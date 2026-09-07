НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

облачно, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

 747мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 86,59
EUR 100,57
Распродажа недвижимости
15 лет без «Локомотива»
Ярославль из Лего
Экс-игрок «Локомотива» — о трагедии 2011 года
Где провести роскошный корпоратив
Кто избежал трагедии «Локо»
Распродают недвижимость
ДТП с «Мерседесом» у «Рио»
Фильмы про «Локомотив»
Бизнес Истории «Я хочу свои деньги!»: как 11-летний школьник выносит мусор, чтобы купить LEGO, пока родители не работают

«Я хочу свои деньги!»: как 11-летний школьник выносит мусор, чтобы купить LEGO, пока родители не работают

Мама с папой долго не решались отпускать Савелия на подработку

151
Начинающий предприниматель расклеил около 100 объявлений | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUНачинающий предприниматель расклеил около 100 объявлений | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Начинающий предприниматель расклеил около 100 объявлений

Источник:
Кирилл Башинский / NGS55.RU

Пока сверстники клянчат игрушки у родителей, 11-летний Савелий Эпов из Омска открыл собственный микробизнес. И без помощи мамы с папой. Теперь его «офис» — это подъезды, а товар — чужие мусорные пакеты.

Пятиклассник расклеил на дверях подъездов около 100 объявлений. Условия простые: 50 рублей за то, чтобы забрать мешок прямо от порога и донести до контейнера. Всего за три недели у мальчика появилась клиентская база и первые заработанные тысячи рублей.

Корреспондент NGS55.RU Анна Иванина встретилась с молодым предпринимателем и его родителями. В материале — откровенный разговор о детских амбициях, родительских страхах, накоплениях и о том, ради чего школьник готов браться за чужой мусор.

Вся история — в одном видео

Источник:

Городские медиа / Кирилл Башинский / NGS55.RU

Как омский школьник искал свою первую работу

Мальчик хочет быть самостоятельным | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUМальчик хочет быть самостоятельным | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Мальчик хочет быть самостоятельным

Источник:
Кирилл Башинский / NGS55.RU

Желание зарабатывать пришло к Савелию не в 11 лет, а еще в 8–9. Тогда он перебирал варианты: выгул собак, расклейка объявлений, даже перепродажа переделанных футболок и кроссовок. Родители слушали, хвалили за инициативу, но каждый раз мягко отказывали. Сын слишком мал, а отпускать одного к чужим людям страшно. Да и официально устроиться на работу в его возрасте нельзя.

Пару лет назад мама Ольга наткнулась в интернете на видео: мальчик из другого города зарабатывал тем, что выносил соседский мусор. Она показала ролик Савелию, и сын загорелся.

С готовой идеей Ольга не спешила соглашаться. Разрешение пришло только в августе этого года. 13-го числа они с Савелием и папой Кириллом сели за стол, придумали текст объявления и отправились расклеивать по подъездам в Кузьминках. Всего — около ста бумажек на дверях.

Такие объявления появились на домах в Кузьминках | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUТакие объявления появились на домах в Кузьминках | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Такие объявления появились на домах в Кузьминках

Источник:
Кирилл Башинский / NGS55.RU

Цель амбициозная — 15 тысяч рублей. Именно столько стоит конструктор LEGO Marvel, на который он и копит. Интерес к супергероям Савелию привил папа: они начали смотреть фильмы киновселенной по порядку и втянулись. Теперь мальчик хочет собрать любимую коллекцию не на экране, а у себя в комнате.

Главное условие родительского разрешения — безопасность.

«Он мне несколько лет говорил: „Мама, как зарабатывать? Я хочу зарабатывать свои деньги“. Вот у него была куча разных идей, ну и как-то всё не то. Я опасалась, потому что незнакомые квартиры. Долго не разрешала, долго он меня уговаривал, — признаётся Ольга. — Но подрос. Я говорю: „В [чужую] квартиру мы не заходим, ничего, кроме мусора, не берем, ничего никому не передаем“. Всё четко».

Контроль сохраняется до сих пор. Мама следит из окна или по камерам в подъезде. Папа иногда выходит вместе с сыном. Если Савелий идет один, правило простое: через несколько минут обязательно перезвонить и сказать, что всё в порядке.

Мальчик обожает собирать LEGO | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUМальчик обожает собирать LEGO | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU
Сейчас Савелий учится в пятом классе | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUСейчас Савелий учится в пятом классе | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU
Комната выглядит очень уютно | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUКомната выглядит очень уютно | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU
+2
Одно из хобби&nbsp;— собирать картины по номерам | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUОдно из хобби&nbsp;— собирать картины по номерам | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU
Раньше Кирилл работал в Норильске и практически не виделся с семьей | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUРаньше Кирилл работал в Норильске и практически не виделся с семьей | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Семь мешков за день и переводы от незнакомцев: как живет бизнес

Савелий не успел оглянуться, как его услуга перестала быть локальной. Звонки пошли не только из своего подъезда, но и от жителей соседних домов. Уже появились постоянные клиенты — в основном пенсионеры и люди с плотным графиком.

Схема работы отлажена: заказчик оставляет пакет прямо у двери и предупреждает маму Савелия в мессенджере, когда забрать мусор. Дальше — выход сына. Забрал, донес до контейнера, вернулся — 50 рублей в кармане. Личный рекорд предпринимателя случился недавно: за один день он вынес семь или даже восемь мешков.

