Школьник из СИЗО набрал на ЕГЭ более 300 баллов: кем он хочет стать

Юноша хотел бы с этими баллами поступить на юриста после освобождения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Школьник из Москвы, содержащийся в следственном изоляторе, набрал на ЕГЭ-2026 более 300 баллов по четырем предметам. Он рассказал как ему это удалось и куда он планирует поступать.

«Я даже рад, что оказался тут (в СИЗО. — Прим. ред.), потому что начал учиться и многое понял», — приводят слова подростка РИА Новости.

По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ильи Высотского, юноша больше не хочет подводить маму. После освобождения он надеется поступить в институт на юридический факультет.

Молодой человек хочет стать юристом, чтобы в будущем помогать оступившимся подросткам. Сам он был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Юноша хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой. Он пошел на риск, потому что был уверен, что за преступление грозит лишь административное наказание.