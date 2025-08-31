В Ярославской области возобновил работу скоростной теплоход: расписание и цены

В Ярославле возобновил работу теплоход «Восход» Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО / vk.com

31 августа в Ярославле вернули на линию скоростной теплоход «Восход». Судно курсирует по Волге между столицей Золотого кольца и Рыбинском с остановкой в Тутаеве.

«С сегодняшнего дня возобновлены рейсы скоростного судна „Восход“ по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск. Первый рейс отправляется из Ярославля в 11:50, второй — согласно расписанию в 15:50», — сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Время в пути составляет два часа. Отправление — от речного вокзала в Ярославле. Полный билет в одну сторону стоит 406 рублей.

Напомним, работу теплохода приостановили накануне 30 августа. За сутки перевозчику «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» удалось устранить технические неполадки.

«ВодоходЪ. Пассажирский Порт» — компания, которая была образована в 1999 году. Фирма зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания обслуживает водные маршруты. 49% акций компании принадлежат «ВосходЪ», одному из крупнейших организаторов речных круизов. Еще 39% владеет бизнесмен Владимир Касьяненко.

Это не первая отмена рейсов «Восхода» в Ярославской области. Старт работы теплохода в Ярославле пришлось отложить из-за сложных погодных условий на Ладожском озере, откуда должно было прибыть судно. Первый рейс был выполнен 16 июля. Однако после отправления в соцсетях появились жалобы от пассажиров.

Люди обратили внимание, что теплоход слишком медленно двигался по Волге и долго не мог пришвартоваться на промежуточных остановках. Кроме того, по словам пассажиров, судно не забрало людей перед отправлением из Рыбинска в Ярославль. Власти объясняли, что перевозчик понесет ответственность за срыв рейса. Причиной тогда также называли технические неполадки.