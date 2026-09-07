«Я хочу свои деньги!»: как 11-летний школьник выносит мусор, чтобы купить LEGO, пока родители не работают

Начинающий предприниматель расклеил около 100 объявлений Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Пока сверстники клянчат игрушки у родителей, 11-летний Савелий Эпов из Омска открыл собственный микробизнес. И без помощи мамы с папой. Теперь его «офис» — это подъезды, а товар — чужие мусорные пакеты.

Пятиклассник расклеил на дверях подъездов около 100 объявлений. Условия простые: 50 рублей за то, чтобы забрать мешок прямо от порога и донести до контейнера. Всего за три недели у мальчика появилась клиентская база и первые заработанные тысячи рублей.

Корреспондент NGS55.RU Анна Иванина встретилась с молодым предпринимателем и его родителями. В материале — откровенный разговор о детских амбициях, родительских страхах, накоплениях и о том, ради чего школьник готов браться за чужой мусор.

Вся история — в одном видео Источник: Городские медиа / Кирилл Башинский / NGS55.RU

Как омский школьник искал свою первую работу

Мальчик хочет быть самостоятельным Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Желание зарабатывать пришло к Савелию не в 11 лет, а еще в 8–9. Тогда он перебирал варианты: выгул собак, расклейка объявлений, даже перепродажа переделанных футболок и кроссовок. Родители слушали, хвалили за инициативу, но каждый раз мягко отказывали. Сын слишком мал, а отпускать одного к чужим людям страшно. Да и официально устроиться на работу в его возрасте нельзя.

Пару лет назад мама Ольга наткнулась в интернете на видео: мальчик из другого города зарабатывал тем, что выносил соседский мусор. Она показала ролик Савелию, и сын загорелся.

С готовой идеей Ольга не спешила соглашаться. Разрешение пришло только в августе этого года. 13-го числа они с Савелием и папой Кириллом сели за стол, придумали текст объявления и отправились расклеивать по подъездам в Кузьминках. Всего — около ста бумажек на дверях.

Такие объявления появились на домах в Кузьминках Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Цель амбициозная — 15 тысяч рублей. Именно столько стоит конструктор LEGO Marvel, на который он и копит. Интерес к супергероям Савелию привил папа: они начали смотреть фильмы киновселенной по порядку и втянулись. Теперь мальчик хочет собрать любимую коллекцию не на экране, а у себя в комнате.

Главное условие родительского разрешения — безопасность.

«Он мне несколько лет говорил: „Мама, как зарабатывать? Я хочу зарабатывать свои деньги“. Вот у него была куча разных идей, ну и как-то всё не то. Я опасалась, потому что незнакомые квартиры. Долго не разрешала, долго он меня уговаривал, — признаётся Ольга. — Но подрос. Я говорю: „В [чужую] квартиру мы не заходим, ничего, кроме мусора, не берем, ничего никому не передаем“. Всё четко».

Контроль сохраняется до сих пор. Мама следит из окна или по камерам в подъезде. Папа иногда выходит вместе с сыном. Если Савелий идет один, правило простое: через несколько минут обязательно перезвонить и сказать, что всё в порядке.

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Семь мешков за день и переводы от незнакомцев: как живет бизнес

Савелий не успел оглянуться, как его услуга перестала быть локальной. Звонки пошли не только из своего подъезда, но и от жителей соседних домов. Уже появились постоянные клиенты — в основном пенсионеры и люди с плотным графиком.

Схема работы отлажена: заказчик оставляет пакет прямо у двери и предупреждает маму Савелия в мессенджере, когда забрать мусор. Дальше — выход сына. Забрал, донес до контейнера, вернулся — 50 рублей в кармане. Личный рекорд предпринимателя случился недавно: за один день он вынес семь или даже восемь мешков.

У Савелия начался учебный год, но ставить бизнес на паузу не планирует. Заказы берет либо до уроков, либо сразу после школы, перед тренировкой. Времени в обрез, но отказываться от клиентов не привык.

Неделю назад история вышла за пределы подъездов. Кто-то сфотографировал объявление Савелия и выложил в соцсети. Омские паблики и телеграм-каналы подхватили мгновенно. Вместе с популярностью пришли неожиданные переводы на карту — люди начали скидывать деньги просто так, без всякой услуги.

В день мальчик выносит около 2–3 мешков мусора Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Ольга к этому относится ровно, но просит не отправлять много.

«Дети ни в чем не нуждаются, у них всё есть. Смысл в том, что он хочет заработать сам. Тысячи полторы накидали просто так, если посчитать всё вместе. Вот 50–100 рублей в качестве поддержки может быть. Ну и его это может замотивировать, ему тоже приятно», — объясняет мама.

Сама Ольга подчеркивает: финансово семья может купить конструктор и без накоплений. Но ценность не в деньгах. Важно, чтобы Савелий прошел этот путь от начала до конца и понял простую истину: заработанное ценится иначе, чем подаренное.

Единственный кормилец в семье и будущий мастер спорта

Из заработанного Савелий не тратит ни копейки. Сейчас на его счету скопилось около 5700 рублей , и это только за три недели. Если сосед расплачивается наличными и дает, допустим, 200 рублей, мальчик оставляет себе честные 50, а сдачу относит маме, чтобы положить на счет.

Младший брат Лева старается подражать Савелию Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Привычка копить у молодого предпринимателя появилась задолго до мусорного бизнеса. Три года назад он прочитал детскую книгу по финансовой грамотности и проникся: тратить сразу неправильно, лучше откладывать. За эти годы на счете накопилось около 30 тысяч рублей. Правда, это были в основном подарки на дни рождения и праздники. А вот теперь к ним прибавляются деньги, заработанные своим трудом.

В семье сейчас шутят: Савелий — чуть ли не единственный работающий человек. Папа Кирилл недавно вернулся из Норильска, где трудился пять лет, и пока в поиске нового места. Мама Ольга в декрете, занимается детьми, волонтерством и ароматерапией. Так что пятиклассник негласно тянет финансовый имидж семьи.

«Семейная шутка сейчас ходит: у нас единственный человек в семье, который работает, — это Савелий. Все остальные не работают», — смеется Ольга.

Мама замечает: за последние пару лет Савелий стал гораздо самостоятельнее. В том числе благодаря единоборствам. Он сам встает на тренировку к девяти утра, завтракает и уходит, пока домашние еще спят.

В свободное от тренировок и мусора время школьник читает книги по истории и о войне. А в планах — получить звание мастера спорта, потом открыть собственный клуб единоборств.

Кстати, у Савелия растет смена — восьмилетний брат Лева. Тот копирует старшего во всём. Как только Савелий начал выносить мусор, младший тут же попросился в долю. Однажды они вышли на дело вместе и за раз вынесли шесть мешков, заработав 300 рублей на двоих.

«Он всё хочет как Савелий. Что Савелий ни сделает, ему тоже надо», — улыбается Ольга.