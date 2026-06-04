Стало известно, когда новый тренер «Локомотива» переедет в Ярославль

В ХК «Локомотив» рассказали, когда новый главный тренер приедет в Ярославль Источник: Александр Куренной / 76.RU

1 июня ярославский ХК «Локомотив» подписал контракт с тренером Дмитрием Квартальновым. Наставник перейдет на работу в Ярославль после трех лет в минском «Динамо».

«У нас тренировочный процесс начнется в августе, тогда вся команда, включая главного тренера, будет в сборе», — рассказали 76.RU в пресс-службе ярославского клуба.

Напомним, в прошлом году Боб Хартли прилетел в Россию 13 августа — уже после проведения мероприятий в честь победы «Локомотива» в плей-офф.

Квартальнов хорошо знаком с ярославской командой. Именно он вывел в основной состав тогда игроков «Локо»: защитников Александра Елесина и Никиту Черепанова, форвардов Артура Каюмова, Георгия Иванова, Дениса Алексеева, голкипера Даниила Исаева.

Ранее мы рассказывали, что нужно знать о хоккейной биографии Квартальнова. А также публиковали мнения хоккейных экспертов о новом тренере и ожиданиях от него.