У Савелия начался учебный год, но ставить бизнес на паузу не планирует. Заказы берет либо до уроков, либо сразу после школы, перед тренировкой. Времени в обрез, но отказываться от клиентов не привык.

Неделю назад история вышла за пределы подъездов. Кто-то сфотографировал объявление Савелия и выложил в соцсети. Омские паблики и телеграм-каналы подхватили мгновенно. Вместе с популярностью пришли неожиданные переводы на карту — люди начали скидывать деньги просто так, без всякой услуги.

В день мальчик выносит около 2–3 мешков мусора | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUВ день мальчик выносит около 2–3 мешков мусора | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

В день мальчик выносит около 2–3 мешков мусора

Источник:
Кирилл Башинский / NGS55.RU

Ольга к этому относится ровно, но просит не отправлять много.

«Дети ни в чем не нуждаются, у них всё есть. Смысл в том, что он хочет заработать сам. Тысячи полторы накидали просто так, если посчитать всё вместе. Вот 50–100 рублей в качестве поддержки может быть. Ну и его это может замотивировать, ему тоже приятно», — объясняет мама.

Сама Ольга подчеркивает: финансово семья может купить конструктор и без накоплений. Но ценность не в деньгах. Важно, чтобы Савелий прошел этот путь от начала до конца и понял простую истину: заработанное ценится иначе, чем подаренное.

Единственный кормилец в семье и будущий мастер спорта

Из заработанного Савелий не тратит ни копейки. Сейчас на его счету скопилось около 5700 рублей, и это только за три недели. Если сосед расплачивается наличными и дает, допустим, 200 рублей, мальчик оставляет себе честные 50, а сдачу относит маме, чтобы положить на счет.

Младший брат Лева старается подражать Савелию | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUМладший брат Лева старается подражать Савелию | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

Младший брат Лева старается подражать Савелию

Источник:
Кирилл Башинский / NGS55.RU

Привычка копить у молодого предпринимателя появилась задолго до мусорного бизнеса. Три года назад он прочитал детскую книгу по финансовой грамотности и проникся: тратить сразу неправильно, лучше откладывать. За эти годы на счете накопилось около 30 тысяч рублей. Правда, это были в основном подарки на дни рождения и праздники. А вот теперь к ним прибавляются деньги, заработанные своим трудом.

В семье сейчас шутят: Савелий — чуть ли не единственный работающий человек. Папа Кирилл недавно вернулся из Норильска, где трудился пять лет, и пока в поиске нового места. Мама Ольга в декрете, занимается детьми, волонтерством и ароматерапией. Так что пятиклассник негласно тянет финансовый имидж семьи.

«Семейная шутка сейчас ходит: у нас единственный человек в семье, который работает, — это Савелий. Все остальные не работают», — смеется Ольга.

Мама замечает: за последние пару лет Савелий стал гораздо самостоятельнее. В том числе благодаря единоборствам. Он сам встает на тренировку к девяти утра, завтракает и уходит, пока домашние еще спят.

Главная цель&nbsp;— новый конструктор | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUГлавная цель&nbsp;— новый конструктор | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU
Родители поначалу очень волновались, но всегда поддерживают сына | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RUРодители поначалу очень волновались, но всегда поддерживают сына | Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU

В свободное от тренировок и мусора время школьник читает книги по истории и о войне. А в планах — получить звание мастера спорта, потом открыть собственный клуб единоборств.

Кстати, у Савелия растет смена — восьмилетний брат Лева. Тот копирует старшего во всём. Как только Савелий начал выносить мусор, младший тут же попросился в долю. Однажды они вышли на дело вместе и за раз вынесли шесть мешков, заработав 300 рублей на двоих.

«Он всё хочет как Савелий. Что Савелий ни сделает, ему тоже надо», — улыбается Ольга.

Сам же герой смотрит дальше. Если заказов станет больше, он планирует принимать заявки и со временем нанять других ребят. Но это в перспективе, пока его главная цель звучит проще — добрать недостающую сумму и наконец купить тот самый заветный LEGO Marvel, с которого всё началось.

ПО ТЕМЕ
Анна ИванинаАнна Иванина
Анна Иванина
Корреспондент NGS55.RU
Кирилл БашинскийКирилл Башинский
Кирилл Башинский
Внештатный фотограф NGS55.RU
Ребенок Подработка Семья Деньги Игрушка Заработок Мусор Конструкторы Lego
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
30 минут
молодец наметил цель и твердо идет по плану
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дешевле уже не будет». Что сейчас выгоднее: снимать жилье или влезать в ипотеку
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Наша миссия — помнить»: экс-игрок ярославского «Локомотива» рассказал о работе в клубе после трагедии
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Такси за 200 рублей и пляжи как в Анапе. Туристка рассказала об отпуске в Южной Корее и Китае — он обошелся в полмиллиона
Татьяна Грущакова
Мнение
«Большой театр — совсем не большой, а цены — космос»: впечатления провинциала, которого разочаровала Москва
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Микромодель государства в человеческом погребе»: откровения арестанта о том, как СИЗО ломает волю до суда
Артём Ананьев
Пробыл полгода в СИЗО по обвинению в хулиганстве
Рекомендуем