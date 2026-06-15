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Спорт Стали известны даты первых игр ХК «Локомотив» в новом сезоне-2026/27

Стали известны даты первых игр ХК «Локомотив» в новом сезоне-2026/27

Публикуем расписание матчей

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Расписание первых игр «Локомотива» в сентябре 2026 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРасписание первых игр «Локомотива» в сентябре 2026 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Расписание первых игр «Локомотива» в сентябре 2026 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ХК «Локомотив» опубликовали расписание матчей (6+) ярославской команды на начало сезона-2026/27. Первые три встречи (6+) пройдут на домашней «Арене-2000».

Расписание игр «Локомотива»:

  • 5 сентября — «Локомотив» — «Трактор» (Челябинск);

  • 8 сентября — «Локомотив» — «Шанхайские Драконы» (Китай);

  • 11 сентября — «Локомотив» — «Северсталь» (Череповец).

Полное расписание регулярного чемпионата КХЛ будет опубликовано позже.

В регулярном чемпионате КХЛ команды проводят одинаковое количество матчей и набирают очки по итогам каждой встречи. Чем выше место клуба в турнирной таблице по итогам регулярного сезона, тем больше у него шансов на выход в плей-офф. В решающую стадию турнира проходят команды, набравшие наибольшее количество очков в своих конференциях.

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Напомним, в новом хоккейном сезоне главным тренером «Локомотива» станет Дмитрий Квартальнов. Наставник перейдет на работу в Ярославль после трех лет в минском «Динамо». Тренировки у железнодорожников начнутся в августе.

Ранее мы рассказывали, что нужно знать о хоккейной биографии Квартальнова. А также публиковали мнения хоккейных экспертов о новом тренере и ожиданиях от него.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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