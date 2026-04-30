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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Шайба не зашла»: Боб Хартли высказался о поражении «Локомотива» в матче с «Авангардом»

«Шайба не зашла»: Боб Хартли высказался о поражении «Локомотива» в матче с «Авангардом»

Ярославцы уступили омичам со счетом 2:0

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Боб Хартли высказался о поражении «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБоб Хартли высказался о поражении «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Боб Хартли высказался о поражении «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал проигрыш команды в четвертом матче с «Авангардом». Игра проходила на омском льду 30 апреля и закончилась счетом 2:0 в пользу «ястребов».

Несмотря на проигрыш в этом матче, Боб Хартли не отчаивается. По его словам, все мысли — уже о пятой игре, которая пройдет в Ярославле 2 мая.

«Ребята хорошо играли, казалось, что по нарастающей идем, но не смогли создать достаточно голевых моментов», — отметил главный тренер «железнодорожников».

<p>Боб Хартли</p><p>Боб Хартли</p>

Всё нацелено на победу, сегодня была хорошая игра от ребят, просто не смогли забить.

Боб Хартли

главный тренер «Локомотива»

Нынешний состав, как отмечает Хартли, его более чем устраивает. Все игроки бьются и стараются выполнять задания. Правда, какие-то компоненты могли делать и лучше.

Со слов тренера, когда счет показывал 2:0 в пользу «Авангарда», «железнодорожников» не охватила паника: это была страсть, они очень хотели забить гол.

«Они знали, что если зайдет одна шайба, то дальше мы выиграем игру. Опять же хороший соперник: у „Авангарда“ много скоростных хоккеистов, особенно в центральной линии. Есть и габаритные ребята, много ветеранов — физически сильная команда. Однако мы тоже много трещин нашли в их обороне. Мы создавали моменты, но шайба не зашла», — высказался Боб Хартли.

Следующая игра двух соперников пройдет 2 мая на «Арене 2000». Пока «Авангард» ведет серию со счетом 3:1.

Ранее мы публиковали, что думает бывший тренер «Локомотива» Игорь Никитин об игре команды в полуфинале Кубка Гагарина.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ХК Локомотив ХК Авангард Кубок Гагарина Полуфинал Боб Хартли
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Комментарии
20
Гость
1 мая, 12:17
Мне кажется, у сытых игроков нет мотивации шустрить. Зарплата и так идет - хоть чемпионы, хоть нет.
Гость
1 мая, 11:31
Так им и надо. Даёшь "Тихоновых, Мышкиных, Зингеров, Коноваленко!!!!
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Гость
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