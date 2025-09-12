НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Спорт Трагедия «Локомотива» «Он вел себя очень мужественно»: как боролись за жизнь хоккеиста Александра Галимова

«Он вел себя очень мужественно»: как боролись за жизнь хоккеиста Александра Галимова

Он был единственным выжившим из состава команды после крушения самолета

680
Александр Галимов умер 12 сентября 2011 года | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com
Александр Галимов умер 12 сентября 2011 года
Источник:
Хоккейный клуб «Локомотив» / Vk.com

12 сентября 2011 года в больнице скончался нападающий ярославского «Локомотива» Александр Галимов. Он стал одним из двух выживших в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября, когда при взлёте в аэропорту в Туношне потерпел крушение самолет Як-42 с хоккейной командой на борту.

Из всей команды и экипажа в живых тогда остались только Александр Галимов и бортинженер Александр Сизов. Хоккеист сумел самостоятельно выбраться из воды, его заметили спасатели и полицейские.

«Он был сильно обожжен, — рассказывал полицейский Дмитрий Коноплев. — Мы даже не знали, как ему помочь, потом подхватили за локти, запястья и втащили на борт. Он сильно мерз и просил укрыть его».

После разговора с медиками Галимова повезли в Ярославль.

«Всё время пути мы говорили с ним, чтобы не дать потерять сознание. Он вел себя очень мужественно, адекватно оценивал происходящее. Только перед погрузкой в скорую помощь мы спросили его имя. Тот коротко ответил: „Братишки, я — Галимов“», — добавил Дмитрий Коноплев.

Врач Оксана, которая в день трагедии, будучи студенткой, работала в больнице имени Соловьёва, вспоминала: когда Александра Галимова привезли, в коридорах собирались корреспонденты.

«До его транспортировки в Москву у дверей постоянно дежурили журналисты. Нам даже приходилось заклеивать окна от вспышек фотокамер. Очень нервно было…», — рассказывала она в беседе с 76.RU.

В те дни в Ярославле проходил политический форум, в городе были представители не только российских, но и международных СМИ. У палаты выжившего хоккеиста выставили охрану.

У Александра были ожоги 90% поверхности тела. Из Ярославля его перевезли в Институт хирургии имени Вишневского в Москве, где врачи несколько дней боролись за его жизнь. Всё это время жители Ярославля несли к «Арене-2000» плакаты и цветы с надписями «Саша, только живи».

12 сентября 26-летний Александр Галимов скончался. Его похоронили на Чурилковском кладбище.

На могиле Александра Галимова всегда много цветов и игрушек | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

На могиле Александра Галимова всегда много цветов и игрушек

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Через год после трагедии, в 2012 году, в школе № 6 имени Подвойского во Фрунзенском районе Ярославля, где учился Галимов, установили мемориальную доску. Средства на неё собрали ученики и родители.

Александр Галимов родился в Ярославле и с пяти лет занимался хоккеем в спортивной школе «Торпедо». В 1998 году начал играть за «Локомотив-85», с которым трижды становился чемпионом России. Позже выступал за «Локомотив-2», а в сезоне 2002/2003 выиграл первенство Первой лиги.

На международной арене нападающий дебютировал в 2005 году, завоевав серебро на молодежном чемпионате мира. В составе «Локомотива» дважды становился серебряным и дважды бронзовым призёром Суперлиги и КХЛ. Особое место в его карьере заняли игры за сборную России.

Мы также публиковали хронологию авиакатастрофы.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
3
Гость
47 минут
Жаль парня, трагедия...
Гость
49 минут
territorial beacon, восхищаюсь его мужеством и силой духа.
