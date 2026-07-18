НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 755мм 56%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,90
Афиша на выходные
Подрались в центре — видео
Какие новостройки будут дорожать
Статистика по ВИЧ
Здесь был Пушкин
Атаки БПЛА в июле
Нюансы отдыха на Кавказе
Как обновят площадь Юности
Видели, как сбили БПЛА
Образование Школьник из СИЗО набрал на ЕГЭ более 300 баллов: кем он хочет стать

Школьник из СИЗО набрал на ЕГЭ более 300 баллов: кем он хочет стать

Подростка осудили в прошлом году

103
Юноша хотел бы с этими баллами поступить на юриста после освобождения | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЮноша хотел бы с этими баллами поступить на юриста после освобождения | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Юноша хотел бы с этими баллами поступить на юриста после освобождения

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Школьник из Москвы, содержащийся в следственном изоляторе, набрал на ЕГЭ-2026 более 300 баллов по четырем предметам. Он рассказал как ему это удалось и куда он планирует поступать.

«Я даже рад, что оказался тут (в СИЗО. — Прим. ред.), потому что начал учиться и многое понял», — приводят слова подростка РИА Новости.

По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ильи Высотского, юноша больше не хочет подводить маму. После освобождения он надеется поступить в институт на юридический факультет.

Молодой человек хочет стать юристом, чтобы в будущем помогать оступившимся подросткам. Сам он был осужден в прошлом году за поджог релейного шкафа. Юноша хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой. Он пошел на риск, потому что был уверен, что за преступление грозит лишь административное наказание.

Набрать такое количество баллов на ЕГЭ удается далеко не всем. Ранее московский школьник рискнул пересдать ЕГЭ после результата в 98 баллов. Мы рассказывали, чем это закончилось. Другой выпускник сдал экзамены на 299 баллов и решился на пересдачу ради третьей сотни. Но настоящей сенсацией стала девушка, которая с первой попытки сдала ЕГЭ на рекордные 500 баллов.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Образование ЕГЭ СИЗО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
58 минут
Боюсь у него нет шансов поступить, только заочно. Внесённые в списки не возвращаются (нет такой процедуры).
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Рекомендуем