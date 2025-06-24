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Дороги и транспорт В Ярославле надолго перекроют движение по одному из мостов

В Ярославле надолго перекроют движение по одному из мостов

Об этом предупредили в мэрии города

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12 комментариев
Комсомольский мост в Ярославле перекроют | Источник: Андрей Иванов Комсомольский мост в Ярославле перекроют | Источник: Андрей Иванов

Комсомольский мост в Ярославле перекроют

Источник:

Андрей Иванов

В Ярославле перекроют движение по Комсомольскому мосту. Об этом 24 июня сообщили в мэрии города. Запрет проезда начнет действовать с 12:00 25 июня.

«Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также проведения ремонтных работ на проезжей части моста», — пояснили власти.

Напомним, мост на Комсомольской площади был построен в 2018 году. В 2025 году был запланирован ремонт верхнего слоя асфальта. Работы стартовали в мае, но вскоре были приостановлены. Под верхним слоем дорожного покрытия выявили дефекты. В частности было обнаружено существенное разрушение нижнего слоя асфальта и гидроизоляции. Как сообщил 18 июня мэр Ярославля Артем Молчанов, сейчас готовится проектно-сметная документация на восстановление гидроизоляции, замену асфальта с восстановлением герметичности деформационных швов. Предполагается, что ремонт моста возобновится в августе 2025 года и продлится около 2-3 месяцев.

Сначала на мосту ограничили скорость движения, установлен знак «Неровная дорога». А сейчас решили закрыть совсем.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комсомольский мост Ремонт
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Комментарии
12
Гость
4 часа
отлично отремонтировали. Молодцы.
Гость
4 часа
Уважаемы знатоки, а зачем закрывать проезд по мосту, если проектно-сметную документацию еще не сделали и ремонтные работы начнут предположительно в августе?
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