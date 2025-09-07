НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 762мм 64%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Годовщина трагедии «Локо»
Чебатков в Ярославле
Бьют хлыстом лошадей
Контрактные роды в Ярославле
Как спасают выпавших из окон детей
Ярославский бренд покорил Россию
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Афиша на сентябрь
Город Трагедия «Локомотива» «Мы сейчас разобьемся»: что сейчас с единственным выжившим в катастрофе «Локомотива»

«Мы сейчас разобьемся»: что сейчас с единственным выжившим в катастрофе «Локомотива»

Бортинженеру Александру Сизову удалось выкарабкаться

434
1 комментарий
Единственный выживший в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, Александр Сизов, исчез из информационного поля | Источник: архив пресс-службы УМВД России по Ярославской области, Полина АвдошинаЕдинственный выживший в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, Александр Сизов, исчез из информационного поля | Источник: архив пресс-службы УМВД России по Ярославской области, Полина Авдошина

Единственный выживший в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года, Александр Сизов, исчез из информационного поля

Источник:

архив пресс-службы УМВД России по Ярославской области, Полина Авдошина

Единственным выжившим в авиакатастрофе «Локомотива», случившейся 7 сентября 2011 года, оказался бортинженер Як‑42 Александр Сизов. За 14 лет он дал лишь несколько интервью, тихо живет с женой и сыном в подмосковном Жуковском.

В этом материале собраны все известные факты о единственном выжившем.

Ремонт не требовался

На суде в Ярославле в 2015 году Сизов заявил, что перед вылетом самолет проверили и состояние воздушного судна нареканий не вызвало. Некоторые свидетели говорили, что по прибытии из Москвы в Ярославль самолет при посадке несколько раз подпрыгнул на полосе, «как кузнечик», но на вопрос о том, как прошла посадка, Сизов ответил: «Нормально».

Александр говорил, что перед вылетом из Ярославля он уснул.

Самолет Як-42 с командой «Локомотив» разбился 7 сентября 2011 года | Источник: УМВД по Ярославской областиСамолет Як-42 с командой «Локомотив» разбился 7 сентября 2011 года | Источник: УМВД по Ярославской области

Самолет Як-42 с командой «Локомотив» разбился 7 сентября 2011 года

Источник:

УМВД по Ярославской области

«Я очнулся, когда кто-то громко сказал: „Почему не взлетаем?“ Посмотрел в иллюминатор. Было видно, что самолет движется. Через 5–7 секунд самолет съехал на грунт. Потом взлетел, но не плавно, а задрав нос. Тогда у меня душа ушла в пятки. Всё начало перемещаться: перегородки, панели. И всё. Дальше столкновение», — так описал Сизов момент крушения.

После суда родители погибших хоккеистов спросили, можно ли будет с ним пообщаться. Он кивнул и добавил: «Я в Америку не улетал, пластической операции не делал». Контактов при этом не оставил.

Долго пробыл в больнице

Первое интервью после катастрофы Сизов дал Первому каналу из больничной палаты. Рассказал, что не был пристегнут и сидел в хвостовой части самолета. Перед взлетом он позвонил жене и пообещал отзвониться после приземления в Минске.

«Через какое-то время пассажиры стали волноваться, почему не взлетаем, немного времени прошло, я понял, что по грунту идем. С грунта взлетели, и я понял, что самолет заваливается и мы сейчас разобьемся. Когда очнулся, вокруг горела вода, — сказал тогда Сизов в интервью Первому каналу. — Профессию я не буду менять, потому что очень много отдал ей. Возможно, только летать не буду».

Александр Трудоношин и Александр Маханов (на фото они в белых рубахах) одними их первых прибыли на место трагедии | Источник: архив УМВД России по Ярославской областиАлександр Трудоношин и Александр Маханов (на фото они в белых рубахах) одними их первых прибыли на место трагедии | Источник: архив УМВД России по Ярославской области

Александр Трудоношин и Александр Маханов (на фото они в белых рубахах) одними их первых прибыли на место трагедии

Источник:

архив УМВД России по Ярославской области

В 2013 году журналист газеты «Труд» Вадим Карпов сумел попасть к Сизовым: Александр пустил корреспондента в квартиру и рассказывал о лечении в институте имени Склифосовского. Однако беседа прервалась, когда жена Светлана, вернувшись с работы, воскликнула:

«Мы же договорились — никаких журналистов. Как он сюда попал? Что вы здесь делаете? Я пришла с работы, мне что, думаете, приятно видеть вас у себя, смотреть на вас?»

Светлана лишь однажды прокомментировала случившееся с мужем. В 2012 году в интервью StarHit она заявила, что они намерены навестить могилы погибших членов экипажа и что вместе с Сашей переживают утраты их родных. При этом они почти не обсуждают трагедию, даже между собой: когда кто-то вспоминает, они стараются быстрее завершить разговор, потому что для Саши это по‑прежнему очень тяжело.

Избегают общения

Александр Сизов продолжает жить в пятиэтажке в подмосковном Жуковском, как и до катастрофы. Раньше, когда журналисты приходили к дому, местные сразу узнавали, кого они ищут. В 2020 году сосед сказал, что Александр сейчас на даче, ведь они часто уезжают в это время.

Александр Сизов, как и до катастрофы, живет с семьей в подмосковном Жуковском | Источник: Елена ВахрушеваАлександр Сизов, как и до катастрофы, живет с семьей в подмосковном Жуковском | Источник: Елена Вахрушева

Александр Сизов, как и до катастрофы, живет с семьей в подмосковном Жуковском

Источник:

Елена Вахрушева

Через год соседи выжившего бортинженера стали менее разговорчивы: староста дома по домофону сообщила, что давно с ним не общается и не знает, как у него дела, хотя раньше виделись и он был общительным.

В ближайшем магазине кассир отметила, что видит Александра регулярно. Знает его и встретившийся нам в магазине покупатель — пожилой мужчина.

— Я его видел, мы общались, — начал разговор старик. — Он разговорчивый мужчина. Рассказывал, что работает в авиации, но где — не знаю. О том, что случилось в Ярославле, не говорил. Он не такой мужик, как мы иногда бываем: аля-улю. Хотя я и не спрашивал.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Александр Сизов Локомотив Авиакатастрофа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 минут
Оставьте человека в покое.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
«Мясо почти не покупаю». 38-летняя предпринимательница купила квартиру в ипотеку и рассказала, что пережила за первый год
Анастасия
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление