Лавки волной, дорожки с ямами: каким мы запомним стадион «Спартаковец» в Ярославле перед обновлением

Осенью 2025 года должны начаться работы по демонтажу стадиона «Спартаковец» в центре Ярославля. Об этом ранее сообщали в мэрии города.
Спортивную площадку будут реконструировать. По итогам работ на стадионе появятся два универсальных поля, новые беговые дорожки, сцена с навесом, детский комплекс, на котором установят скалодром, батуты, канаты, также на территории построят обеденный зал, спортивный блок с раздевалками, пункт проката инвентаря, медкабинет и санузлы.
Реконструкция обойдется в 300 миллионов рублей. Деньги направит инвестор.
Проект нового стадиона разработала ярославская компания «Архитектон». В портфолио она уже имеет несколько масштабных работ: эскизный проект для аэропорта в Туношне, концепция расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», эскизный проект благоустройства Которосльной набережной.
Для начала работники разберут существующие конструкции. Старые лавки и волнистые беговые дорожки уже давно отжили свое. Многие горожане считают, что заниматься спортом на стадионе попросту небезопасно.
Показываем, в каком сейчас состоянии «Спартаковец». К слову, фотографу 76.RU удалось запечатлеть стадион в момент, когда его вход начали закрывать оградительной лентой.