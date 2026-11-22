Прогноз погоды в Ярославле на неделю с 23 по 29 ноября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зима уже совсем близко! Специалисты метеорологического центра «Фобос» дали прогноз погоды на последнюю ноябрьскую неделю для Центральной России, в том числе Ярославской области.

По словам синоптиков, центральные регионы страны ожидает репетиция зимы. Наиболее морозными окажутся вторник и среда. Низкая температура позволит выпавшему снегу сформировать покров высотой до 3–8 сантиметров.

«В Центральной России ожидаются каждодневные снегопады, наиболее интенсивные во вторник–среду. В первые дни в регионе ещё возможны оттепели, но похолодание будет усиливаться, и во второй половине недели столбики термометров уже не смогут подняться выше 0…−5 градусов», — рассказали синоптики.

Погода по дням в Ярославле

В понедельник, 23 ноября, возможны заморозки и небольшой снег. Ночью будет -1, днем температура не прогреется выше 0 градусов.

Во вторник, 24 ноября, ночью также ожидается -1 градус, днем до 0. Заморозки не пройдут, будет сыро и влажно. Выпадет небольшой снег.

В среду, 25 ноября, подступят морозы. Ночью по прогнозу -3 градуса, днем -2. Снежные осадки все еще продолжатся.

В четверг, 26 ноября, температура ночью упадет до -5. Днем потеплеет до -2 градусов, вероятно выпадение снега.

В пятницу, 27 ноября, ночью обещают -2 градуса. Днем будет пасмурно и морозно, температура не изменится. Выпадет снег.

В субботу, 28 ноября, заморозки продолжатся. Ночью будет -3, при этом по ощущениям все -7 градусов. Днем потеплее до -2, выпадет небольшой дождь.

В воскресенье, 29 ноября, температура ночью достигнет -7 градусов. Днем воздух прогреется всего лишь до -4. Зато осадки закончатся, ожидается облачная с прояснениями погода.