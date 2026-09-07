Навсегда с нами. Как Ярославль вспоминает погибших хоккеистов «Локомотива». Онлайн-трансляция

7 сентября для Ярославской области, да и всего отечественного спорта — черный день календаря. 15 лет назад на взлете из аэропорта в Туношне разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив». Погибли игроки и тренерский штат команды. Из 45 человек, находившихся на борту, выжил лишь бортинженер Александр Сизов
В этом онлайн-репортаже рассказываем, какие памятные мероприятия запланированы в Ярославле.
В Успенском соборе началась панихида.
Программа памятных мероприятий в Ярославле
09:30 — панихида в Успенском кафедральном соборе Ярославля;
14:10 — панихида на Леонтьевском кладбище, где захоронены многие члены команды. К их могилам будут возложены цветы;
15:55 — памятные мероприятия на территории мемориального комплекса в поселке Туношна.