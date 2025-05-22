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Спорт Финал плей-офф Кубок Гагарина — 2025 стал самым посещаемым в истории КХЛ

Кубок Гагарина — 2025 стал самым посещаемым в истории КХЛ

Сколько болельщиков побывало на матчах

1 894
1 комментарий
Кубок Гагарина&nbsp;— 2025 стал самым результативным за всю историю КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКубок Гагарина&nbsp;— 2025 стал самым результативным за всю историю КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кубок Гагарина — 2025 стал самым результативным за всю историю КХЛ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

87 встреч минувшего розыгрыша Кубка Гагарина посетили 836 472 зрителя, в среднем на одном матче побывали 9614 болельщиков. Это рекордный показатель в истории Континентальной хоккейной лиги, сообщили в четверг, 22 мая, в пресс-службе КХЛ.

Кубок Гагарина — 2025 также стал самым результативным за всю историю КХЛ: в 87 матчах команды забросили 475 шайб при рекордном среднем значении в 5,46 шайбы за игру.

21 мая прошел пятый матч финальной серии плей-офф, в котором ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 2:1. В итоге счет в серии составил 4-1.

Ярославцы впервые стали обладателями Кубка Гагарина. Мы вели трансляцию матча, где показывали яркие моменты игры, а также реакцию хоккеистов и болельщиков на игру.

Ранее мы также публиковали кубковую историю «Локомотива» и разбор последнего матча (6+) от тренеров. Наставник железнодорожников Игорь Никитин признался, что хоккеисты отдали много здоровья и эмоций в матчах.

После игры защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев признался, что перейдет в клуб НХЛ.

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Михаил Штаюра
Заместитель главного редактора 74.RU
Кубок Гагарина КХЛ ХК Трактор Болельщики ХК Локомотив
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Комментарии
1
Гость
22 мая, 14:39
Начинаю сомневаться. Нас 10 адекватных на 10000 неадекватнов...или наоборот?
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