Игрок ярославского «Локомотива» больше не выйдет на лед из-за травмы. Заявление главного тренера

Травма Степана Никулина оказалась серьезной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Киселева Варвара / 76.RU











17 марта «Локомотив» обыграл «Адмирал» (6+) со счетом 4:1 на своем льду. После матча ярославская команда получила Кубок Континента им. В. Тихонова за победу в регулярном чемпионате. На лед вместе с игроками «Локомотива» не вышел Степан Никулин. Ранее его серьезно травмировали.

«Вернется, если только какой-нибудь знахарь подлечит. Скорее всего, это уже всё. К сожалению, но это жизнь», — сообщил главный тренер команды Игорь Никитин на пресс-конференции с журналистами.

Степан не мог встать без посторонней помощи Источник: Киселева Варвара / 76.RU

Степан Никулин травмировал ногу во время второго периода в матче с «Нефтехимиком»(6+) 14 марта. И теперь будет заниматься восстановлением до конца сезона.

«Думаю, завтра-послезавтра его прооперируют, а там уже будет восстанавливаться», — рассказал 76.RU нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

Перед матчем у некоторых игроков «Локомотива» есть особая традиция. Они встают за ворота и кладут руки на плечи друг друга. Однако 17 марта хоккеисты оставили место для своего травмированного товарища.

«Да, Степа иногда там стоит. Мы с ним на связи всегда, у него сегодня день рождения. Поздравили все вместе. Он все равно в команде», — поделился с журналистом 76.RU Артур Каюмов .

Хоккеисты оставили место для травмированного Степана Никулина Источник: Киселева Варвара / 76.RU

Степан Никулин провел 59 игр за «Локомотив» в этом сезоне. Нападающий набрал 24 очка, из которых 9 шайб и 15 результативных передач. Последний раз он становился автором заброшенной шайбы 20 февраля в матче против «Куньлунь Ред Стар» (6+).