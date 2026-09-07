«Тыкайте, пробуйте»: клиентка банка поставила самозапрет на кредиты за пять минут, а снимала его почти неделю — что пошло не так

Порой спасти ситуацию с отменой самозапрета могут только сотрудники МФЦ Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Мошенники звонят, пишут, постоянно придумывают сотни новых уловок и убеждают оформить кредиты, а люди потом годами разбираются с этими долгами. На этом фоне возможность самому запретить банкам и МФО выдавать себе кредиты выглядит вполне логичной. С 1 марта 2025 года такой самозапрет можно установить через «Госуслуги», а с сентября — еще и в МФЦ. Журналист NGS.RU Настасья Медведева оформила самозапрет прошлой зимой за несколько минут, а когда спустя семь месяцев решила снять, столкнулась с «Госключом», криптопровайдером, очередями в МФЦ и банком, который отправил ее обратно в МФЦ. Подробнее об этом опыте — в ее колонке от первого лица.

Прошлой зимой меня дернул черт оформить самозапрет. Кажется, мне пришло предложение от «Госуслуг» — то ли на почту, то ли еще куда-то. Я решила попробовать: лишний раз перестраховаться не помешает. Всё получилось быстро и легко.

Около семи месяцев я прекрасно жила и горя не знала. А потом мы с мужем начали рассматривать кредит как один из возможных вариантов для реализации одного плана. Ему банки одобряют деньги неохотно: он ИП. А у меня самозапрет. И тут выяснилось, что поставить его было гораздо проще, чем снять.

Квест начинается на этапе электронной подписи. На сайте мне предлагали воспользоваться либо биометрией на загранпаспорте нового образца, которого у меня нет, либо «Госключом». Я человек, который обычно способен разобраться с приложениями и сайтами без посторонней помощи. Но тут довольно быстро почувствовала себя человеком, который впервые в жизни увидел компьютер.

На этом этапе снятия самозапрета уже было сложно понять, что происходит Источник: скриншот с gosuslugi.ru

Сначала я решила разобраться сама, но в итоге это заняло у меня почти неделю. Первый день я почти полностью потратила на попытки сделать это самостоятельно через «Госуслуги». Казалось бы, инструкция не обещает ничего сложного: нужна подтвержденная учетная запись, надо проверить паспортные данные и ИНН, подписать заявление электронной подписью и отправить его. После этого заявление рассматривают, а запрет снимают через два дня.

Мне трудно восстановить всю хронологию своих попыток, но в какой-то момент я добралась до анкеты удостоверяющего центра. Для чего именно ее надо заполнять и что произойдет после этого, я уже не очень понимала. Потом мне предложили установить какую-то программу-криптопровайдер и что-то сделать с флешкой.

При попытках снять запрет своими силами я добралась до сертификации подчиненного аккредитованного удостоверяющего центра, что явно было лишним Источник: скриншот с gosuslugi.ru

Я сейчас почти уверена, что просто забрела не туда, куда было нужно. Но тогда у меня был только один вопрос: почему для снятия собственного запрета мне приходится разбираться в криптографии? Я бросила это занятие и пошла в МФЦ.

В МФЦ меня довольно быстро расстроили. Сотрудники сказали: либо приходите к восьми утра и сидите в живой очереди, либо записывайтесь по телефону. На тот момент было 20 августа, а ближайшая запись, по их словам, была только на 10 сентября.

Вариант с очередью в восемь утра я сразу отмела: я не человек из СССР, который обожает проводить жизнь в очередях. Ждать до 10 сентября тоже малоприятная перспектива. Зато в МФЦ посоветовали сходить в банк: там, мол, мне точно помогут.

На следующий день — уже третий день моих попыток снять самозапрет — я отправилась туда. В банке я высидела электронную очередь около 15 минут и получила обнадеживающий ответ специалиста: на бумаге снять самозапрет можно, а вот с технической частью возникают проблемы.

Мне оформили «Госключ» — тот самый, который я и сама уже пыталась сделать в одноименном приложении. Что делать с ним дальше, мне толком не объяснили и снова отправили в МФЦ. Я вышла из банка в слезах.

Анкета явно не для желающих снять самозапрет, а для тех, кто, видимо, желает открыть аккредитованный удостоверяющий центр, но это не точно Источник: скриншот с gosuslugi.ru

Успокоившись, я решила всё-таки записаться на прием в МФЦ. На «Госуслугах» для записи советовали либо звонить на горячую линию, либо воспользоваться приложением «МФЦ Новосибирской области». Приложения в App Store я не нашла, поэтому позвонила без каких-либо надежд. Дождалась своей очереди — передо мной было четыре человека — и записалась на следующий день на удобное время. Самое смешное, что записалась я в тот же МФЦ, где днем ранее мне говорили, что все места по талонам расписаны до 10 сентября.

На приеме моя судьба решилась буквально за десять минут. Сотрудник МФЦ помог мне снять самозапрет, отметил, что я была «близка к победе», когда пыталась разобраться самостоятельно, и признался: четкой и понятной инструкции для таких случаев у них фактически нет. По его словам, сотрудники разбираются с ситуацией непосредственно при обращении человека.

«Нам просто сказали: тыкайте, пробуйте, крутитесь», — так он описал ситуацию. А потом добавил с улыбкой: «Зато никакие бабушки точно не смогут снять самозапрет и передать свои деньги мошенникам». И тут я с ним согласна.

Тут мой мозг отказался работать окончательно Источник: скриншот с gosuslugi.ru

Сам механизм самозапрета мне по-прежнему кажется неплохой идеей: если мошенники получат доступ к аккаунту и попробуют оформить через него кредит, действующий запрет должен остановить выдачу денег. Кредитор обязан проверить информацию о самозапрете, а если выдаст кредит вопреки действующему запрету, требовать от человека его исполнения он не сможет.

Кроме того, снятие запрета специально сделали непростой процедурой: после внесения информации о снятии в кредитную историю должно пройти время, прежде чем человек снова сможет попытаться взять кредит. Мне, например, сообщили в банке, что ждать придется 15 дней. Это тоже защита от ситуации, когда мошенник заставляет человека снять самозапрет прямо во время разговора.

Логика этого всего в целом мне понятна, но парадокс этой истории в том, что когда человек сам, без мошенников, решит воспользоваться своим правом на кредит, система превращается в квест.

Лично я потратила почти неделю, а я не впервые открыла «Госуслуги». У меня возникло ощущение, что я попала в какой-то бескрайний лабиринт мытарств. Я очень хорошо представила, что в этот момент происходит с человеком, который не дружит с технологиями.

Когда запрет мне сняли, я вышла из МФЦ с чувством, что я самая счастливая. Самая счастливая бабушка на свете, которой наконец-то помогли победить эту систему. И больше самозапрет себе я ставить точно не буду ни при каких обстоятельствах.

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Количество обращений растет

В МФЦ Новосибирской области заявили, что проблем с оформлением самозапрета или его снятием у специалистов не возникает. В учреждении добавили, что снять самозапрет можно самостоятельно через «Госуслуги» с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи и приложения «Госключ». Идентификацию личности для этого необходимо пройти в МФЦ или банке. Есть и более простой вариант — обратиться непосредственно в МФЦ. С собой нужно взять паспорт и ИНН. Услуга предоставляется бесплатно. Заявление рассматривают в течение 72 часов. После этого уведомление о снятии самозапрета приходит в личный кабинет на «Госуслугах».