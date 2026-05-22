«Я устал»: ярославский «Локомотив» покинет главный тренер

Боб Хартли покинет «Локомотив» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли покинет команду. Он рассказал об этом в интервью «Матч-ТВ» вечером 21 мая после того, как ярославская команда завоевала Кубок Гагарина в Казани. Железнодорожники обыграли «Ак Барс» со счетом 3:2, набрав таким образом четыре победы в серии матчей.

«Я точно ухожу. Я уже устал и больше не буду работать», — сказал Хартли «Матч ТВ».

Информацию о том, что Боб Хартли покинет команду, начали активно обсуждать в апреле 2026 года. «Матч ТВ» тогда сообщал, что главный тренер железнодорожников после сезона перейдет к «Шанхайским драконам» в качестве консультанта. В пресс-службе «Локомотива» 76.RU тогда пояснили, что Боб Хартли останется в клубе до окончания текущего сезона, именно до этого времени действовал его контракт.

65-летний Боб приехал в Ярославль летом 2025 года, заняв пост главного тренера после ухода Игоря Никитина. Который, кстати, тоже покинул команду практически сразу после того, как она взяла Кубок Гагарина.

Канадец начинал профессиональную тренерскую карьеру в 1998 году в команде «Колорадо Эвеланш». Становился чемпионом дивизиона, выигрывал титул победителя Западной конференции и Кубок Стэнли. С 2018 по 2021 год тренировал российский клуб «Авангард». В сезоне-2020/21 выиграл с «Авангардом» Кубок Гагарина. Именно его «Авангард» обыграл ЦСКА под руководством Игоря Никитина в плей-офф. Потом Хартли покинул клуб после четырех сезонов работы.

В течение того времени, пока Боб Хартли работал в «Локомотиве», в соцсетях уже обсуждали информацию об его уходе с поста главного тренера. Об этом говорилась в конце ноября 2025 года. Тогда 76.RU опровергли эту новость в клубе.

После одной из игр с омским «Авангардом» Боб Хартли признавался, что изначально не хотел тренировать «Локомотив», так как изначально был уверен, что завершил тренерскую карьеру.

«Но потом поступил звонок от Юрия Яковлева. Звонил он четыре раза, и в первые три раза я говорил, что больше не тренирую. Но четвертый раз… Юрий хорошо умеет вести переговоры, потому что не было разговора ни о контракте, ни о чём. Он просто сказал: „Добро пожаловать в Ярославль“. И когда я это услышал, будто укол такой был», — рассказывал Боб Хартли.