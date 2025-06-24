В Ярославле надолго перекроют движение по одному из мостов

Напомним, мост на Комсомольской площади был построен в 2018 году. В 2025 году был запланирован ремонт верхнего слоя асфальта. Работы стартовали в мае, но вскоре были приостановлены. Под верхним слоем дорожного покрытия выявили дефекты. В частности было обнаружено существенное разрушение нижнего слоя асфальта и гидроизоляции. Как сообщил 18 июня мэр Ярославля Артем Молчанов, сейчас готовится проектно-сметная документация на восстановление гидроизоляции, замену асфальта с восстановлением герметичности деформационных швов. Предполагается, что ремонт моста возобновится в августе 2025 года и продлится около 2-3 месяцев.