«Квартальнов очень голоден до побед»: эксперты оценили шансы нового главного тренера «Локомотива»

Хоккейные эксперты оценили шансы Квартальнова в «Локомотиве» Источник: Сергей Коньков, Серафима Пантыкина / Городские медиа, Кирилл Фастовский

В первый день после открытия трансферного окна в российском хоккее стало известно о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива». Бывший гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский и экс-игрок «железнодорожников» Сергей Коньков в беседе с 76.RU оценили шансы специалиста в чемпионской команде.

«Не боится смотреть трудностям в глаза»

Бывший игрок «Локомотива» Сергей Коньков положительно оценивает возвращение Дмитрия Квартальнова в Ярославль. Он называет решение клуба «своевременным».

«Мне кажется, это решение своевременное. Мне понятен ход и логика решения. Уровень специалиста — Дмитрия Квартальнова — очень высокий. В Ярославль приходит человек, который давно в хоккее. Конечно, нужно будет заново строить взаимоотношения с игроками, хотя многих этот тренер знает. Думаю, что с „Локомотивом“ приятно работать», — сказал в беседе с 76.RU Коньков.

Впечатление о специалисте у экс-нападающего только положительные.

«Он уже провел тысячу матчей в лиге, и это неслучайно. Ключевой же момент для меня, что этот главный тренер очень голоден до побед и приложит все усилия, чтобы самому выиграть долгожданный Кубок Гагарина и „Локомотив“ в третий раз стал чемпионом», — ответил Сергей Коньков.

Это человек — фанат своего дела, преданный, откровенный и честный. Квартальнов делает свое дело хорошо и не боится смотреть трудностям в глаза. Сергей Коньков экс-нападающий ХК «Локомотив»

Следует отметить, что Дмитрий Квартальнов уже работал с «Локомотивом» в период с 2017 по 2019 год. Он завел во взрослую команду несколько выпускников молодежного хоккея, среди которых Александр Елесин, Артур Каюмов, Георгий Иванов, Никита Черепанов и другие.

«Времени уже прошло с того момента, но тем не менее игроки знают Квартальнова, и то, что он многих знает, — это поможет работе», — добавил Коньков.

«Он очень требовательный»

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский работал с Дмитрием Квартальновым два года в новосибирском клубе. При них команда впервые в своей истории преодолела рубеж первого раунда плей-офф Кубка Гагарина, выйдя во второй круг.

«Дмитрий Квартальнов — очень грамотный специалист, который уже давным-давно доказал свой уровень. При этом он очень требовательный и будет важно найти контакт с командой, но не думаю, что с этим будут какие-то проблемы. Хороший выбор для „Локомотива“», — поделился в беседе с 76.RU Фастовский.

Правда, за годы тренерства в КХЛ Квартальнов так ни разу не выигрывал Кубок Гагарина. Мы решили узнать у управленца, насколько это может беспокоить ярославское руководство.

«Тренеры растут точно так же, как и игроки развиваются. Чемпионами не рождаются — ими становятся. Это очень хороший вызов для Квартальнова, который невероятно мотивирован и действительно хочет выиграть. Конечно, Дмитрий Вячеславович пошел сложным путем, он учится на своих ошибках», — заявил Фастовский.

Квартальнов через многое прошел, и его уже ничего не удивляет, а только дает ему возможность правильно реагировать на всё происходящее. Кирилл Фастовский хоккейный функционер, бывший генеральный директор ХК «ЦСКА» и «Сибирь» Кирилл Фастовский

Кирилл Фастовский считает, что выбор Квартальнова — разумный для ярославского клуба.

«С ходу привозить иностранца — это больший риск для клуба, чем привлечь проверенного тренера Квартальнова, который знает систему клуба, всю организацию жизни и руководство. Так что этот выбор очень разумный», — поделился своим мнением Кирилл Фастовский.

Контракт и зарплата нового наставника

Ранее сообщалось, что контракт специалиста с клубом подписан по схеме «1 + 1». Зарплата нового главного тренера «Локомотива» составит примерно 80 млн рублей.

60-летний Дмитрий Квартальнов работает главным тренером в КХЛ с сезона-2009/2010. За это время командами наставника были «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс» и минское «Динамо».



Схема «1 + 1» означает, что контракт подписывается на один год с возможностью продления на еще один сезон автоматически в случае достижения обговоренного результата (выход в финал плей-офф, например).