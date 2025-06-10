«Поеду в Америку»: нападающий ярославского «Локомотива» рассказал об отдыхе после финала плей-офф

Егор Сурин рассказал, как отдыхает после хоккейного сезона Источник: «В гостях у СУРЫ» / Telegram











С момента победы «Локомотива» в финале плей-офф прошло больше трех недель. Хоккеисты продолжают делиться фотографиями из отпуска. Мы связались с нападающим ярославской команды Егором Суриным, который приехал на каникулы в родной Воронеж, чтобы узнать, как он восстанавливается после насыщенного сезона.

«Приехал примерно через неделю после Кубка Гагарина. Встречаюсь с друзьями, отдыхаю с родными и наслаждаюсь отпуском», — рассказал 76.RU Егор Сурин.

«Кубок приедет в Воронеж»

В межсезонье расписание у хоккеиста расслабленное: просыпается во сколько хочет, однако много времени проводит на тренировках. По расписанию — лед в два часа дня. 8 июня Егор провел мастер-класс для маленьких хоккеистов. На занятие вышел со своим другом Анваром Таировым, который работает тренером у ребят.

Егор занимается с детьми и показывает всё на своем примере Источник: «В гостях у СУРЫ» / Telegram

Егор намерен привезти Кубок Гагарина в родной Воронеж, когда настанет его очередь проводить время с трофеем. Как рассказал Егор, с Кубком уже провели дни нападающий Александр Радулов и тренер Игорь Никитин.

«Кубок 11 июня приедет в Воронеж. Будет встреча с болельщиками, с ребятами, которые играют в школе хоккея, в которой я начинал играть. Думаю, всё пройдет замечательно. Повезу его по значимым для меня местам Воронежа. Закончим всё в ресторане, посидим с семьей, родными, близкими», — поделился подробностями Егор Сурин.

День с кубком — хоккейная традиция победителей, когда один из игроков проводит один или несколько дней с наградой. В этом году Кубок Гагарина привозили к мемориалу на месте гибели хоккеистов в 2011 году, в Воскресенский собор в Тутаеве, а также в Череповец и другие локации.

Сурин — о планах

Впереди у Егора подготовка к новому сезону за океаном. На драфте НХЛ в 2024 году он был выбран командой «Нэшвилл Предаторз».



«Поеду в Америку на сборы. Будет тренировочный процесс, сначала с агентством „Голд Стар“, потом поеду на „Девелоп Кэмп“ в Нэшвилл, это лагерь Нэшвилла для новичков, которые были задрафтованы. Буду там с 20 июня по 6 июля», — добавил хоккеист.

Егор признался, что этим летом хочет морально и физически подготовиться к следующему сезону. По мнению спортсмена, цели у команды на будущий год будут схожи с предыдущими.

Я готов ко всему. Главное, просто играть в хоккей. Егор Сурин нападающий «Локомотива»

«Команда всё время должна идти только за кубком. То есть цель должна быть определенная. Будем биться и делать всё, что в наших силах», — рассудил Егор Сурин.

Чемпионство ярославцев всё еще обсуждается в Сети. В день победы в финале Егор позвонил родным прямо со льда.

«Сначала я позвонил сестре, потому что она была на игре. А потом родителям, они были вместе. Сеть была не очень, но смог дозвониться. Они поздравили меня, были счастливы, как и я. Родители верили и надеялись и готовились к этому морально, поэтому всё уверенно приняли», — вспоминает Егор.

Егор Сурин провел мастер-класс для юных хоккеистов Источник: «В гостях у СУРЫ» / Telegram

Как рассказал нападающий, жизнь после чемпионства не изменилась.



«Сначала было слишком „эйфорийно“ и эмоционально круто первую неделю. Сейчас я не хоккеист, сейчас я просто человек, который отдыхает», — поделился Егор.



Егор стал обладателем Кубка Гагарина в 18 лет, в разговоре о том, не переживает ли он, что кто-то из подрастающей молодежи может начать претендовать на его место, хоккеист ответил просто: «Я за спортивную и здоровую конкуренцию. Я люблю посоревноваться, люблю чувствовать напряжение».

Я уверен, что каждый партнер в моей команде и каждый тренер будет биться только за результат. Егор Сурин нападающий «Локомотива»

Своей следующей целью хоккеист назвал Кубок Стэнли. При этом Егор напомнил, контракт с «Локомотивом» у него продлится до следующего года, поэтому в КХЛ за главный кубок он может побороться еще не раз.

«У меня год контракта еще есть. Кубок можно выигрывать хоть два года подряд, хоть пять раз, как Зарипов. Поэтому следующая очередная цель — Кубок Гагарина в следующем сезоне», — добавил Егор.