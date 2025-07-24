Когда выходят из отпуска? В КХЛ дали расписание предсезонной подготовки ярославского «Локомотива»

Ярославский «Локомотив» начнет подготовку 5 августа Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В КХЛ рассказали о предстоящей предсезонной подготовке ярославского «Локомотива». Основной состав команды выходит из отпуска 5 августа.

«После УМО [углубленное медицинское обследование] команду ждет учебно-тренировочный сбор в Ярославле. Затем действующие чемпионы сыграют контрольный матч с „Торпедо“, слетают в Омск на Кубок Блинова, после чего вернутся домой. В Ярославле команда проведет еще один сбор, в рамках которого также состоится контрольный матч с „Северсталью“», — рассказали в КХЛ.

Даты предсезонной подготовки «Локомотива»:

5 августа — выход игроков основного состава из отпуска, УМО;

6–19 августа — учебно-тренировочный сбор в Ярославле;

18 августа — товарищеский матч с «Торпедо»;

20–24 августа — Кубок Блинова;

25–30 августа — учебно-тренировочный сбор в Ярославле;

31 августа — товарищеский матч с «Северсталью»;

1–4 сентября — учебно-тренировочный сбор в Ярославле;

Кубок Блинова — предсезонный турнир включает в себя игры «Локомотива» с омским «Авангардом», китайским клубом «Куньлунь Ред-Стар», челябинским «Трактором», новосибирской «Сибирью», казахским «Барысом». Ярославцы побеждали в турнире в 2024 году.

Напомним, железнодорожники стали обладателями Кубка Гагарина 21 мая. После этого команда отправилась в отпуск. Кто-то полетел в жаркие страны, а кто-то на малую родину. Хоккеисты чемпионского состава проводили свои традиционные дни с наградой.

Во время межсезонья из «Локомотива» в московский ЦСКА ушел экс-главный тренер команды Игорь Никитин. На его место пришел канадский специалист Боб Хартли.

Уже известно расписание игр сезона 25/26. Начнут ярославцы 5 сентября против челябинского «Трактора». Пройдет Кубок Открытия, традиционный матч между участниками финала плей-офф.