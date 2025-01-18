Амфитеатр, скалодром и веревочный городок: ярославцам показали эскизы обновленного «Спартаковца»

Ярославцам показали, каким может стать стадион «Спартаковец» после реконструкции Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»











В пятницу, 17 января, на Градостроительном совете в Ярославле показали первые эскизы реконструкции стадиона «Спартаковец». По информации депутата муниципалитета Игоря Пятковского, проект разработала компания «Архитектон».

— Стадион «Спартаковец» являлся для меня личной тренировочной площадкой: футбол, бег, зимние забавы. Эти воспоминания навсегда останутся яркими моментами моей юности. Поэтому известие о планируемой реконструкции <…> вызвало у меня искреннюю радость, — рассказал Игорь Пятковский.

«Архитектон» — ярославская компания, образованая в 2005 году. Учредители — Павел и Ольга Гребенщиковы. «Архитектон» был разработчиком эскизного проекта для обновленного аэропорта в Туношне, концепции расширения Воинского кладбища, проекта стелы «Город трудовой доблести», размещенной в парке Мира на пересечении проспекта Ленина с улицей Свободы. Кроме того, они же представили эскизный проект благоустройства Которосльной набережной на участке между Мукомольным переулком и парком Тысячелетия.

Схематичное расположение объектов: предполагается обустройство теннисного и универсального полей, детско-спортивной зоны, спортивного комплекса с медкабинетом, амфитеатра с навесом Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»











Зимой скаты стадиона превращаются в горки для детей Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Ярославцы не раз обращали внимание на состояние «Спартаковца» Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Участники заседания обсудили сохранение существующего ландшафта, вынесли предложения по изменению навесов и рассмотрели необходимость детских и спортивных площадок.

— От лица муниципалитета, в свою очередь, подчеркиваю исключительную важность создания детско-спортивной площадки на территории стадиона. Я рассматриваю это не просто как добавление к инфраструктуре, а как создание уникального, привлекательного для посетителей всех возрастов пространства, способствующего формированию здорового образа жизни и повышению качества жизни горожан, — отметил депутат муниципалитета.

Сроки реконструкции стадиона пока не называются Источник: Игорь Пятковский, проект компании «Архитектон»











Каким будет новый «Спартаковец»

Судя по описанию, при реконструкции предусматривается обустройство беговых дорожек, трибун, теннисного поля, а также оборудование парковки.

— Стадион будет включать в себя два универсальных поля: первое — основное, где будут проходить соревнования, и второе — дополнительное. По периметру полей организованы четыре кольца беговых дорожек. На стадионе для проведения культурно-массовых мероприятий предусмотрено устройство сцены с навесом, — указано в документе (есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

Над сценой и трибунами появятся навесы для защиты зрителей и артистов от дождя или яркого солнца, что позволит чаще использовать площадку в любые погодные условия.

На территории спортивного объекта будет предусмотрен детский игровой комплекс со скалодромом и батутами, канатный комплекс «Спутник», обеденный зал. В северо-западной части стадиона планируют возвести спортивный блок с раздевалками, пунктом проката инвентаря, медкабинетами и санузлами.

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«Спартаковец» расположен в зоне ЮНЕСКО, граничит с территорией рубленого города (историческое название места, где находился ярославский деревянный кремль) — древнейшей частью Ярославля, расположенной в форме треугольника на высоком мысе при слиянии Волги и Которосли. Площадку оборудовали в естественном овраге, называемым «Медвежий угол». По сказаниям, именно здесь Ярослав Мудрый зарубил медведя секирой. Первая спортплощадка была организована в советские годы и первоначально называлась «Трудовые резервы». Позже на ее месте построили летний стадион «Спартаковец», который помимо соревнований и в наши дни используется для проведения культурно-массовых мероприятий.

Напомним, о реконструкции «Спартаковца» впервые стало известно в августе 2024 года. Как рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, проект реализуют инвесторы, внебюджетное финансирование составит 300 миллионов рублей.

В 2018 году депутаты муниципалитета и мэрия решили отдать стадион «Спартаковец» под управление акционерному обществу «Вознесенский», находящемся под контролем администрации. Это объяснялось тем, что в городском бюджете не было достаточного количества денег на содержание спортивного объекта. Такое решение понравилось не всем. В частности, вопрос о целесообразности обсуждали в областном правительстве.