Навсегда с нами. Как Ярославль вспоминает погибших хоккеистов «Локомотива». Онлайн-трансляция

7 сентября для Ярославской области, да и всего отечественного спорта — черный день календаря. 15 лет назад на взлете из аэропорта в Туношне разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив». Погибли игроки и тренерский штат команды. Из 45 человек, находившихся на борту, выжил лишь бортинженер Александр Сизов

В этом онлайн-репортаже рассказываем, какие памятные мероприятия запланированы в Ярославле.