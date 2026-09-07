«Рассыпало пару тонн лука»: в Ярославской области произошло ДТП с фурами — видео

В Ярославской области столкнулись две фуры Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.ru

В Ярославской области днем 6 сентября произошло ДТП с двумя фурами. Около 12:30 на окружной дороге под Переславлем-Залесским столкнулись грузовики «Вольво» и «Донг Фенг».

«Страшное ДТП с двумя большегрузами на окружной Переславля. По всему асфальту рассыпало пару тонн лука», — писали очевидцы в группе «Типичный Переславль-Залесский» во «Вконтакте».

На записи видно, что передняя часть одного из грузовиков вмята и разбита. Из покореженного прицепа на асфальт высыпался лук.

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.ru

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, в столкновении обошлось без пострадавших.