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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 В Ярославле приступили к сбору предложений по выбору места, которое назовут в честь «Локомотива»

В Ярославле приступили к сбору предложений по выбору места, которое назовут в честь «Локомотива»

А какой ваш вариант?

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В Ярославле хотят назвать улицу в честь команды «Локомотив» | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле хотят назвать улицу в честь команды «Локомотив» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле хотят назвать улицу в честь команды «Локомотив»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле стали на шаг ближе к идее названия городской локации в честь хоккейного клуба «Локомотив». 3 июня в регионе объявили сбор предложений. Ярославцы могут вписать свои локации, которые можно назвать в честь двойного чемпиона КХЛ.

«Ограничений нет: варианты могут быть связаны с именем клуба, а могут быть нейтральными, отражать спортивную тематику и нашу гордость за команду. Например, проспект Чемпионов или бульвар Побед», — анонсировал губернатор Михаил Евраев.

Отметим, что власти собирают как адреса локаций, так и будущие топонимы.

Варианты жителей будут собирать до 22 июня. Оставить свой вариант можно через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» и в мессенджере «Макс»​.

«Из всех вариантов будут отобраны десять самых популярных и вынесены на итоговое голосование, которое пройдет с 1 по 15 июля. Окончательные итоги подведут на чествовании ХК „Локомотив“ в августе», — предупредили в правительстве.

Напомним, 21 мая ярославская команда «Локомотив» второй год подряд стала обладателем Кубка Гагарина — главного хоккейного трофея России. В финале плей-офф ярославцы обыграли казанский клуб «Ак Барс». Как это было смотрите в нашем сюжете.

Ранее мы также публиковали варианты ярославцев о том, какие улицы они бы хотели переименовать в честь команды.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ХК Локомотив Хоккей Топонимы
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Комментарии
24
Гость
25 минут
Предлагаю ничего не называть и не переименовывать, а сохранить восторг в сердце.
Гость
30 минут
Интересно: если объявить не сбор предложений, а сбор пожертвований на организацию переименования и все связанные с этим затраты, много ли найдется желающих внести свою лепту?
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Гость
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