Кубок Гагарина — 2025 стал самым посещаемым в истории КХЛ

Кубок Гагарина — 2025 стал самым результативным за всю историю КХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











87 встреч минувшего розыгрыша Кубка Гагарина посетили 836 472 зрителя, в среднем на одном матче побывали 9614 болельщиков. Это рекордный показатель в истории Континентальной хоккейной лиги, сообщили в четверг, 22 мая, в пресс-службе КХЛ.

Кубок Гагарина — 2025 также стал самым результативным за всю историю КХЛ: в 87 матчах команды забросили 475 шайб при рекордном среднем значении в 5,46 шайбы за игру.

21 мая прошел пятый матч финальной серии плей-офф, в котором ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 2:1. В итоге счет в серии составил 4-1.

Ярославцы впервые стали обладателями Кубка Гагарина. Мы вели трансляцию матча, где показывали яркие моменты игры, а также реакцию хоккеистов и болельщиков на игру.

Ранее мы также публиковали кубковую историю «Локомотива» и разбор последнего матча (6+) от тренеров. Наставник железнодорожников Игорь Никитин признался, что хоккеисты отдали много здоровья и эмоций в матчах.