НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 748мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,45
EUR 91,79
Махинация с землей
Построят микрорайон
Неожиданные штрафы
Что с домом-памятником
Закроют отделение больницы
Стоит ли ехать на Черное море
Афиша выходных
Летние предложения медцентров Ярославля
Уберут последнюю маршрутку
Какую погоду ждать
Спорт Когда выходят из отпуска? В КХЛ дали расписание предсезонной подготовки ярославского «Локомотива»

Когда выходят из отпуска? В КХЛ дали расписание предсезонной подготовки ярославского «Локомотива»

До старта нового сезона чуть больше месяца

132
Написать комментарий
Ярославский «Локомотив» начнет подготовку 5 августа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Ярославский «Локомотив» начнет подготовку 5 августа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» начнет подготовку 5 августа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В КХЛ рассказали о предстоящей предсезонной подготовке ярославского «Локомотива». Основной состав команды выходит из отпуска 5 августа.

«После УМО [углубленное медицинское обследование] команду ждет учебно-тренировочный сбор в Ярославле. Затем действующие чемпионы сыграют контрольный матч с „Торпедо“, слетают в Омск на Кубок Блинова, после чего вернутся домой. В Ярославле команда проведет еще один сбор, в рамках которого также состоится контрольный матч с „Северсталью“», — рассказали в КХЛ.

Даты предсезонной подготовки «Локомотива»:

  • 5 августа — выход игроков основного состава из отпуска, УМО;

  • 6–19 августа — учебно-тренировочный сбор в Ярославле;

  • 18 августа — товарищеский матч с «Торпедо»;

  • 20–24 августа — Кубок Блинова;

  • 25–30 августа — учебно-тренировочный сбор в Ярославле;

  • 31 августа — товарищеский матч с «Северсталью»;

  • 1–4 сентября — учебно-тренировочный сбор в Ярославле;

Кубок Блинова — предсезонный турнир включает в себя игры «Локомотива» с омским «Авангардом», китайским клубом «Куньлунь Ред-Стар», челябинским «Трактором», новосибирской «Сибирью», казахским «Барысом». Ярославцы побеждали в турнире в 2024 году.

Напомним, железнодорожники стали обладателями Кубка Гагарина 21 мая. После этого команда отправилась в отпуск. Кто-то полетел в жаркие страны, а кто-то на малую родину. Хоккеисты чемпионского состава проводили свои традиционные дни с наградой.

Во время межсезонья из «Локомотива» в московский ЦСКА ушел экс-главный тренер команды Игорь Никитин. На его место пришел канадский специалист Боб Хартли.

Уже известно расписание игр сезона 25/26. Начнут ярославцы 5 сентября против челябинского «Трактора». Пройдет Кубок Открытия, традиционный матч между участниками финала плей-офф.

Соскучились по хоккею?

Да, жду первые игры
Я спокоен к хоккею, люблю футбол
Напишу в комментарии, какие матчи жду
ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
КХЛ Плей-офф Боб Хартли Хоккей ХК Локомотив ХК Трактор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Это признание себя терпилой и нытиком». Как увольняться с работы, чтобы тебя не прокляли, — 4 правила
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Оцените коррупционность идеи». Автодилеры предлагают задушить старые машины налогами и ТО
Артем Краснов
Мнение
«Увлечение на грани психиатрии». Обсуждаем коллекционные модели машин в масштабе 1:43
Артем Краснов
Мнение
Чиновники закупают «Танки». Разбираемся, положены ли они им по статусу
Артем Краснов
Мнение
«Летела с 500 евро в кармане — буквально в никуда». Студентка — о переезде в Сербию и жизни в Белграде
Дарья Ковачевич
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление