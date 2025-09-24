Лавки волной, дорожки с ямами: каким мы запомним стадион «Спартаковец» в Ярославле перед обновлением

В Ярославле благоустроят стадион в центре Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Осенью 2025 года должны начаться работы по демонтажу стадиона «Спартаковец» в центре Ярославля. Об этом ранее сообщали в мэрии города.

Спортивную площадку будут реконструировать. По итогам работ на стадионе появятся два универсальных поля, новые беговые дорожки, сцена с навесом, детский комплекс, на котором установят скалодром, батуты, канаты, также на территории построят обеденный зал, спортивный блок с раздевалками, пункт проката инвентаря, медкабинет и санузлы.

Реконструкция обойдется в 300 миллионов рублей. Деньги направит инвестор.

Проект нового стадиона разработала ярославская компания «Архитектон». В портфолио она уже имеет несколько масштабных работ: эскизный проект для аэропорта в Туношне, концепция расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», эскизный проект благоустройства Которосльной набережной.

Для начала работники разберут существующие конструкции. Старые лавки и волнистые беговые дорожки уже давно отжили свое. Многие горожане считают, что заниматься спортом на стадионе попросту небезопасно.

Показываем, в каком сейчас состоянии «Спартаковец». К слову, фотографу 76.RU удалось запечатлеть стадион в момент, когда его вход начали закрывать оградительной лентой.

Вход перекрыли лентой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лестница заросла травой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стадион выглядит заброшенным Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Покрытие практически выцвело Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Об ливневку можно споткнуться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие лавочки поломаны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Трибуна пошла волной Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-под покрытия выглядывает асфальт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как здесь занимаются спортом? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все потрепано, потрескано и загрязнено Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые ярославцы не стесняются оставить мусор на стадионе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На крапиву не очень хочется садиться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Скоро стадион начнут разбирать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вместо одного поля, после реконструкции обустроят два универсальных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Верхняя дорожка выглядит не ухожено Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории уже стоит вагончик для строителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU