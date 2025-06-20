Рванул в жаркую страну: хоккеист ярославского «Локомотива» поделился кадрами из отпуска

Хоккеист ярославского «Локомотива» рассказал об отдыхе в Дубае Источник: Максим Березкин











21 мая хоккеисты ярославского «Локомотива» стали обладателями Кубка Гагарина. Многие игроки отправились в отпуск. После финала спортсмены признавались, что хотят отдохнуть. Так, кто-то отправился восстановить силы к родным, а кто-то в жаркие страны. 76.RU связались с нападающим ярославского «Локомотива» Максимом Березкиным, чтобы хоккеист рассказал о своем отпуске.

«Съездили на пару дней в Москву. Посетили матч ЦСКА — „Ростов“. Побывали на финале Суперкубка. Была потрясающая атмосфера. Болельщики выдавали невероятную поддержку. На следующий день сходили по ресторанам со знакомыми ребятами», рассказал 76.RU Максим Березкин.

Максим Березкин — нападающий ярославского «Локомотива». За сезон 24/25 набрал 42 очка за регулярный чемпионат и 14 в плей-офф. Максим играет в КХЛ за «Локомотив» с 2019 года. 31 мая 2025 года у него закончился контракт с клубом, однако хоккеист подписал новый еще на один сезон.

Спортсмен побывал на футбольном мачте Источник: Максим Березкин

После нападающий вместе со своей девушкой отправился отдохнуть в ОАЭ, в город Дубай. Там они были пять дней. Однако как признался Максим, ездили они не одни, а с компанией.

«Ездили дружным, сплоченным коллективом вместе с Гошей Ивановым, его девушкой, Даней Исаевым и его девушкой», — рассказал Максим Березкин.

Хоккеисты отдыхали дружной компанией Источник: Максим Березкин

Георгий Иванов — нападающий ярославского «Локомотива». Набрал за сезон 24/25 в регулярном чемпионате 25 очков, а в плей-офф 10. Даниил Исаев — вратарь ярославского «Локомотива». Ранее мы готовили материал о карьере голкипера.

Максим рассказал подробнее об отдыхе: чтобы сходить на пляж или покупаться в бассейне, приходилось рано вставать. С одиннадцати до часа дня на солнце было трудно находиться.

«Плавали в защитных кофтах, чтобы не сгореть. Также посетили аквапарк, который был при отеле. Днем или ближе к вечеру старались ездить по магазинам. Покупали какие-то вещи для себя, украшения, принадлежности для дома. Так наши пять дней и протекали», — рассказал Максим Березкин.

Слева стоит Даниил Исаев, в центре Фил Фоден, а справа Максим Березкин Источник: Максим Березкин

Во время отдыха спортсмены встретили известного футболиста — Фила Фодена, который является полузащитником клуба Премьер-лиги «Манчестер Сити» и национальной сборной Англии.

Сейчас Максим уже в Ярославле. Спортсмен рассказал, что вернулся в привычный режим жизни, работает и ходит в зал. Как признался Максим, чувствует себя прекрасно. Новый хоккейный сезон 25/26 начнется 5 сентября.