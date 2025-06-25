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Дороги и транспорт В Ярославле изменили автобусные маршруты из-за перекрытия моста

В Ярославле изменили автобусные маршруты из-за перекрытия моста

Об этом предупредили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта

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11 комментариев
В Ярославле перекрыли мост через Которосль | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле перекрыли мост через Которосль | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле перекрыли мост через Которосль

Источник:

читатель 76.RU

С 25 июня в Ярославле изменится схема проезда общественного транспорта в Красноперекопском районе. Об этом предупредили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«В связи с вводом ограничения движения транспортных средств по Комсомольскому мосту для проведения ремонтных работ на проезжей части, с 12:00 25 июня до окончания работ изменятся схемы движения городского автобусного маршрута № 17 „ЯШЗ — Посёлок Ивняки“ и межмуниципального автобусного маршрута № 106 „Ярославль (Ярославль Главный) — Ярославль (через сады „Южные“)», — уточнили в пресс-службе Министерства.

Маршрут автобусов:

№ 17 «ЯШЗ — Поселок Ивняки»

Будет следовать по Мышкинскому проезду, проспекту Толбухина, улицам Большой Федоровской, Зеленцовской, Носкова, Комсомольской площади и далее по маршруту.

Обратно: по улицам Носкова, Зеленцовской, Большой Федоровской, проспекту Толбухина, Большой Октябрьской, Городскому Валу и далее по маршруту. Из маршрута исключается остановочный пункт «Асфальтовый завод».

№ 106 «Ярославль-Главный — Ярославль, через Сады „Южные“»

В прямом направлении автобус движется по улицам Большой Октябрьской, проспекту Толбухина, Большой Федоровской, Зеленцовской, Носкова, Комсомольской площади и далее по маршруту.

В обратном направлении — по Комсомольской площади, улицам Носкова, Зеленцовской, Большой Федоровской, проспекту Толбухина, Большой Октябрьской и далее по маршруту.

Причина — ремонт Комсомольского моста. Полотно сильно износилось и требует обновления.

«Мост, разворотили асфальт и все. Месяц дорога в таком состоянии. Одни ямы. Ужас, куда писать и жаловаться? На этом мосту можно всю машину и оставить», — ранее жаловался читатель 76.RU.

Состояние Комсомольского моста в Ярославле

Источник:

читатель 76.RU

В мае 2025 года начался ремонт полотна на мосту, для этого дорожники ограничили скорость и установили предупреждающие знаки «Неровная дорога». На проведение ремонта неоднократно жаловались автомобилисты. 24 июня в мэрии приняли решение полностью перекрыть движение по переправе на время работ.

Изначально был запланирован ремонт верхнего слоя асфальта, однако после начала работы были приостановлены в связи с обнаружением существенного нарушения нижнего слоя асфальта и гидроизоляции. По словам мэра Ярославля Артема Молчанова, сейчас готовится проектно-сметная документация на дальнейшие работы.

В Ярославле с 25 июня для транспорта перекроют Комсомольский мост | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаВ Ярославле с 25 июня для транспорта перекроют Комсомольский мост | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

В Ярославле с 25 июня для транспорта перекроют Комсомольский мост

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Напомним, мост на Комсомольской площади был открыт в 2018 году. Прошлый мост стоял на этом месте 57 лет. За время эксплуатации он износился более чем на 70%, а отдельные конструкции — на все 100%, был в предаварийном состоянии.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Мост Которосль Ремонт дорог
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Комментарии
11
Гость
5 часов
П ведь строили недавно совсем.. Запланированное устаревание?
Гость
5 часов
Что с 5 троллейбусом, как с работы ехать, хватит нас лабудой про всякое кормить, покажите как весь транспорт будет ходить, а не 2 автобуса, я понимаю, что мэрии на всех плевать...
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