«Ничего себе у нее зубы!»: акулы кошмарят пляжи Приморья. Видео

Источник: Городские медиа

Под конец июня акулы срывают туристам и жителям Приморского края купальный сезон. Хищниц снимают выпрыгивающими из воды, плавающими возле пляжей и бухт.

«Купаться в этом году, кажется, у нас не получится», — говорят отдыхающие.

Хотя специалисты уверяют, что в основном это сельдевые акулы, которые не охотятся на людей, а питаются рыбой, из-за внушительного размера взрослой особи плавать рядом — такое себе удовольствие.

Одна из акул, которая показалась людям возле мыса Тобизина, сильно напоминает мако — самого быстрого хищника океана. Она долго кружила вокруг мыса, где рыбачили люди, и дважды выпрыгнула из воды.

Появление хищников у берегов связывают с миграцией их кормовой базы.