Хартли сделал выбор: в штаб «Локомотива» вернулся именитый тренер

Тренерский стаж Майка Пелино составляет 39 лет

10 февраля «Локомотив» объявил о пополнении тренерского штаба. В команду Боба Хартли в качестве ассистента пришел канадский специалист Майк Пелино.

«Хоккейный клуб „Локомотив“ заключил контракт до конца сезона с известным канадским специалистом Майком Пелино. Желаем Майку успешной работы и побед вместе с „Локомотивом“», — прокомментировали в клубе.

Напомним, после увольнения из тренерского штаба «Локомотива» Дмитрия Рябыкина наставник железнодорожников Боб Хартли остался без помощника. И вот спустя чуть более двух месяцев им стал канадец Майк Пелино. У него уже был опыт работы с командой. Шесть лет назад, в сезоне-2019/2020, Майк также работал помощником и старшим тренером команды. В этом материале рассказываем, как складывалась карьера Пелино.

Первые шаги в тренерстве

Майк Пелино родился 13 ноября 1959 года в канадском городе Уэлланд. Его карьера хоккеиста была недолгой. Майк выступал на позиции защитника с 1979 по 1984 год за команду Торонтского университета. Затем свое призвание канадец нашел в тренерском деле. Как и многие североамериканские специалисты, не имеющие за спиной большой карьеры хоккеиста, он начинал тренировать игроков молодежных чемпионатов Канады и США.

Майк Пелино женат, воспитывает сына.

Он показал себя, успешно отработав несколько сезонов в одной из университетских лиг Северной Америки. После этого Майка пригласили в тренерский штаб страны для подготовки к Кубку Канады 1991 года. Вместе с «Кленовыми листьями» он одержал победу на турнире. В 1996 году Пелино стал помощником тренера в юниорской сборной Канады, а в 1997-м — занимался с молодежной командой страны.

Работа в НХЛ

В 1999-м Майк Пелино уже работал с основной канадской командой. Трижды специалист, будучи помощником главного тренера, ездил со сборной на чемпионаты мира. Ему также удалось попробовать себя в роли главного тренера. Так, в 2002 году Майк возглавил национальную команду на международном турнире Кубка Шпенглера. Итогом его работы стали золотые медали.

Спустя год он получил свой первый большой вызов в клубном хоккее. В сезоне-2003/2004 специалист вошел в штаб команды НХЛ «Флорида Пантерз». Однако с первой попытки закрепиться в лиге у канадца не получилось. Через два года он переехал в Нью-Йорк для работы с тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» Томом Ренни. В новой команде канадец задержался на четыре сезона. За это время показатели клуба значительно улучшились.

Новый вызов из России

В 2013 году тренера Пелино пригласили в Россию для работы в магнитогорском «Металлурге» под началом Майка Кинэна. В первый же год новый тренерский штаб помог клубу завоевать свой первый в истории Кубок Гагарина. Спустя два года «Металлург» повторил успех, но тогда уже Пелино помогал Илье Воробьеву, а также работал с на тот момент тренером вратарей Сергеем Звягиным (ныне тренер «Локомотива». — Прим. ред.)

Перед сезоном-2018/2019 двукратный обладатель трофея присоединился к тренерскому штабу омского «Авангарда». В тот момент команду возглавлял Боб Хартли. Несмотря на ряд трудностей, связанных с переездом из Омска в Балашиху, клуб вполне успешно выступил в своем первом сезоне с новым наставником. «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

Шанс старшего в Ярославле

В чемпионате-2019/2020 канадца Пелино пригласили в «Локомотив» в помощь соотечественнику Крейгу Мактавишу. После неудачного старта сезона главного тренера уволили, Майк получил свой шанс в ярославском клубе. Правда, положение в тот момент специалист глобально не исправил. «Локомотив» до плей-офф чередовал победы и поражения, а в играх на вылет уступил финскому «Йокериту».

Пелино запомнился хоккеистам и болельщикам тем, что впервые выпустил на лед состав, полностью собранный из воспитанников клуба. Это случилось 27 февраля 2020 года на выездной игре с подмосковным «Витязем». Тогда Ярославль уступил 4:5 в серии буллитов. Для многих молодых хоккеистов игра стала возможностью показать себя в КХЛ. К примеру, для Максима Березкина этот матч стал первым в главной хоккейной лиге страны.

Вторая попытка с «Локомотивом»

66-летнего канадца называют элитным помощником. В КХЛ он помог раскрыться многим тренерам, которых в дальнейшем выгравировали на Кубке Гагарина. Так, уже в конце своего единственного сезона работы с Бобом Хартли тренер начал отвечать за провалившееся в регулярном чемпионате большинство. В плей-офф показатель реализации лишнего в омском клубе достиг выдающейся отметки 33%. По окончанию сезона-2018/2019 управленцы «Авангарда» высоко оценили вклад Пелино.

«Мы очень благодарны Майку за его вклад в серебряные медали, свою работу по постановке игры в большинстве он делал на отлично, все видели это в плей-офф», — заявлял тогда президент омского клуба.

В последнее время канадец работал со сборной Италией по хоккею. В сезоне-2024/2025 специалист приезжал в Россию, где возглавлял с Майком Кинэном сборную мира КХЛ в рамках Кубка Первого канала.

