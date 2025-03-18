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Спорт Игрок ярославского «Локомотива» больше не выйдет на лед из-за травмы. Заявление главного тренера

Игрок ярославского «Локомотива» больше не выйдет на лед из-за травмы. Заявление главного тренера

Игорь Никитин рассказал в каком состоянии Степан Никулин

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6 комментариев
Травма Степана Никулина оказалась серьезной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Киселева Варвара / 76.RUТравма Степана Никулина оказалась серьезной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Киселева Варвара / 76.RU

Травма Степана Никулина оказалась серьезной

Источник:

17 марта «Локомотив» обыграл «Адмирал» (6+) со счетом 4:1 на своем льду. После матча ярославская команда получила Кубок Континента им. В. Тихонова за победу в регулярном чемпионате. На лед вместе с игроками «Локомотива» не вышел Степан Никулин. Ранее его серьезно травмировали.

«Вернется, если только какой-нибудь знахарь подлечит. Скорее всего, это уже всё. К сожалению, но это жизнь», — сообщил главный тренер команды Игорь Никитин на пресс-конференции с журналистами.

Степан не мог встать без посторонней помощи

Источник:

Степан Никулин травмировал ногу во время второго периода в матче с «Нефтехимиком»(6+) 14 марта. И теперь будет заниматься восстановлением до конца сезона.

«Думаю, завтра-послезавтра его прооперируют, а там уже будет восстанавливаться», — рассказал 76.RU нападающий «Локомотива» Артур Каюмов.

Перед матчем у некоторых игроков «Локомотива» есть особая традиция. Они встают за ворота и кладут руки на плечи друг друга. Однако 17 марта хоккеисты оставили место для своего травмированного товарища.

«Да, Степа иногда там стоит. Мы с ним на связи всегда, у него сегодня день рождения. Поздравили все вместе. Он все равно в команде», — поделился с журналистом 76.RU Артур Каюмов .

Хоккеисты оставили место для травмированного Степана Никулина

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Степан Никулин провел 59 игр за «Локомотив» в этом сезоне. Нападающий набрал 24 очка, из которых 9 шайб и 15 результативных передач. Последний раз он становился автором заброшенной шайбы 20 февраля в матче против «Куньлунь Ред Стар» (6+).

«Локомотив» стал обладателем Кубка Континента. Железнодорожники принимали команду «Адмирал». Встреча завершилась со счетом 4:1.

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Комментарии
6
Гость
18 марта, 16:08
Степану быстрого и полного выздоровления. Держись Степан, у тебя всё получится.
Гость
18 марта, 18:53
Если цитата верна, то Никитин скажет, так скажет. « Вернется, если только какой-нибудь знахарь подлечит. Скорее всего, это уже всё. К сожалению, но это жизнь». Не прочитаешь все целиком, так хоть «в гроб».
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