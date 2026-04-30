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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Это будет непросто»: тренер Игорь Никитин высказался об игре «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина

«Это будет непросто»: тренер Игорь Никитин высказался об игре «Локомотива» в полуфинале Кубка Гагарина

Наставник ЦСКА рассказал, за кого болеет в плей-офф КХЛ

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Игорь Никитин рассказал, за кого болеет в серии «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин рассказал, за кого болеет в серии «Локомотив»&nbsp;— «Авангард» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин рассказал, за кого болеет в серии «Локомотив» — «Авангард»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Экс-тренер «Локомотива», ныне наставник ЦСКА Игорь Никитин пожелал ярославской команде вновь стать обладателями Кубка Гагарина в этом сезоне. Он также прокомментировал полуфинал плей-офф КХЛ.

«Мне интересна вся четверка сильнейших. Наверное, в ней нет ни одной случайной команды. Ни в коем случае не хочется про обидчиков, они заслуженно нас обыграли, это надо принять с уважением и проанализировать», — поделился в беседе с «Чемпионатом» Никитин.

В полуфинале плей-офф КХЛ ярославскому «Локомотиву» противостоит «Авангард» — обидчик ЦСКА. Проиграв омичам, московская команда вылетела из нынешнего плей-офф во втором раунде.

Игорь Никитин возглавлял ярославский «Локомотив» с сентября 2021 года по июнь 2025 года. Под его руководством клуб пришел к первому в истории Ярославля Кубку Гагарина (2024/2025). О его спортивной биографии читайте в материале.

<p>Игорь Никитин</p><p>Игорь Никитин</p>

Я за Ярославль не то что переживаю — болею: там много парней, с которыми много прошли. Желаю им повторить успех, хотя это будет непросто.

Игорь Никитин

главный тренер ЦСКА, экс-наставник «Локомотива»

Напомним, по данным на 18:00 30 апреля, в серии ведет «Авангард», счет пока составляет 2–1. Однако исход может перевернуться. Ведем трансляцию с четвертого матча в серии в нашем MAX-канале. Напомним, команды играют до четырех побед.

Историю противостояния ярославской и омской команд ищите в этом разборе.

Кто, по вашему мнению, победит в серии?

«Локомотив»
«Авангард»
Не смотрю хоккей
Напишу свой прогноз в комментариях

Ранее мы публиковали прогноз хоккейного эксперта насчет четвертого матча полуфинальной серии «Локомотива» против «Авангарда».

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ХК Локомотив Игорь Никитин Кубок Гагарина ХК Авангард
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Комментарии
15
Гость
2 мая, 16:39
Объективно, Ава в этом сезоне силнее Локо и мотивированнее, поэтому, вероятнее всего Ава выйдет в финал, Локо не светит повторить прошлогодний результат.
Гость
1 мая, 18:53
Останять Никитин в Ярославле, может и по другому все бы сложилось...
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Гость
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