Рыбы в траве и плавающие фонтаны: в Ярославле из Которосльной набережной сделают «Кисельные берега»

В Ярославле разработали проект благоустройства берега Которосли Источник: «Архитектон»











В Ярославле разработали эскизный проект благоустройства Которосльной набережной на участке между Мукомольным переулком и парком Тысячелетия. Преображение этой территории власти планируют в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Автором стала ярославская компания «Архитектон» под руководством Павла Гребенщикова. Её наработки были представлены на этой неделе на градостроительном совете Ярославля. Подробности порталу 76.RU рассказал депутат муниципалитета Игорь Пятковский, который стал участником заседания.

— На мой взгляд, это уникальный и детально проработанный проект, предназначенный для трансформации набережной в комфортное и привлекательное общественное пространство для жителей и гостей города. Проект демонстрирует инновационный подход к благоустройству, основанный на бережном отношении к историческому наследию Ярославля. Современные технологии и дизайнерские решения гармонично интегрированы в существующую архитектурную среду, создавая целостное и эстетически привлекательное пространство, — отметил Игорь Пятковский.

Как коренной ярославец, я считаю представленный проект долгожданной мечтой, заслуживающей безусловной реализации и способной стать выгодным вложением в инфраструктуру и будущее города Игорь Пятковский депутат муниципалитета Ярославля

Так может выглядеть в будущем берег Которосли Источник: «Архитектон»











Что за «Кисельные берега»

Рабочее название проекта благоустройства — «Кисельные берега». Оно одновременно отсылает и к сказке, и к истории этого места. Разработчики учли, что в старину здесь располагалась слобода под названием Киселюха или Киселиха.

— Такое название могло возникнуть из-за особенностей здешней почвы. В этом месте протекала впадающая в Которосль речушка. Несмотря на скромные размеры хлопот она доставляла много и, разливаясь весной и осенью, превращала местность в похожее на кисель болото, — говорится в пояснении к проекту.

Говорят, что раньше здесь были почти что кисельные берега Источник: «Архитектон»











По другой версии, жители слободы варили на продажу овсяные кисели, которые были тогда очень популярны. В Ярославле готовили до 30 сортов этого напитка. Также местные занимались рыбной ловлей.

В итоге и кисель, и болотистые берега, и рыбная ловля нашли отражение в предложенном варианте благоустройства.

— В рисунке оформления мы применили плавные очертания, линии напоминают сказочные кисельные берега, растекшиеся узорами на воде, — рассказал автор проекта Павел Гребенщиков.

«Архитектон» — ярославская компания. Образована в 2005 году. Учредители — Павел и Ольга Гребенщиковы. По данным сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль фирмы в 2023 году составила 2,7 миллиона рублей. «Архитектон» был разработчиком эскизного проекта для обновленного аэропорта в Туношне, концепции расширения Воинского кладбища, проекта стелы «Город трудовой доблести», размещенной в парке Мира на пересечении проспекта Ленина с улицей Свободы.

В оформлении пространства используется много плавных линий Источник: «Архитектон»











Он добавил, что проектом предусматривается полное обновление территории с созданием событийного пространства, прогулочных бульваров, дорожек, велосипедного и бегового маршрутов вдоль Которосли.

— Мы намеренно делаем разноуровневое пространство, которое активно наполняется светом, создавая некую гирлянду, массу огней, завлекающую издалека, приглашающую посетить это место. Также мы благоустраиваем выходы к воде, чтобы прогулка давала возможность подойти к ней, полюбоваться пейзажами водной глади. А у тех, кто путешествует на яхтах, была возможность пришвартоваться и погулять по центру города, — пояснил автор проекта.

В проекте предусмотрен комфортный спуск к воде Источник: «Архитектон»











Сделают площадь и скульптуры рыб

Предполагается, что основным элементом набережной станет большая событийная площадь на участке между Республиканской улицей и Мукомольным переулком. С нее предусмотрен спуск террасами к реке. Здесь же планируется сделать смотровой мостик. А также разместить интерактивные инсталляционные скульптурные композиции в виде рыб, которые водились и водятся в реках Ярославской области. В воде у берега будут плавающие фонтаны с подсветкой.

Обещают много зелени и скульптуры рыб Источник: «Архитектон»











К площади будет примыкать двухуровневое кафе с названием «Кисельные берега».

— Кафе большей частью будет прятаться в откосе. Его второй уровень представляется небольшим остекленным павильоном под навесом, который выходит на уровень верхней набережной. Будет еще пара подобных павильонов — один правее, другой левее. Визуально павильоны продолжат ряд знаменитых ярославских беседок. Два новых павильона одновременно будут и остановочными комплексами для общественного транспорта, — описывается в проекте.

Таким архитекторы видят места отдыха на набережной Источник: «Архитектон»











Еще одна площадь должна появиться на месте парковки у парка Тысячелетия. Ее задача — распределять пешеходные потоки между остановкой, входом в парк, маршрутами к другим объектам.

Вдоль всей набережной, как уже упоминалось, сделают беговую и велодорожку, поставят скамейки, вращающиеся кресла, шезлонги. Предусмотрена небольшая детская площадка. Дорогу хотят отгородить от прогулочной зоны шумозащитным экраном.

На берегу поставят шезлонги и зонтики Источник: «Архитектон»











При благоустройстве обещают максимально сохранить существующие деревья и посадить новые.

Пока подготовленный эскизный проект направили на доработку. Участники градостроительного совета порекомендовали уменьшить площадь плиточного покрытия и расширить береговую зону, еще больше поработать над освещением.

Вдоль берега обустроят беговую и велодорожку Источник: «Архитектон»











Напомним, в 2023 году были представлены идеи благоустройства Которосльной набережной на другом участке — от Мукомольного переулка до Подзеленья. Для этого устроили конкурс, победителей которого выбирали мэр Ярославля Артем Молчанов, а также художник и скульптор Зураб Церетели. Лучшим оказалось объединение ярославских архитекторов и художников. Они предложили сократить пешеходную часть, увеличить зону отдыха. На берегу должна появиться деревянная площадка с качелями и подсветкой. А фонари хотят украсить иконами.

В целом задумка мэрии — со временем благоустроить всю набережную Которосли на обоих берегах.