбинском с остановкой в Тутаеве. Об этом сообщили в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Отправления по новому расписанию:

из Ярославля: в 08:50 и 13:50;

Из Тутаева: в 09:40 и 14:40;

Из Рыбинска: в 10:50 и 15:50.

Время в пути от Ярославля до Рыбинска составит два часа. Полный билет будет стоить 406 рублей. За проезд от Ярославля до Тутаева нужно будет заплатить 177 рублей. От Тутаева до Рыбинска — 229 рублей.

«Для детей до 5 лет проезд бесплатный, от 6 до 10 лет — действует льготный тариф (50% от полной стоимости)», — уточнили власти.

Билеты можно купить на борту теплохода в порядке живой очереди.

Маршрут обслуживает компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Она была образована в 1999 году, зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. 49% акций перевозчика принадлежат компании «ВосходЪ» — одному из крупнейших организаторов речных круизов. Еще 39% в собственности у бизнесмен Владимира Касьяненко.

Теплоход должен был начать ходить с 14 июля. Но запуск рейса перенесли из-за сложных погодных условий на Ладожском озере. Теплоход не могли вовремя доставить в Ярославль.

В итоге рейсы запустили 16 июля. Пассажиры сразу пожаловались, что «Восход» слишком медленно двигался по Волге и долго не мог пришвартоваться на промежуточных остановках. Помимо этого по словам пассажиров, судно не забрало людей перед отправлением из Рыбинска в Ярославль. Власти объясняли, что перевозчик понесет ответственность за срыв рейса. Причиной тогда называли технические неполадки.

30 августа рейсы снова отменили, вновь из-за технических неполадок. Но уже днем 31 августа теплоход вернули на линию.