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Спорт Трагедия «Локомотива» «Никто не знал, что там хоккеисты»: воспоминания спасателей, работавших на месте гибели «Локомотива»

«Никто не знал, что там хоккеисты»: воспоминания спасателей, работавших на месте гибели «Локомотива»

7 сентября 2011 года они одни из первых прибыли на место катастрофы

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Содержание
Воспоминания ярославских спасателей, работавших на месте трагедии 7 сентября 2011 года | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области, Александр Куренной / 76.RUВоспоминания ярославских спасателей, работавших на месте трагедии 7 сентября 2011 года | Источник: ГУ МЧС по Ярославской области, Александр Куренной / 76.RU

Воспоминания ярославских спасателей, работавших на месте трагедии 7 сентября 2011 года

Источник:

ГУ МЧС по Ярославской области, Александр Куренной / 76.RU

15 лет назад под Ярославлем случилась страшная авиакатастрофа. 7 сентября 2011 года на взлете из ярославского аэропорта в Туношне рухнул чартерный Як-42. На борту самолета находился весь основной состав и тренерский штат хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек на борту выжил лишь один — бортинженер Александр Сизов.

В тот день на месте работали сотни спасателей, полицейских и медиков. Им приходилось искать тела игроков любимой команды. Внезапно для себя они стали свидетелями одной из главных спортивных трагедий России.

В годовщину гибели команды «Локомотив» публикуем воспоминания тех, кто оказался на месте крушения самолета в первые минуты.

По данным регионального МЧС, всего к ликвидации последствий происшествия привлекалось 235 человек и 51 единица техники, в том числе от МЧС России — 141 человек и 28 единиц техники.

Не знали, кто разбился

На место катастрофы стянули спасателей со всего города и даже из соседних областей. Одним из тех, кто участвовал в разборе завалов и поиске пассажиров, был начальник ярославской службы пожаротушения регионального МЧС Дмитрий Соколов.

— Наше подразделение находилось ближе всех к месту трагедии, поэтому мы прибыли одними из первых. В то время я служил начальником караула 31-й пожарной части Ярославля. Когда мы направлялись к месту трагедии, никакой информации о пассажирах рейса не было, — рассказывал спасатель 76.RU.

Первое, что мне бросилось в глаза по прибытии, — обгоревшая экипировка хоккейного клуба «Локомотив».

Дмитрий Соколов

спасатель, работал на месте крушения самолета

Вскоре Дмитрию Соколову передали по рации, что на борту находились хоккеисты «Локомотива».

Самолет упал в реку Туношонку | Источник: архив УМВД России по Ярославской областиСамолет упал в реку Туношонку | Источник: архив УМВД России по Ярославской области

Самолет упал в реку Туношонку

Источник:

архив УМВД России по Ярославской области

На месте крушения самолета, по воспоминаниям Дмитрия, всё вокруг горело. Пожарные пытались как можно скорее достать пассажиров, при этом сбивая огромное пламя.

— С такой чрезвычайной ситуацией на территории Ярославской области я и мои коллеги столкнулись впервые. Необходимо было мобилизоваться, принимать решения быстро. С нами работали и местные жители, которые помогали тушить части самолета и искать тела погибших, — рассказал Дмитрий Соколов. — Как правило, на подобные ЧС выезжают спасательные формирования, которые проводят работы особой сложности, поэтому в помощь прибыли и коллеги из Москвы. Участвовал в операции и лично министр МЧС России Сергей Шойгу (ныне занимает пост секретаря Совета безопасности РФ. — Прим. ред.).

Караул Дмитрия Соколова работал на месте крушения больше суток. К 09:00 утра следующего дня были найдены тела всех погибших. Поисково-спасательная часть операции была завершена.

«К такому сложно подготовиться»

Ярославский водолаз Роман Остапов до сих пор помнит тот день, за свою 15-летнюю карьеру ничего хуже трагедии с хоккейной командой он не видел.

— Мы поднимали пацанов по частям. Ноги, руки отдельно вытаскивали… Кого-то целиком доставали. Это было тяжело. Обычно у меня реакция на всех одинаковая, не первый раз же. А тут много людей погибло, к такому сложно подготовиться.

<p>Роман Остапов</p><p>Роман Остапов</p>

Это было морально сложно.

Роман Остапов

водолаз, работал на месте крушения

По воспоминаниям Романа, тогда на месте крушения работало около 20 водолазов. Специалистов обзванивали и собирали по всей области, приезжали и из других городов, например из Москвы и Вологды.

