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Спорт Нападающий «Локомотива» согласился перейти в другой клуб: подробности

Нападающий «Локомотива» согласился перейти в другой клуб: подробности

У ярославской команды есть шанс вернуть игрока

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Степан Никулин из ХК «Локомотив» принял предложение другого клуба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтепан Никулин из ХК «Локомотив» принял предложение другого клуба | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Степан Никулин из ХК «Локомотив» принял предложение другого клуба

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один игрок «Локомотива» принял предложение другого хоккейного клуба. Как сообщают в КХЛ 19 июня, Степана Никулина, который играет под номером 13, позвали в «Сибирь».

«Нападающий Степан Никулин (Локомотив), находящийся в статусе ОСА, принял контрактное предложение „Сибири“, — указано в сообщении лиги.

Статус ОСА в хоккее — ограниченно свободный агент, это статус хоккеиста, у которого истёк срок контракта с клубом, но права на него по-прежнему принадлежат его предыдущей команде. По регламенту клуб может повторить предложение в течение 7 дней, это позволит сохранить игрока.

25-летний Степан Никулин родом из Ярославля, ученик местной хоккейной школы. В составе молодежки «Локо» стал лучшим бомбардиром в чемпионате-2020/2021. В основной состав «Локомотива» попал в 2021 году.

В ВХЛ-2021/2022 Никулин играл за пермский «Молот». Там он провел 46 матчей.

В марте 2025 года Степан получил серьезную травму ноги и покинул команду до конца победного сезона. Как рассказывал тогдашний тренер железнодорожников Игорь Никитин, нападающему назначали операцию и длительное восстановление.

Ситуация с Никулиным точь-в-точь, что была с Волковым и Тесановым. Александр Волков намеревался перейти в нижегородский ХК «Торпедо», однако «Локомотив» подтвердил предложение нижегородцев и сохранил игрока. А затем отдал его в аренду на Дальний Восток — в ХК «Адмирал» из Владивостока.

17 июня Даниил Тесанов принял предложение от челябинского «Трактора». У «Локомотива» есть неделя, чтобы повторить контракт.

У кого из игроков еще завершились контракты, читайте в этом материале.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив ХК Сибирь Контракт КХЛ
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Комментарии
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