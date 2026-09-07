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Происшествия «Рассыпало пару тонн лука»: в Ярославской области произошло ДТП с фурами — видео

«Рассыпало пару тонн лука»: в Ярославской области произошло ДТП с фурами — видео

Что известно об аварии

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В Ярославской области столкнулись две фуры | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.ruВ Ярославской области столкнулись две фуры | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Vk.ru

В Ярославской области столкнулись две фуры

Источник:

Типичный Переславль-Залесский / Vk.ru

В Ярославской области днем 6 сентября произошло ДТП с двумя фурами. Около 12:30 на окружной дороге под Переславлем-Залесским столкнулись грузовики «Вольво» и «Донг Фенг».

«Страшное ДТП с двумя большегрузами на окружной Переславля. По всему асфальту рассыпало пару тонн лука», — писали очевидцы в группе «Типичный Переславль-Залесский» во «Вконтакте».

На записи видно, что передняя часть одного из грузовиков вмята и разбита. Из покореженного прицепа на асфальт высыпался лук.

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП

Источник:

Типичный Переславль-Залесский / Vk.ru

Как рассказали в управлении МВД по Ярославской области, в столкновении обошлось без пострадавших.

Напомним, утром 5 сентября смертельное ДТП произошло у ТЦ «Рио» на Тутаевском шосе в Ярославле. «Мерседес», за рулем которого был 18-летний парень без водительских прав, на скорости влетел в остановку, где в тот момент находились люди. Один мужчина погиб на месте, еще двоих пострадавших госпитализировали.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Фура ДТП Переславль-Залесский
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Комментарии
1
Гость
1 час
Нет такого названия - "Донг Фенг", есть "Дунфэн" -"Восточный ветер в переводе на русский.
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Гость
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