«Временно приостановлены»: в Ярославле отменили рейсы скоростного водного судна. Причина

В Ярославле приостановили работу скоростного водного судна Источник: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО / vk.com

Работу скоростного теплохода «Восход» временно приостановили. Судно курсирует между Ярославлем и Рыбинском с остановкой в Тутаеве.

Власти рассказали, что теплоход не перевозит пассажиров с 4 сентября.

«По техническим причинам временно приостановлены рейсы скоростного судна „Восход“ по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск. В настоящее время компания-перевозчик выполняет работы по устранению неполадок судна», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

О возобновлении рейсов пообещали сообщить дополнительно.

Маршрут обслуживает «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» — компания, которая была образована в 1999 году. Фирма зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания обслуживает водные маршруты. 49% акций компании принадлежат «ВосходЪ», одному из крупнейших организаторов речных круизов. Еще 39% владеет бизнесмен Владимир Касьяненко.

Старт работы теплохода «Восход» в Ярославле откладывали из-за сложных погодных условий на Ладожском озере, откуда должно было прибыть судно. Первый рейс, в итоге, выполнили 16 июля. Однако после отправления пассажиры жаловались на качество перевозок.

Люди обратили внимание, что «Восход» слишком медленно двигался по Волге и долго не мог пришвартоваться на промежуточных остановках. Кроме того, по словам пассажиров, судно не забрало людей перед отправлением из Рыбинска в Ярославль. Власти объясняли, что перевозчик понесет ответственность за срыв рейса. Причиной тогда также называли технические неполадки.