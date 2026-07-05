Путин и Трамп провели долгий телефонный разговор — что обсуждали политики

Телефонный диалог Владимира Путина и Дональда Трампа длился один час и 25 минут Источник: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он продлился около полутора часов. Политики обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая ситуацию на Украине. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

Основной темой переговоров стала ситуация на Украине. Президент России обрисовал Дональду Трампу текущую обстановку на фронте. Он заявил о том, что российские войска на данный момент ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения.

Владимир Путин подчеркнул необходимость политического и дипломатического урегулирования конфликта, при этом указал на принципиальные подходы России к возможному мирному процессу. Тем временем Трамп отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном после завершения военного конфликта на Украине.

Специальные посланники администрации США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф продолжат работу по урегулированию ситуации на Украине, следует из разговора двух лидеров. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Трамп подтвердил приоритет мирного решения конфликта, сказав, что представители Белого дома готовы приехать в Москву снова для дальнейших переговоров.

В контексте подготовки Дональда Трампа к участию в саммите НАТО в Турции стороны также обсудили украинскую тематику с точки зрения её влияния на трансатлантическую безопасность.