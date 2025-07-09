В Ярославской области запустят новый скоростной теплоход

Новый скоростной теплоход запустят в Ярославской области Источник: Михаил Евраев / T.me

Между Ярославлем, Тутаевом и Рыбинском запустят скоростной теплоход. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 9 июля.

«С 14 июля между городами начнет курсировать обновленное судно „Восход“ компании „ВодоходЪ“, с которой мы активно сотрудничаем по развитию речного транспорта», — уточнил глава региона.

Пассажиры смогут добраться от речного вокзала Ярославля до Рыбинска всего за два часа, с остановкой в Тутаеве.

Расписание и стоимость проезда опубликуют на сайте перевозчика — Vodohod-yar.ru. Пока эти данные отсутствуют.

Новый маршрут станет дополнением к уже действующему рейсу судна «Метеор», который продолжит курсировать без изменений. Также власти рассматривают запуск электробуса между Ярославлем и Рыбинском — такую инициативу предложил частный инвестор.

«Любой новый маршрут — это не просто связь между пунктами А и Б, а возможность путешествовать и открывать исторический, живописный регион», — подчеркнул Михаил Евраев.

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