Стали известны даты первых игр ХК «Локомотив» в новом сезоне-2026/27

В ХК «Локомотив» опубликовали расписание матчей (6+) ярославской команды на начало сезона-2026/27. Первые три встречи (6+) пройдут на домашней «Арене-2000».
Расписание игр «Локомотива»:
5 сентября — «Локомотив» — «Трактор» (Челябинск);
8 сентября — «Локомотив» — «Шанхайские Драконы» (Китай);
11 сентября — «Локомотив» — «Северсталь» (Череповец).
Полное расписание регулярного чемпионата КХЛ будет опубликовано позже.
В регулярном чемпионате КХЛ команды проводят одинаковое количество матчей и набирают очки по итогам каждой встречи. Чем выше место клуба в турнирной таблице по итогам регулярного сезона, тем больше у него шансов на выход в плей-офф. В решающую стадию турнира проходят команды, набравшие наибольшее количество очков в своих конференциях.
Напомним, в новом хоккейном сезоне главным тренером «Локомотива» станет Дмитрий Квартальнов. Наставник перейдет на работу в Ярославль после трех лет в минском «Динамо». Тренировки у железнодорожников начнутся в августе.
Ранее мы рассказывали, что нужно знать о хоккейной биографии Квартальнова. А также публиковали мнения хоккейных экспертов о новом тренере и ожиданиях от него.