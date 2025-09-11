НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
В Ярославле возобновили рейсы междугороднего теплохода

246
Теплоход «Восход» возобновил работу в Ярославле | Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской областиТеплоход «Восход» возобновил работу в Ярославле | Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

Теплоход «Восход» возобновил работу в Ярославле

Источник:

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

В Ярославле с 11 сентября возобновлена работа скоростного судна «Восход», курсирующего по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Расписание рейсов:

  • из Ярославля: 10:35 и 14:55;

  • из Тутаева: 11:25, 13:35, 15:45 и 17:55;

  • из Рыбинска: 12:30 и 16:50.

Напомним, теплоход должен был начать ходить с 14 июля. Однако старт его работы был перенесен. Власти объяснили, что судно не смогло вовремя прибыть в Ярославль из-за сложных погодных условий на Ладожском озере, через которое пролегал путь.

В итоге в первый рейс теплоход вышел 16 июля. Однако пассажиры пожаловались, что «Восход» слишком медленно двигался по Волге и долго не мог пришвартоваться на промежуточных остановках. Кроме того, по словам пассажиров, судно не забрало людей перед отправлением из Рыбинска в Ярославль. Власти объясняли, что перевозчик понесет ответственность за срыв рейса. Причиной тогда называли технические неполадки.

30 августа рейсы снова отменили всё из-за тех же технических неполадок. Но уже днем 31 августа теплоход вернули на линию.

С 4 сентября снова возникла пауза в работе судна. Власти вновь сослались на необходимость устранения технических неполадок.

Маршрут обслуживает компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Она была образована в 1999 году, зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. 49% акций перевозчика принадлежат компании «ВосходЪ» — одному из крупнейших организаторов речных круизов. Еще 39% в собственности у бизнесмен Владимира Касьяненко.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Теплоход
Комментарии
4
Гость
59 минут
Всё в этой новости прекрасно
Гость
35 минут
Бедный теплоход! Ему бы в виде памятника стоять, а его все насилуют!
Читать все комментарии
