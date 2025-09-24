НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Фоторепортаж Лавки волной, дорожки с ямами: каким мы запомним стадион «Спартаковец» в Ярославле перед обновлением

Лавки волной, дорожки с ямами: каким мы запомним стадион «Спартаковец» в Ярославле перед обновлением

Показываем фото до начала реконструкции

614
В Ярославле благоустроят стадион в центре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле благоустроят стадион в центре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле благоустроят стадион в центре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Осенью 2025 года должны начаться работы по демонтажу стадиона «Спартаковец» в центре Ярославля. Об этом ранее сообщали в мэрии города.

Спортивную площадку будут реконструировать. По итогам работ на стадионе появятся два универсальных поля, новые беговые дорожки, сцена с навесом, детский комплекс, на котором установят скалодром, батуты, канаты, также на территории построят обеденный зал, спортивный блок с раздевалками, пункт проката инвентаря, медкабинет и санузлы.

Реконструкция обойдется в 300 миллионов рублей. Деньги направит инвестор.

Проект разработала компания «Архитектон» | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»Проект разработала компания «Архитектон» | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
Новый стадион станет не только местом для спортивных мероприятий | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»Новый стадион станет не только местом для спортивных мероприятий | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
Будет создана детская зона с развлечениями | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»Будет создана детская зона с развлечениями | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»
+1
На реконструкцию стадиона потратят 300 миллионов рублей | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»На реконструкцию стадиона потратят 300 миллионов рублей | Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»

Проект нового стадиона разработала ярославская компания «Архитектон». В портфолио она уже имеет несколько масштабных работ: эскизный проект для аэропорта в Туношне, концепция расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», эскизный проект благоустройства Которосльной набережной.

Для начала работники разберут существующие конструкции. Старые лавки и волнистые беговые дорожки уже давно отжили свое. Многие горожане считают, что заниматься спортом на стадионе попросту небезопасно.

Показываем, в каком сейчас состоянии «Спартаковец». К слову, фотографу 76.RU удалось запечатлеть стадион в момент, когда его вход начали закрывать оградительной лентой.

Вход перекрыли лентой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВход перекрыли лентой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вход перекрыли лентой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Лестница заросла травой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛестница заросла травой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Лестница заросла травой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стадион выглядит заброшенным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтадион выглядит заброшенным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стадион выглядит заброшенным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Покрытие практически выцвело | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПокрытие практически выцвело | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Покрытие практически выцвело

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Об ливневку можно споткнуться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОб ливневку можно споткнуться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Об ливневку можно споткнуться

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие лавочки поломаны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие лавочки поломаны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие лавочки поломаны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Трибуна пошла волной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТрибуна пошла волной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Трибуна пошла волной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-под покрытия выглядывает асфальт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз-под покрытия выглядывает асфальт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-под покрытия выглядывает асфальт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как здесь занимаются спортом? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак здесь занимаются спортом? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как здесь занимаются спортом?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все потрепано, потрескано и загрязнено | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе потрепано, потрескано и загрязнено | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все потрепано, потрескано и загрязнено

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые ярославцы не стесняются оставить мусор на стадионе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые ярославцы не стесняются оставить мусор на стадионе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые ярославцы не стесняются оставить мусор на стадионе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На крапиву не очень хочется садиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа крапиву не очень хочется садиться | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На крапиву не очень хочется садиться

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Скоро стадион начнут разбирать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСкоро стадион начнут разбирать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Скоро стадион начнут разбирать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вместо одного поля, после реконструкции обустроят два универсальных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВместо одного поля, после реконструкции обустроят два универсальных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вместо одного поля, после реконструкции обустроят два универсальных

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Верхняя дорожка выглядит не ухожено | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВерхняя дорожка выглядит не ухожено | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Верхняя дорожка выглядит не ухожено

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории уже стоит вагончик для строителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа территории уже стоит вагончик для строителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории уже стоит вагончик для строителей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Флаги сняты, работы начались | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФлаги сняты, работы начались | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Флаги сняты, работы начались

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Комментарии
15
Гость
58 минут
Странный проект: попытались на небольшую территорию впихнуть вообще все - от кафе до детской площадки. В итоге будут крошечные пространства. Мне не нравится.
Ярпортал
32 минуты
Что за кафе? Сделали бы дешёвый стридфуд какой
Читать все комментарии
