На Белгород обрушился самый массированный удар с начала СВО — что там происходит

После атак дронов в регионе занимаются восстановлением поврежденной инфраструктуры Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Впервые с начала специальной военной операции на Белгородскую область обрушился столь массированный удар по объектам жизнеобеспечения. Пострадали ключевые системы города.

Из-за налетов дронов и ракетных обстрелов, которые происходили в течение нескольких дней, в регионе возникли перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Сейчас специалисты устраняют последствия атак, чтобы быстрее восстановить всю необходимую инфраструктуру, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Руководитель отметил, что массированный удар такого масштаба по территории случился с начала спецоперации впервые. Он выразил слова признательности жителям за беспрецедентную стойкость, терпение и понимание.

«Благодаря грамотному планированию специалистами профильных министерств и ведомств накоплен существенный запас единиц электрогенерации, создан задел под резервные линии электропередачи. В настоящий момент продолжаются подключения к ним жилых районов и домов», — уточнил Шуваев.

Губернатор отметил слаженные действия аварийных служб, бригад спасателей и медицинских работников. По его словам, вода и свет поступят в дома Белгорода в течение дня.

Уже несколько дней Белгородская область находится под ударами дронов и ракет. В ночь на 1 июля беспилотники атаковали более 10 поселков и три округа. В результате налетов пострадали 14 человек, четверо из них госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще один мужчина погиб.

Без электричества остались несколько районов. Власти объявили о веерных отключениях из-за того, что энергетики начали проводить переподключения на резервные контуры питания.