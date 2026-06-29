«Ничего себе у нее зубы!»: акулы кошмарят пляжи Приморья. Видео

Под конец июня акулы срывают туристам и жителям Приморского края купальный сезон. Хищниц снимают выпрыгивающими из воды, плавающими возле пляжей и бухт.
«Купаться в этом году, кажется, у нас не получится», — говорят отдыхающие.
Хотя специалисты уверяют, что в основном это сельдевые акулы, которые не охотятся на людей, а питаются рыбой, из-за внушительного размера взрослой особи плавать рядом — такое себе удовольствие.
Одна из акул, которая показалась людям возле мыса Тобизина, сильно напоминает мако — самого быстрого хищника океана. Она долго кружила вокруг мыса, где рыбачили люди, и дважды выпрыгнула из воды.
Появление хищников у берегов связывают с миграцией их кормовой базы.
«Дело в том, что к нам зашла сельдь иваси в очень большом количестве, очень крупная скумбрия, а за ними, соответственно, зашел тунец. А уже вслед за тунцом пришли акулы. Я думаю, что в ближайшее время косяки рыбы уйдут на север, уведя за собой этих крупных хищников», — рассказал VLADIVOSTOK1.RU кандидат биологических наук, член-корреспондент РЭА и директор Дальневосточной межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Крест» Константин Дроздов.