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Дороги и транспорт В Ярославской области запустят новый скоростной теплоход

В Ярославской области запустят новый скоростной теплоход

Публикуем маршрут речного транспорта

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8 комментариев
Новый скоростной теплоход запустят в Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / T.meНовый скоростной теплоход запустят в Ярославской области | Источник: Михаил Евраев / T.me

Новый скоростной теплоход запустят в Ярославской области

Источник:

Михаил Евраев / T.me

Между Ярославлем, Тутаевом и Рыбинском запустят скоростной теплоход. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 9 июля.

«С 14 июля между городами начнет курсировать обновленное судно „Восход“ компании „ВодоходЪ“, с которой мы активно сотрудничаем по развитию речного транспорта», — уточнил глава региона.

Пассажиры смогут добраться от речного вокзала Ярославля до Рыбинска всего за два часа, с остановкой в Тутаеве.

Расписание и стоимость проезда опубликуют на сайте перевозчика — Vodohod-yar.ru. Пока эти данные отсутствуют.

Новый маршрут станет дополнением к уже действующему рейсу судна «Метеор», который продолжит курсировать без изменений. Также власти рассматривают запуск электробуса между Ярославлем и Рыбинском — такую инициативу предложил частный инвестор.

«Любой новый маршрут — это не просто связь между пунктами А и Б, а возможность путешествовать и открывать исторический, живописный регион», — подчеркнул Михаил Евраев.

Как вам нововведение скоростного теплохода в Ярославской области?

Супер!
Мне всё равно
Свое мнение напишу в комментариях

Напомним, что ранее стало известно расписание рейсов «Метеора», курсирующего между Ярославлем и Нижним Новгородом. Обзор цен на билеты — смотрите в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Теплоход
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Комментарии
8
Гость
29 минут
Текущий Метеор же быстрее едет.
Гость
1 час
И это хорошо 🛳️!
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