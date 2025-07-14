В Ярославле перенесли запуск скоростного теплохода до Тутаева и Рыбинска

Новый скоростной теплоход запустят в Ярославской области Источник: Михаил Евраев / T.me

В Ярославле перенесли запуск скоростного водного маршрута между Ярославлем, Тутевом и Рыбинском. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Ранее региональные власти анонсировали старт перевозок с 14 июля. Теперь названа новая дата — 15 июля. По информации Минтранса, первый рейс запланирован из Ярославля в 14:55.

«Причиной переноса запуска маршрута стали неблагоприятные погодные условия на Ладожском озере, из-за которых задерживается прибытие судна в Ярославскую область», — пояснили Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Возить пассажиров будет скоростное судно «Восход». Обслуживает маршрут компания «ВодоходЪ».

Министерство дорожного хозяйства и транспорта опубликовало расписание рейсов. Они будут осуществляться ежедневно:

из Ярославля: 10:35, 14:55

из Тутаева: 11:25, 13:35, 15:45 и 17:55

из Рыбинска: 12:30, 16:50.

Время в пути составит два часа. Отправление — от речного вокзала.