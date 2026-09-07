НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 747мм 76%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,59
EUR 100,57
Распродажа недвижимости
15 лет без «Локомотива»
Ярославль из Лего
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Где провести роскошный корпоратив
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
ДТП с «Мерседесом» у «Рио»
Фильмы про «Локомотив»
Спорт Трагедия «Локомотива» Онлайн-трансляция Навсегда с нами. Как Ярославль вспоминает погибших хоккеистов «Локомотива». Онлайн-трансляция

Навсегда с нами. Как Ярославль вспоминает погибших хоккеистов «Локомотива». Онлайн-трансляция

В главном храме города началась панихида

109

7 сентября для Ярославской области, да и всего отечественного спорта — черный день календаря. 15 лет назад на взлете из аэропорта в Туношне разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив». Погибли игроки и тренерский штат команды. Из 45 человек, находившихся на борту, выжил лишь бортинженер Александр Сизов

В этом онлайн-репортаже рассказываем, какие памятные мероприятия запланированы в Ярославле.

Анастасия Вязигина

Что известно о трагедии с «Локомотивом» — коротко

Источник:

Городские медиа

Обсудить
Анастасия Вязигина

В Успенском соборе началась панихида.

В Ярославле началась панихида по погибшим хоккеистам | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле началась панихида по погибшим хоккеистам | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле началась панихида по погибшим хоккеистам

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Обсудить
Анастасия Вязигина

Программа памятных мероприятий в Ярославле

  • 09:30 — панихида в Успенском кафедральном соборе Ярославля;

  • 14:10 — панихида на Леонтьевском кладбище, где захоронены многие члены команды. К их могилам будут возложены цветы;

  • 15:55 — памятные мероприятия на территории мемориального комплекса в поселке Туношна.

Обсудить
Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив Авиакатастрофа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Мнение
«Решите проблему радикально и жёстко». Автоэксперт назвал причину гигантских очередей за бензином
Дмитрий Ларионов
Автор мнения
Мнение
Бензин по 50 рублей и роскошные пейзажи. Турист отправился на машине в Казахстан — сколько это стоило
Павел Красоткин
журналист
Мнение
«Большой театр — совсем не большой, а цены — космос»: впечатления провинциала, которого разочаровала Москва
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем