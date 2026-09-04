«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда

Бывший арестант рассказал об условиях в следственном изоляторе Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Следственный изолятор для обвиняемых — один из первых этапов лишения свободы. Попадают туда абсолютно разные люди: маньяки, убийцы, чиновники, силовики и рядовые граждане, под стражу могут заключить даже подростков. Всех ждут одни и те же условия: тюремная камера, редкие прогулки, отсутствие связи с внешним миром. Бывшие арестанты отмечают: здоровье там теряется стремительно. Общественник и бывший депутат Артем Ананьев рассказал нашим коллегам из UFA1.RU о шести месяцах, проведенных в застенках СИЗО. Далее — с его слов.

СИЗО (следственный изолятор) — это учреждение, где временно содержат людей, пока идет следствие или суд по их уголовному делу. Это еще не тюрьма и не колония, поскольку вина человека официально не доказана.

Артём Ананьев Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве

«Условия отвратительные»

Люди в следственном изоляторе живут отвратительно, но есть места и хуже в нашей стране. Доходило до того, что у нас забирали фильтр для очистки воды, потому что запрещено. То есть людям не давали пить чистую воду. Есть такое понятие «шмон общелагерный». И вот в ходе него эти фильтры забирали.

У многих отнимают посылки. Есть негласный перечень допустимого и недопустимого. По факту человека ставят в дефицит питьевой воды. На продолжительном времени ему не хватает микроэлементов, что приводит к нарушению работы организма, в том числе начинают крошиться зубы.

Из-за отсутствия прогулок — постоянная гипоксия, недостаток витамина D, человек постепенно проседает по здоровью. Он находится в условиях выживания, хотя еще не осужден. В моем случае меня вообще оправдали.

Я полгода не видел солнца. Жутко всё, на самом деле.

Ты наблюдаешь, как структура тебя отрабатывает, как твое дело согласовывает прокуратура, как его быстрее-быстрее загоняют в суд с существенными нарушениями. Закрывают глаза на отдельно взятые факты, вычленяют что-то, что выгодно полиции. На то, что невыгодно, закрывают глаза. Очень от этого горько.

Титанический труд у нас в стране необходимо проделать, чтобы человека оправдали. Да ладно оправдали — в принципе выпустили.

Ананьев стал обвиняемым по делу о стрельбе на Голубом озере — популярном у туристов месте для отдыха под Уфой. В октябре 2025 года там поругались две компании, всё это привело к тому, что кто-то кидался камнями, а кто-то стрелял. За пальбу из травмата привлекли общественника, тот полгода просидел в СИЗО, после чего суд его оправдал, однако вскоре этот приговор был отменен, и сейчас активиста судят повторно.

За арестантами постоянно следят Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

«Многие в стенах ломаются»

Это микромодель государства. Вы заходите в человеческий погреб с решетками. Но я повстречал много хороших людей, очень интересные личности там были. Но по части условий содержания это жуткое место, которое предназначено для того, чтобы сломить твою волю, ударить по здоровью, посадить тебя на дефицит кислорода, еды и воды.

Я никогда не сопротивлялся системе и не ставил перед собой таких задач. Но я борюсь за свое право быть услышанным. Возможно, закрыв меня в изолятор, хотели ударить по моему ресурсу. Многие люди в стенах СИЗО ломаются, дают признательные показания, чтобы выйти на волю. Тебя вытаскивают из твоей повседневной жизни — и она рушится.

На момент ареста я учился в трех учебных заведениях, занимался различными процессами, готовился к кандидатской по политологии. И из этого всего меня вытащили в тюрьму. Твоя жизнь, твой наработанный быт просто сходят на нет, пока ты находишься под стражей. Это может сломить тебя, но меня это не сломило. Много творчеством занимался, стихи писал, собирал материалы для книги, особенно в одиночке.

О чем книга, пока определяюсь, иду от обратного. Смотрю, о чем пишу, просто пишу, чтобы структурировать свою жизнь. Потому что очень много читаю.

«В одиночке я провел два месяца»

Я ничего не нарушал, но сидел в одиночной камере.

Не буду это комментировать, но выражусь метафорично: представьте себе пруд или реку, когда под воду ныряешь, там большой подводный мир, и жизнь тюрьмы — это вот такой подводный мир, о котором люди на воле не имеют ни малейшего представления. Но он живет яркой и насыщенной жизнью. Предполагаю, что оппоненты могли приложить руку к стеснению условий моего содержания.

В одиночке совсем другие правила: нельзя разговаривать, тюрьма ограничивает тебя в выборе, ограничивают в необходимом. Даже чайник могут забрать. Проводят постоянные мероприятия для того, чтобы ты не расслаблялся, чтобы держать тебя в напряжении.

В целом, если брать среднестатистического человека, то он в местах содержания дичает.

Главное — прожить сегодняшний день, а дальше посмотрим. Артем Ананьев бывший арестант

Я и на себе это ощутил, когда попал в социум после одиночки: допустим, три дня просидел, уже диковато среди людей, какое-то время чувствуешь себя дискомфортно. Но сразу четко учишься, видишь собеседника, подстраиваешься под него. Люди становятся чем-то необычным, потому что ты редко их видишь в одиночке, 24 часа проводишь сам с собой.

Тюрьма сильно видоизменяет человека. Но если он не ломается, то очень крепко прогрессирует духовно. Мне приходилось общаться и с теми, кто 20 лет сидел, и с другими ребятами. В любом случае это очень непростое время для каждого заключенного.

Главное — прожить сегодняшний день, а дальше посмотрим.

Карцер в одном из российских СИЗО Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

«Прогулки — редкость»

В СИЗО нет никакой работы, как в колониях. Люди сидят в камерах целыми днями. По правилам внутреннего распорядка тебя должны выводить на часовую прогулку каждый день, но этого не делают, гуляют только отдельные личности. Иногда приходится отстаивать свое право на прогулку. Я спортом старался заниматься, когда сидел в одиночке, когда были проблемы с едой, даже в форме немного прибавил.

Некоторые люди годами сидят в камерах, очень редко выходят на прогулку. Некоторых не выводят, кого-то только два раза за неделю. Хотя должны каждый день.

А не выводят из-за дефицита сотрудников в СИЗО. Но, опять-таки, есть те, кто гуляет каждый день, а есть те, кого не выводят вообще.

Можно было бы распределить сотрудников, но по факту у нас всё абсолютно по-иному.

У нас есть хорошо написанные законы, которыми никто не пользуется, есть постановления Пленума Верховного суда [по необходимой обороне], которые по факту не исполняются.

Закон можно трактовать по-разному. Моя ситуация как раз четко подтверждает этот факт.

«Есть люди очень высокого интеллекта»

В изоляторе я пообщался с огромным количеством людей и наблюдал за тем, как молодые сидят по два года за кинутый в автомобиль камень. Различного склада ума были люди. Приходилось встречаться с теми, кто общался с подельниками Сергея Мавроди. Есть люди очень высокого интеллекта, бизнесмены серьезные. Как говорится, от сумы да от тюрьмы не зарекайся.

Я длительное время провёл с человеком, у которого в штате было до 500 человек, строитель очень серьёзный. Ему дали за мошенничество 6 лет. Мужик очень культурный, интеллектуал.

Думаю, такие попадают изолятор в основном из-за допущенных ошибок в рамках уголовного дела, из-за отсутствия хороших адвокатов, где-то просчитался, не оценил последствия. Чаще всего сложно найти хорошего адвоката, который знает, как вытащить тебя из ситуации. У нас с ними огромная беда.

По тем людям, которых я видел в следственном изоляторе, мне четко стало понятно, что не всегда адвокат работает эффективно. Большинство из них — бывшие сотрудники силовых структур, поэтому предполагаю, что им тяжело перестроиться с обвинительного уклона на защиту. Поэтому они идут по накатанной, люди получают серьезные сроки.

Заключенным положены прогулки, но в весьма стесненных условиях Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

У нас и с судами такая же история. Судьи кто? Бывшие сотрудники силовых структур, секретари, помощники судов. Хотя, например, в Великобритании, чтобы стать судьей нужно поработать адвокатом 5 или 10 лет. У нас адвокатов, которые становятся судьями, процента два. Думаю, если бы адвокатов, ставших судьями, было больше, у нас и решения были бы человечными.

Есть ещё система, директивы, обвинительный уклон. Низкий процент оправдательных приговоров, я считаю, связан именно с этим. Я столкнулся с этим на своей практике — в судах волей судьбы уже три года, какой-то опыт имею, чтобы так высказываться.

Оправдательный приговор — огромная редкость, особенно когда ты видишь огромное количество обвинительного уклона в местах лишения свободы.

Заслуги человека аннулируются в тот момент, когда он попадает на скамью подсудимых. Артем Ананьев бывший арестант

Какие сделал выводы

Считаю, что за эти полгода я посмотрел на микромодель государства. Тюрьма показывает, как на самом деле выглядит ситуация в стране на текущий момент времени.

Я посмотрел, как работает система, как аннулируются заслуги человека перед государством в тот момент, как он попадает на скамью подсудимых.

У меня огромная графа заслуг: грамоты воинских подразделений, обучение в трех заведениях… То есть всё, что я прошел за свою жизнь, сделал полезного, не было основанием для изменения меры пресечения. Попадая в разряд обвиняемого или подсудимого, человек лишается всяческих прав. Решать вопросы в рамках права, находясь в местах заключения, исключительно сложно: ты попадаешь в разряд спецконтингента.

И хорошо, если есть образование, знакомства, люди, которые занимаются тем, чтобы вызволить тебя оттуда. А если этого нет, есть огромное количество рычагов, чтобы ограничить и регулировать твое поведение.

Стены давят Источник: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Трудности социализации

Первое впечатление после выхода из СИЗО — удивление. Какое-то время, где-то месяц, понадобилось, чтобы социализироваться.

Я до сих пор с собой знакомлюсь, потому что этот период был завершением моего десятилетнего этапа жизни, но о личностных изменениях пока рано говорить. Но получил творческий уклон, сейчас больше времени ему уделяю.

А выходишь на волю — полная свобода выбора, действий. Было какое-то время диковато, хотя ты всю жизнь прожил в таких условиях.

Я думаю, людям, которые выходят после длительного заключения, тяжело психологически. В стране нет ни одного социального института, который бы помогал заключенным социализироваться, занять свое место в социуме. Проблема спасения утопающих — дело рук самих утопающих. То есть человек выходит на волю, зачастую потеряв всё, что имел, а выплывет он или нет — исключительно его проблемы. Абсолютно.

Поэтому люди вновь совершают преступления и уходят опять в криминал. Они обрастают большим количеством социальных связей внутри тюрьмы, поэтому продолжают идти этим путём, потому что у них выбора нет, а хотелось бы зачастую, чтобы он был. Приходилось с такими общаться. Очень много интересных и порядочных личностей с таким богатым жизненным опытом.

Камера в изоляторе Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Как выжить в изоляции

Самое главное правило тюремной среды: «Не верь, не бойся, не проси».

Меня очень спасали навыки: людей учил играть в шахматы, также за полгода я прочитал в районе 60 книг. Творчество мне очень сильно помогало — я много писал. Молитва поддерживала, особенно в одиночестве.

Если говорить о том, какой бы совет я дал людям, которые попали в СИЗО: надо развиваться, максимально использовать это время, чтобы стать лучше, читать литературу, а ее там предостаточно. Есть всё-таки при должном рвении заниматься спортом. Это непросто, конечно, но реально. Надо стараться сохранить своё здоровье. Чтобы выйти оттуда лучшей версией себя.

Нужно использовать это время наиболее полезными для себя образом.

В этой среде у тебя нет отвлекающих факторов, ты исключительно сконцентрирован на том, что есть вокруг тебя. У тебя нет лишней информации, телефона. Есть только ты без своих социальных ролей, есть знания, которые ты можешь получать и сразу же применять — это огромный плюс. Даже в одиночке можно найти плюсы, если у тебя есть навыки, но не всем это дается просто.