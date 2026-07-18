Школьник из СИЗО набрал на ЕГЭ более 300 баллов: кем он хочет стать

Школьник из Москвы, содержащийся в следственном изоляторе, набрал на ЕГЭ-2026 более 300 баллов по четырем предметам. Он рассказал как ему это удалось и куда он планирует поступать.
«Я даже рад, что оказался тут (в СИЗО. — Прим. ред.), потому что начал учиться и многое понял», — приводят слова подростка РИА Новости.
По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ильи Высотского, юноша больше не хочет подводить маму. После освобождения он надеется поступить в институт на юридический факультет.
Молодой человек хочет стать юристом, чтобы в будущем помогать оступившимся подросткам. Сам он был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Юноша хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой. Он пошел на риск, потому что был уверен, что за преступление грозит лишь административное наказание.
Набрать такое количество баллов на ЕГЭ удается далеко не всем. Ранее московский школьник рискнул пересдать ЕГЭ после результата в 98 баллов. Мы рассказывали, чем это закончилось. Другой выпускник сдал экзамены на 299 баллов и решился на пересдачу ради третьей сотни. Но настоящей сенсацией стала девушка, которая с первой попытки сдала ЕГЭ на рекордные 500 баллов.