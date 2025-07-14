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Дороги и транспорт В Ярославле перенесли запуск скоростного теплохода до Тутаева и Рыбинска

В Ярославле перенесли запуск скоростного теплохода до Тутаева и Рыбинска

Когда должны стартовать перевозки

71
2 комментария
Новый скоростной теплоход запустят в Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / T.meНовый скоростной теплоход запустят в Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / T.me

Новый скоростной теплоход запустят в Ярославской области

Источник:

Михаил Евраев / T.me

В Ярославле перенесли запуск скоростного водного маршрута между Ярославлем, Тутевом и Рыбинском. Об этом сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Ранее региональные власти анонсировали старт перевозок с 14 июля. Теперь названа новая дата — 15 июля. По информации Минтранса, первый рейс запланирован из Ярославля в 14:55.

«Причиной переноса запуска маршрута стали неблагоприятные погодные условия на Ладожском озере, из-за которых задерживается прибытие судна в Ярославскую область», — пояснили Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Возить пассажиров будет скоростное судно «Восход». Обслуживает маршрут компания «ВодоходЪ».

Министерство дорожного хозяйства и транспорта опубликовало расписание рейсов. Они будут осуществляться ежедневно:

  • из Ярославля: 10:35, 14:55

  • из Тутаева: 11:25, 13:35, 15:45 и 17:55

  • из Рыбинска: 12:30, 16:50.

Время в пути составит два часа. Отправление — от речного вокзала.

Стоимость проезда пока не озвучивается. В министерстве уточнили, что в ближайшее время она появится на сайте перевозчика.

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Комментарии
2
Гость
9 минут
А разговоров было. На сайте так и нет продажи.
Гость
4 минуты
Евраев поврал и забыл
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