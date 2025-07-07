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Спорт Ярославский «Локомотив» опубликовал календарь игр нового сезона КХЛ

Ярославский «Локомотив» опубликовал календарь игр нового сезона КХЛ

Первая игра пройдет уже 5 сентября

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2 комментария
Стало известно расписание матчей «Локомотива» в новом сезоне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтало известно расписание матчей «Локомотива» в новом сезоне | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно расписание матчей «Локомотива» в новом сезоне

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

7 июля в КХЛ опубликовали расписание регулярного чемпионата сезона Фонбет КХЛ 2025/2026. Сезон будет открыт в Ярославле.

«Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 стартует 5 сентября в Ярославле матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалисты прошлого сезона — „Локомотив“ и „Трактор“», — указали в КХЛ.

В регулярном чемпионате команды должны провести:

  • 42 матча — по одному матчу с каждой командой (21 дома, 21 в гостях);

  • 20 матчей — игры с командами своей конференции (10 дома, 10 на выезде);

  • 6 матчей — в рамках добора.

Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Расписание матчей «Локомотива» (6+) в сезоне 25/26

Первые две игры пройдут на домашнем льду. В пятницу, 5 сентября «Локомотив» сыграет с челябинским «Трактором», а во вторник, 9 сентября — с череповецким клубом «Северсталь».

«Локомотив» опубликовал расписание игр на сезон 25/26 | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram«Локомотив» опубликовал расписание игр на сезон 25/26 | Источник: Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

«Локомотив» опубликовал расписание игр на сезон 25/26

Источник:

Хоккейный клуб «Локомотив» / Telegram

Новым главным тренером «Локомотива» назначен канадец Боб Хартли. Бывший наставник железнодорожников Игорь Никитин ранее перешел на работу в ЦСКА. Спустя четыре года работы Никитин по собственной инициативе расторг контракт с ярославским клубом, который длился до 2027 года.

Кстати, «Локомотив» с ЦСКА сыграют 18 сентября в Москве, а также 15 октября в Ярославле.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
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Комментарии
2
Гость
1 час
Ждем игры с ЦСКой и ее новым тренером
Гость
1 час
Ну очень интерсно
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