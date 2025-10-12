Трибуны уже разобрали: в Ярославле начался масштабный ремонт стадиона «Спартаковец»

Стадион обнесли забором Источник: читатель 76.RU

В Ярославле огородили стадион «Спартаковец». Масштабный ремонт объекта начался в конце сентября 2025 года. Судя по фото, которое прислал читатель 76.RU, подрядчик уже демонтировал трибуны, впереди — снятие старого покрытия.

«После восстановления элементов исторический чугунный забор вернется на место», — объяснял ранее глава региона Михаил Евраев.

По планам, благоустройство завершат в 2026 году. Работы выполняются на деньги частного инвестора. Стоимость проекта составила 300 млн рублей.

Напомним, на территории стадиона появятся два универсальных поля, новые беговые дорожки, сцена с навесом, детский комплекс, на котором установят скалодром, батуты, канаты. Будет построен обеденный зал, спортивный блок с раздевалками, пункт проката инвентаря, медкабинет и санузлы.

Проект нового стадиона разработала ярославская компания «Архитектон». Она же создавала эскизный проект для аэропорта в Туношне, концепцию расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», эскизный проект благоустройства Которосльной набережной.

В первую очередь рабочие разберут имеющиеся конструкции. Многое оборудование уже давно устарело. Некоторые уверены, что заниматься на этой территории спортом небезопасно.