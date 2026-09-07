«Никто не знал, что там хоккеисты»: воспоминания спасателей, работавших на месте гибели «Локомотива»

Воспоминания ярославских спасателей, работавших на месте трагедии 7 сентября 2011 года Источник: ГУ МЧС по Ярославской области, Александр Куренной / 76.RU

15 лет назад под Ярославлем случилась страшная авиакатастрофа. 7 сентября 2011 года на взлете из ярославского аэропорта в Туношне рухнул чартерный Як-42. На борту самолета находился весь основной состав и тренерский штат хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек на борту выжил лишь один — бортинженер Александр Сизов.

В тот день на месте работали сотни спасателей, полицейских и медиков. Им приходилось искать тела игроков любимой команды. Внезапно для себя они стали свидетелями одной из главных спортивных трагедий России.

В годовщину гибели команды «Локомотив» публикуем воспоминания тех, кто оказался на месте крушения самолета в первые минуты.

По данным регионального МЧС, всего к ликвидации последствий происшествия привлекалось 235 человек и 51 единица техники, в том числе от МЧС России — 141 человек и 28 единиц техники.

Не знали, кто разбился

На место катастрофы стянули спасателей со всего города и даже из соседних областей. Одним из тех, кто участвовал в разборе завалов и поиске пассажиров, был начальник ярославской службы пожаротушения регионального МЧС Дмитрий Соколов.

— Наше подразделение находилось ближе всех к месту трагедии, поэтому мы прибыли одними из первых. В то время я служил начальником караула 31-й пожарной части Ярославля. Когда мы направлялись к месту трагедии, никакой информации о пассажирах рейса не было, — рассказывал спасатель 76.RU.

Первое, что мне бросилось в глаза по прибытии, — обгоревшая экипировка хоккейного клуба «Локомотив». Дмитрий Соколов спасатель, работал на месте крушения самолета

Вскоре Дмитрию Соколову передали по рации, что на борту находились хоккеисты «Локомотива».

Самолет упал в реку Туношонку Источник: архив УМВД России по Ярославской области

На месте крушения самолета, по воспоминаниям Дмитрия, всё вокруг горело. Пожарные пытались как можно скорее достать пассажиров, при этом сбивая огромное пламя.

— С такой чрезвычайной ситуацией на территории Ярославской области я и мои коллеги столкнулись впервые. Необходимо было мобилизоваться, принимать решения быстро. С нами работали и местные жители, которые помогали тушить части самолета и искать тела погибших, — рассказал Дмитрий Соколов. — Как правило, на подобные ЧС выезжают спасательные формирования, которые проводят работы особой сложности, поэтому в помощь прибыли и коллеги из Москвы. Участвовал в операции и лично министр МЧС России Сергей Шойгу (ныне занимает пост секретаря Совета безопасности РФ. — Прим. ред.).

Караул Дмитрия Соколова работал на месте крушения больше суток. К 09:00 утра следующего дня были найдены тела всех погибших. Поисково-спасательная часть операции была завершена.

«К такому сложно подготовиться»

Ярославский водолаз Роман Остапов до сих пор помнит тот день, за свою 15-летнюю карьеру ничего хуже трагедии с хоккейной командой он не видел.

— Мы поднимали пацанов по частям. Ноги, руки отдельно вытаскивали… Кого-то целиком доставали. Это было тяжело. Обычно у меня реакция на всех одинаковая, не первый раз же. А тут много людей погибло, к такому сложно подготовиться.

Это было морально сложно. Роман Остапов водолаз, работал на месте крушения

По воспоминаниям Романа, тогда на месте крушения работало около 20 водолазов. Специалистов обзванивали и собирали по всей области, приезжали и из других городов, например из Москвы и Вологды.

«Это не забудешь»

На месте крушения самолета работало более 200 спасателей Источник: архив УМВД по Ярославской области

Водолаз Антон Солодилов в день крушения самолета сидел с коллегой в кафе. Около 16:00 раздался звонок телефона.

— Нам позвонил заместитель директора станции на тот момент, спросил: «Парни, готовы под водой работать?» Мы задали вопрос: а что конкретно делать-то надо? Он ответил, что упал небольшой самолет. Никто еще тогда не знал, что там внутри хоккеисты были, — рассказал Антон Солодилов.

Мы сели в машину, поехали на станцию за Волгой. В дороге по радио услышали, что в Ярославле случилась трагедия. Про «Локомотив» ничего не говорили. Даже в уме такого не было. Антон Солодилов водолаз, работал на месте крушения

Потом Антону начали звонить знакомые, спрашивать, знает ли он, что «Локомотив» разбился.

— Я подумал, что это какая-то ошибка, до последнего не верил в случившееся. Полное осознание пришло, когда мы подошли на катере к месту трагедии. Там уже вовсю работали и спасатели, и водолазы. Нас отвели на участок у берега, сказали: «Искать будете здесь», — поделился с корреспондентом 76.RU Антон.

Одна из частей самолета горела на суше Источник: архив УМВД России по Ярославской области

Как вспоминает водолаз, самолет разорвало напополам: одна часть горела на берегу, другая полыхала в воде. На суше как раз-таки заметили двух выживших после катастрофы — игрока Александра Галимова и бортинженера Александра Сизова. Первый сумел самостоятельно выбраться из воды, его заметили спасатели и полицейские. Врачи несколько дней боролись за жизнь Саши, но травмы оказались слишком тяжелыми. Он скончался в Москве 12 сентября.

Александр Сизов оказался единственным выжившим в страшной трагедии в Туношне. С журналистами мужчина избегает общения.

На тот момент стаж Антона на водной стихии составлял около 7,5 года. Тогда в Туношне он пытался сосредоточиться, несмотря на то что очень любил и болел за ярославскую команду.

— Были большие надежды на команду, рассчитывали на победу в сезоне. Там что ни имя, то звезда по большому счету. Шикарные были игроки, — рассказал водолаз.

Водолазы долго искали капитана команды Ивана Ткаченко. Его тело обнаружили лишь на второй день поисков.

Во второй день достали Ткаченко. Он был как будто живой. Ни одного повреждения не было. Антон Солодилов водолаз, работал на месте крушения

Иван Ткаченко был капитаном ярославской команды «Локомотив», разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. После трагедии всплыла информация о том, что Иван Ткаченко тайно занимался благотворительностью, — он переводил огромные суммы на лечение больным детям. Свой последний перевод Иван сделал буквально перед вылетом.

— Осознать произошедшее было сложно, потому что такой объем… Такого не было никогда. Некое неверие во всё это оставалось. Казалось бы, самолет — надежное средство. Я много чего видел на тот момент. Но такого количества трупов… Это не забудешь. Очень жалко, много мыслей по этому поводу, — поделился Антон.

Причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Согласно материалам дела, во время вылета самолета ЯК-42 из аэропорта Ярославль в Туношне капитан воздушного судна и второй пилот, нарушив требования безопасности, привели самолет к тому, что он перешел в режим сваливания.

Затем самолет столкнулся с антенной радиомаяка, а через 120 метров произошло приземление с левым креном. В результате повреждение получило левое крыло, произошла утечка керосина — и возник пожар. Еще через несколько минут самолет был полностью разрушен.