«Продолжайте поддерживать этих ребят»: главный тренер «Локомотива» трогательно попрощался с болельщиками

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли трогательно попрощался с болельщиками во время «Парада чемпионов» 24 мая. После того, как команда завоевала Кубок Гагарина на игре в Казани, наставник железнодорожников объявил, что уйдет из клуба.

Вначале Боб Хартли сказал короткую речь на русском языке.

«Спасибо большой. Я говорю русский чуть-чуть. Ярославль, мы чемпионы!» — сказал Боб Хартли.

Затем наставник «Локомотива» обратился к болельщикам, упомянув победу молодежной команды «Локо» в борьбе за Кубок Харламова.

«Ярославль — это город чемпионов. Сегодня молодежная команда тоже выиграла Кубок. Поэтому весь город празднует, мы чемпионы. После победы в Казани замечательно то, что наша дорога домой была на поезде, потому что мы — „Локомотив“. Это просто здорово. Уважение всем железнодорожникам, мы играем для вас, в том числе, и вы делаете отличную работу», — сказал Боб Хартли.

Также он поблагодарил президента клуба «Локомотив» Юрия Яковлева за то, что тот дал ему возможность поработать с такой командой.

«С настоящими мужиками. С настоящим мужским характером. Спасибо ему большое за это», — сказал Боб Хартли.

В заключение хотелось бы сказать: продолжайте болеть за эту команду. Продолжайте поддерживать этих ребят, потому что они выиграют снова. А я буду также болеть, как вы, и буду их самым большим болельщиком. Боб Хартли Главный тренер «Локомотива»