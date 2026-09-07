Дроны били по домам, есть погибшие: десятки беспилотников обрушились на Пермский край

Из-за атаки жителей пострадавших домов пришлось эвакуировать (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Ночью произошла массированная атака беспилотников в Пермском крае. К сожалению, без жертв не обошлось. Один человек погиб, несколько пострадали. Подробнее о разрушениях рассказал глава региона Дмитрий Махонин.

«К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Махонин в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, в небе над регионом сбили 27 дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Один из беспилотников повредил многоквартирный дом. Власти организовали для жителей пункт временного размещения, в ближайшее время Фонд капремонта приступит к восстановительным работам.

Обломки также задели частный дом и придомовую территорию, там обошлось без пострадавших. Губернатор поручил профильным ведомствам и администрации Перми принять все необходимые меры по ликвидации последствий.

Режим беспилотной опасности в регионе объявили утром. Несколько раз включали сирены. Из-за угрозы пришлось приостановить работу аэропорта Большое Савино. Коллеги из 59.RU рассказывают подробнее об атаке в онлайн-трансляции.