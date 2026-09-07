Дроны били по домам, есть погибшие: десятки беспилотников обрушились на Пермский край

Ночью произошла массированная атака беспилотников в Пермском крае. К сожалению, без жертв не обошлось. Один человек погиб, несколько пострадали. Подробнее о разрушениях рассказал глава региона Дмитрий Махонин.
«К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Махонин в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в небе над регионом сбили 27 дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Один из беспилотников повредил многоквартирный дом. Власти организовали для жителей пункт временного размещения, в ближайшее время Фонд капремонта приступит к восстановительным работам.
Обломки также задели частный дом и придомовую территорию, там обошлось без пострадавших. Губернатор поручил профильным ведомствам и администрации Перми принять все необходимые меры по ликвидации последствий.
Режим беспилотной опасности в регионе объявили утром. Несколько раз включали сирены. Из-за угрозы пришлось приостановить работу аэропорта Большое Савино. Коллеги из 59.RU рассказывают подробнее об атаке в онлайн-трансляции.
Обновлено в 09:46 (мск): Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками на гражданские объекты в Перми. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также конкретные лица, причастные к совершению преступления, уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.