Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Продолжайте поддерживать этих ребят»: главный тренер «Локомотива» трогательно попрощался с болельщиками

Что сказал Боб Хартли на «Параде чемпионов» в Ярославле

Наставник «Локомотива» Боб Хартли попрощался с болельщиками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли трогательно попрощался с болельщиками во время «Парада чемпионов» 24 мая. После того, как команда завоевала Кубок Гагарина на игре в Казани, наставник железнодорожников объявил, что уйдет из клуба.

Вначале Боб Хартли сказал короткую речь на русском языке.

«Спасибо большой. Я говорю русский чуть-чуть. Ярославль, мы чемпионы!» — сказал Боб Хартли.

Затем наставник «Локомотива» обратился к болельщикам, упомянув победу молодежной команды «Локо» в борьбе за Кубок Харламова.

«Ярославль — это город чемпионов. Сегодня молодежная команда тоже выиграла Кубок. Поэтому весь город празднует, мы чемпионы. После победы в Казани замечательно то, что наша дорога домой была на поезде, потому что мы — „Локомотив“. Это просто здорово. Уважение всем железнодорожникам, мы играем для вас, в том числе, и вы делаете отличную работу», — сказал Боб Хартли.

Также он поблагодарил президента клуба «Локомотив» Юрия Яковлева за то, что тот дал ему возможность поработать с такой командой.

«С настоящими мужиками. С настоящим мужским характером. Спасибо ему большое за это», — сказал Боб Хартли.

В заключение хотелось бы сказать: продолжайте болеть за эту команду. Продолжайте поддерживать этих ребят, потому что они выиграют снова. А я буду также болеть, как вы, и буду их самым большим болельщиком.

Главный тренер «Локомотива»

О своем уходе Боб Хартли сказал в тот же день, когда «Локомотив» взял Кубок Гагарина. Наставник команды признался, что устал и не планирует больше работать. В самом клубе рассказывали, что главный тренер команды останется с «Локомотивом» до конца сезона.

Алина Сардекова
Гость
54 минуты
Во время ушёл! Ничего не делая денег прилично срубил! В следующем сезоне так бы уже не вышло...
Гость
7 минут
Спасибо Боб! Лучший!!!
