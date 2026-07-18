Нужно ли показывать телефон инспектору и возить с собой аптечку: адвокат ответил на наболевшие вопросы водителей

Предупрежден — значит вооружен Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Наболевших вопросов у водителей много и с каждым годом становится всё больше: как обжаловать штраф онлайн? Законно ли требование инспектора показать телефон? Что делать с просроченными правами? На все эти вопросы и не только в разговоре с UFA1.RU ответил автоэксперт и адвокат Эльмар Зиганшин. Спойлер: если не хотите, то показывать свой телефон вовсе необязательно.

Эльмар Зиганшин Адвокат, автоэксперт

Как понять, что пора менять права

Вопрос на самом деле с подвохом. Многие автолюбители и не подозревают, что катаются, возможно, с просроченными правами — ведь до начала 2026 года они автоматически продлевались еще на три года. Как всегда, есть «но»:

«Если срок действия водительского удостоверения истекает в 2026 году, оно автоматически продлено не будет», — поясняет Эльмар Зиганшин.

Теперь, если вы сели за руль с просроченными правами, вам придется не только платить штраф — от 5 до 15 тысяч рублей по статье 12.7 КоАП РФ. И это еще не всё: если рядом не окажется человека с нужной категорией, которому можно передать управление, машину заберут на эвакуаторе.

Приятная новость в том, что заново сдавать экзамены не понадобится, но придется повозиться с бумагами и заплатить за новые права госпошлину в районе 5 тысяч рублей.

Должен ли водитель показывать телефон инспектору?

Вопрос, который беспокоит многих водителей. И ответ на него — четкое и однозначное «нет».

«Если сотрудник автоинспекции просит вас предъявить телефон, разблокировать его, просит предоставить доступ к содержимому, и если это не связано с проводимыми в рамках возбужденного уголовного дела мероприятиями, то вы смело можете ответить отказом, так как это не имеет законных оснований», — объясняет Эльмар Зиганшин.

Конституция РФ (статья 23) закрепляет право на тайну личной переписки, а закон «О полиции» разрешает лишь внешний осмотр, но не просмотр содержимого телефона без судебного решения.

То есть инспекторы могут только посмотреть на ваш гаджет снаружи и вежливо попросить разблокировать его. А соглашаться на их просьбу или нет — решать уже только вам. Если же инспектор применяет силу, угрожает или пытается вскрыть телефон сам, это уже может квалифицироваться как превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

«Мой совет — всегда иметь под рукой номер адвоката, который оперативно сможет вмешаться и помочь в сложившейся ситуации», — продолжает автоэксперт.

Аптечку можно не возить

Многие водители до сих пор уверены, что за отсутствие аптечки в машине можно получить штраф. Маленькая пластиковая коробочка с бинтами была обязательна всего три года назад.

«Штраф за ее отсутствие в настоящее время в законодательстве не предусмотрен», — говорит Зиганшин.

Однако аптечка, если она всё же у вас есть, должна быть укомплектована соответственно приказу Минздрава № 260н: маски, перчатки, салфетки, бинты, жгут, лейкопластыри и другие средства, кроме самих лекарств. По сути, это аптечка для остановки крови, а не для лечения болезней.

Медсправку требовать не имеют права

Еще один миф, который развеивает адвокат Зиганшин: у инспектора нет полномочий проверять документы о состоянии вашего здоровья.

«Исчерпывающий перечень документов, которые водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки, установлен Правилами дорожного движения, — напоминает Зиганшин. — В этом списке нет медицинской справки».

Что должен показать водитель:

водительское удостоверение;

регистрационные документы на транспортное средство (СТС);

полис ОСАГО.

Требования, которые выходят за рамки этого списка, — вне закона. Если инспектор настаивает на справке, вы имеете полное право отказать, и вас даже не оштрафуют.

Возраст — не причина отказываться от вождения

В России нет предельного возраста для управления автомобилем. Однако есть нюанс: чем старше водитель, тем чаще ему нужно менять права. До 60 лет удостоверение выдается на 10 лет. После 60 придется менять права каждые 5 лет, и каждый раз проходить медкомиссию.

Впрочем, Эльмар Зиганшин ссылается на недавнюю статистику: число ДТП с участием пожилых водителей растет. Это не повод лишать людей в возрасте прав, но осторожность точно никому не помешает.

Штраф можно обжаловать онлайн

Если вы получили штраф с камеры и считаете его несправедливым, отчаиваться не стоит. Обжаловать постановление можно сразу же через портал «Госуслуги» (если нарушение зафиксировано в автоматическом режиме) или через портал ГАС «Правосудие».

Для обоих вариантов нужна регистрация, но, по словам эксперта, при ошибочно выписанном штрафе его действительно удается отменить. При этом важно помнить, что штраф можно оспорить в течение 10 дней с момента получения постановления.

«Каких-либо сложностей при подаче жалобы не возникает», — уверяет Зиганшин.

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