«Это не забудешь»

На месте крушения самолета работало более 200 спасателей | Источник: архив УМВД по Ярославской областиНа месте крушения самолета работало более 200 спасателей | Источник: архив УМВД по Ярославской области

На месте крушения самолета работало более 200 спасателей

Источник:

архив УМВД по Ярославской области

Водолаз Антон Солодилов в день крушения самолета сидел с коллегой в кафе. Около 16:00 раздался звонок телефона.

— Нам позвонил заместитель директора станции на тот момент, спросил: «Парни, готовы под водой работать?» Мы задали вопрос: а что конкретно делать-то надо? Он ответил, что упал небольшой самолет. Никто еще тогда не знал, что там внутри хоккеисты были, — рассказал Антон Солодилов.

<p>Антон Солодилов</p><p>Антон Солодилов</p>

Мы сели в машину, поехали на станцию за Волгой. В дороге по радио услышали, что в Ярославле случилась трагедия. Про «Локомотив» ничего не говорили. Даже в уме такого не было.

Антон Солодилов

водолаз, работал на месте крушения

Потом Антону начали звонить знакомые, спрашивать, знает ли он, что «Локомотив» разбился.

— Я подумал, что это какая-то ошибка, до последнего не верил в случившееся. Полное осознание пришло, когда мы подошли на катере к месту трагедии. Там уже вовсю работали и спасатели, и водолазы. Нас отвели на участок у берега, сказали: «Искать будете здесь», — поделился с корреспондентом 76.RU Антон.

Одна из частей самолета горела на суше | Источник: архив УМВД России по Ярославской областиОдна из частей самолета горела на суше | Источник: архив УМВД России по Ярославской области

Одна из частей самолета горела на суше

Источник:

архив УМВД России по Ярославской области

Как вспоминает водолаз, самолет разорвало напополам: одна часть горела на берегу, другая полыхала в воде. На суше как раз-таки заметили двух выживших после катастрофы — игрока Александра Галимова и бортинженера Александра Сизова. Первый сумел самостоятельно выбраться из воды, его заметили спасатели и полицейские. Врачи несколько дней боролись за жизнь Саши, но травмы оказались слишком тяжелыми. Он скончался в Москве 12 сентября.

Александр Сизов оказался единственным выжившим в страшной трагедии в Туношне. С журналистами мужчина избегает общения.

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На тот момент стаж Антона на водной стихии составлял около 7,5 года. Тогда в Туношне он пытался сосредоточиться, несмотря на то что очень любил и болел за ярославскую команду.

— Были большие надежды на команду, рассчитывали на победу в сезоне. Там что ни имя, то звезда по большому счету. Шикарные были игроки, — рассказал водолаз.

Водолазы долго искали капитана команды Ивана Ткаченко. Его тело обнаружили лишь на второй день поисков.

<p>Антон Солодилов</p><p>Антон Солодилов</p>

Во второй день достали Ткаченко. Он был как будто живой. Ни одного повреждения не было.

Антон Солодилов

водолаз, работал на месте крушения

Иван Ткаченко был капитаном ярославской команды «Локомотив», разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

После трагедии всплыла информация о том, что Иван Ткаченко тайно занимался благотворительностью, — он переводил огромные суммы на лечение больным детям. Свой последний перевод Иван сделал буквально перед вылетом.

— Осознать произошедшее было сложно, потому что такой объем… Такого не было никогда. Некое неверие во всё это оставалось. Казалось бы, самолет — надежное средство. Я много чего видел на тот момент. Но такого количества трупов… Это не забудешь. Очень жалко, много мыслей по этому поводу, — поделился Антон.

Причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Согласно материалам дела, во время вылета самолета ЯК-42 из аэропорта Ярославль в Туношне капитан воздушного судна и второй пилот, нарушив требования безопасности, привели самолет к тому, что он перешел в режим сваливания.

Затем самолет столкнулся с антенной радиомаяка, а через 120 метров произошло приземление с левым креном. В результате повреждение получило левое крыло, произошла утечка керосина — и возник пожар. Еще через несколько минут самолет был полностью разрушен.

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В онлайн-трансляции рассказываем о траурных мероприятиях ко дню трагедии.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Трагедия ХК Локомотив Спасатель Водолаз
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Комментарии
1
Гость
43 минуты
Вечная память ребятам Трагедия и боль для всех Ярославцев
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Гость
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