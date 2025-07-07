Ярославский «Локомотив» опубликовал календарь игр нового сезона КХЛ

7 июля в КХЛ опубликовали расписание регулярного чемпионата сезона Фонбет КХЛ 2025/2026. Сезон будет открыт в Ярославле.
«Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 стартует 5 сентября в Ярославле матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалисты прошлого сезона — „Локомотив“ и „Трактор“», — указали в КХЛ.
В регулярном чемпионате команды должны провести:
42 матча — по одному матчу с каждой командой (21 дома, 21 в гостях);
20 матчей — игры с командами своей конференции (10 дома, 10 на выезде);
6 матчей — в рамках добора.
Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года.
Расписание матчей «Локомотива» (6+) в сезоне 25/26
Первые две игры пройдут на домашнем льду. В пятницу, 5 сентября «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором», а во вторник, 9 сентября — с череповецким клубом «Северсталь».
Новым главным тренером «Локомотива» назначен канадец Боб Хартли. Бывший наставник железнодорожников Игорь Никитин ранее перешел на работу в ЦСКА. Спустя четыре года работы Никитин по собственной инициативе расторг контракт с ярославским клубом, который длился до 2027 года.
Кстати, «Локомотив» с ЦСКА сыграют 18 сентября в Москве, а также 15 октября в Ярославле.