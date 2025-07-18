«Отказались брать пассажиров»: в Ярославской области перевозчика оштрафуют за проблемы с теплоходом

Ярославцы пожаловались на проблемы с теплоходом Источник: Михаил Евраев / Telegram

Власти оштрафуют перевозчика, обслуживающего рейсы скоростного теплохода «Восход». Судно курсирует между Ярославлем и Рыбинском с остановкой в Тутаеве.

Утром 16 июля после двух переносов состоялся первый рейс «Восхода». После этого пассажиры написали, что поездка им не понравилась.

«Теплоход шёл очень медленно, в Тутаеве и Рыбинске очень долго пытался причалить. В общей сложности рейс занял 2,5 часа. В Рыбинске команда отказалась брать пассажиров, которые хотели совершить поездку, и теплоход порожним ушёл в сторону Ярославля», — говорится в посте группы «Рыбинский транспорт» во «Вконтакте».

На жалобу жителей отреагировали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. Там рассказали, что перевозчик будет наказан.

«16 июля по техническим причинам произошел срыв рейса из Рыбинска в Ярославль. С перевозчиком проведена работа о недопущении подобных ситуаций в будущем. К компании-перевозчику применены штрафные санкции. В настоящее время работа судна осуществляется согласно установленному расписанию», — рассказали власти.

Перевозчиком, обслуживающим маршрут, является компания «ВодоходЪ». Организация образована в 2004 году и зарегистрирована в Москве. Фирма ведет деятельность туристических агентств и туроператоров. Данные о владельцах скрыты, но известно, что гендиректором компании является Ришат Диасович Багаутдинов.

Компания занимается организацией речных круизов, стоимость некоторых из которых, порой, переваливает за сотню тысяч рублей. Выручка компании на конец 2022 года составила 5,9 млрд рублей. После всех производственных расходов чистая прибыль из этой суммы — 376,2 млн рублей.

Запуск скоростного теплохода «Восход» должен был состояться еще 14 июля. Но маршрут переносили из-за неблагоприятных погодных условий на Ладожском озере, откуда должно было прибыть судно.