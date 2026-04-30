«Шайба не зашла»: Боб Хартли высказался о поражении «Локомотива» в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал проигрыш команды в четвертом матче с «Авангардом». Игра проходила на омском льду 30 апреля и закончилась счетом 2:0 в пользу «ястребов».
Несмотря на проигрыш в этом матче, Боб Хартли не отчаивается. По его словам, все мысли — уже о пятой игре, которая пройдет в Ярославле 2 мая.
«Ребята хорошо играли, казалось, что по нарастающей идем, но не смогли создать достаточно голевых моментов», — отметил главный тренер «железнодорожников».
Всё нацелено на победу, сегодня была хорошая игра от ребят, просто не смогли забить.
Нынешний состав, как отмечает Хартли, его более чем устраивает. Все игроки бьются и стараются выполнять задания. Правда, какие-то компоненты могли делать и лучше.
Со слов тренера, когда счет показывал 2:0 в пользу «Авангарда», «железнодорожников» не охватила паника: это была страсть, они очень хотели забить гол.
«Они знали, что если зайдет одна шайба, то дальше мы выиграем игру. Опять же хороший соперник: у „Авангарда“ много скоростных хоккеистов, особенно в центральной линии. Есть и габаритные ребята, много ветеранов — физически сильная команда. Однако мы тоже много трещин нашли в их обороне. Мы создавали моменты, но шайба не зашла», — высказался Боб Хартли.
Следующая игра двух соперников пройдет 2 мая на «Арене 2000». Пока «Авангард» ведет серию со счетом 3:1.
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