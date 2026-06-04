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Спорт Стало известно, когда новый тренер «Локомотива» переедет в Ярославль

Стало известно, когда новый тренер «Локомотива» переедет в Ярославль

Штаб возглавит Дмитрий Квартальнов

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В ХК «Локомотив» рассказали, когда новый главный тренер приедет в Ярославль | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ ХК «Локомотив» рассказали, когда новый главный тренер приедет в Ярославль | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В ХК «Локомотив» рассказали, когда новый главный тренер приедет в Ярославль

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

1 июня ярославский ХК «Локомотив» подписал контракт с тренером Дмитрием Квартальновым. Наставник перейдет на работу в Ярославль после трех лет в минском «Динамо».

«У нас тренировочный процесс начнется в августе, тогда вся команда, включая главного тренера, будет в сборе», — рассказали 76.RU в пресс-службе ярославского клуба.

Напомним, в прошлом году Боб Хартли прилетел в Россию 13 августа — уже после проведения мероприятий в честь победы «Локомотива» в плей-офф.

Квартальнов хорошо знаком с ярославской командой. Именно он вывел в основной состав тогда игроков «Локо»: защитников Александра Елесина и Никиту Черепанова, форвардов Артура Каюмова, Георгия Иванова, Дениса Алексеева, голкипера Даниила Исаева.

Ранее мы рассказывали, что нужно знать о хоккейной биографии Квартальнова. А также публиковали мнения хоккейных экспертов о новом тренере и ожиданиях от него.

Кстати, в Ярославле приступили к сбору предложений по выбору места, которое назовут в честь «Локомотива».

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив Дмитрий Квартальнов КХЛ
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Комментарии
10
Гость
1 час
Пишут, что в праймериз ЕР по Ярославской области победили Терешкова и Молчанов. Давайте это обсудим лучше.
Гость
29 минут
А что это так важно для народа? Не приедет так и жизнь в городе прекратиться? Все эти завывания о б Локомотиве нужны для того что бы отвлечь внимание от того бардака и разрухи что творится в области стараниями губернатора и мэров.
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